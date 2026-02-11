„2025 a fost un an intens, poate unul dintre cei mai încărcați emoțional din viața mea. A venit cu multe lucruri bune, cu proiecte frumoase, dar și cu momente grele care m-au pus la încercare, și nu numai pe mine, ci întreaga familie.

Am trecut printr-o cumpănă foarte mare legată de mama mea. O operație dificilă care ne-a speriat pe toți și care m-a făcut să-mi dau seama, încă o dată, cât de fragil este totul. M-a întărit și mai mult acest an, m-a maturizat și m-a învățat să prețuiesc mai mult prezentul. Sfârșitul anului a fost ca o binecuvântare și am simțit din plin acest lucru. Starea de sănătate a mamei s-a îmbunătățit și este din ce în ce mai bine. În 2026 am intrat cu mai multă liniște, cu recunoștință și cu o dorință de echilibru. Am învățat să nu mă mai grăbesc și să învăț să-mi trag sufletul atunci când am nevoie”, a declarat Geanina Ilieș, potrivit Cancan.

Geanina povestește cum s-a schimbat viața ei de când fiul său a plecat de acasă. „Nu cred că există mamă care să fie pregătită pentru momentul în care copilul pleacă departe. Distanța nu e ușoară deloc. Casa e mai goală, uneori prea liniștită. Recunosc, îmi lipsesc lucrurile mărunte, zgomotul, întrebările lui, prezența. Nu mai am după cine să strâng în casă și chiar ne amuzăm amândoi pe tema asta.

În același timp, mă bucur enorm să-l văd crescând, să-l văd cum devine independent și cum își descoperă drumul. Vorbim des la telefon, iar asta mă ajută mult. Am învățat să-l las liber, chiar dacă inima de mamă ar vrea să-l țină mereu aproape. Ceea ce trăiește el acum este o transformare care nu poate decât să mă bucure ca mamă”, a mai spus Geanina Ilieș.

