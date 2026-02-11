A doua zi și-a dat seama ce făcuse

Datorită imaginilor surprinse de camerele de supraveghere și colaborării cu depozitul de deșeuri din Ugento, carabinierii i-au restituit cutia prețioasă în care se aflau lingourile.

Bărbatul, originar din provincia Brindisi, strânsese de-a lungul anilor o mică avere, cumpărând legal lingourile și păstrându-le într-o cutie metalică. Din neatenție, recipientul a ajuns însă într-un tomberon de pe stradă.

Abia a doua zi și-a dat seama ce făcuse. S-a întors în locul unde aruncase cutia, însă containerul fusese deja golit. Disperat, s-a prezentat la Carabinieri pentru a anunța incidentul.

Căutări la groapa de gunoi

După primele verificări, polițiștii de la secția locală, împreună cu colegii din cadrul Unității Operative și Mobile din Campi Salentina, au început investigațiile. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă le-au fost de mare ajutor în această căutare frenetică: au confirmat declarațiile bărbatului și au permis reconstituirea traseului mașinii de salubritate.

Odată identificat camionul de compactare, căutările s-au mutat la groapa de gunoi din Ugento, unde fuseseră descărcate deșeurile. Cu ajutorul angajaților, a fost organizată o operațiune dificilă de căutare printre sacii descărcați.

După o muncă migăloasă, cutia metalică a fost găsită. În interior se aflau cele 20 de lingouri de aur, intacte, care i-au fost restituite proprietarului.

Anul trecut, o femeie a aruncat la gunoi, din greșeală, o pungă în care se aflau 18.900 de euro, bani proveniți din încasările unui magazin. Un bărbat a găsit banii și le-a oferit, atât femeii, cât și polițiștilor, o adevărată lecție de viață.

