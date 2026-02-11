Deși conceptul vacanței mobile a fost gândit tocmai pentru a evita supraaglomerarea pârtiilor și a unităților de cazare, distribuția din 2026 arată o concentrare masivă în a doua jumătate a lunii februarie, ceea ce anunță o presiune uriașă pe infrastructura turistică.

Cine intră în vacanță săptămâna viitoare

Săptămâna 16–22 februarie 2026 reprezintă vârful sezonului pentru elevi.

În acest interval, vor fi liberi școlarii din București și județele: Ilfov, Bihor, Sălaj, Cluj, Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila și Vaslui.

Pentru acești elevi, urmează o săptămână dedicată sporturilor de iarnă și relaxării, după o perioadă intensă de cursuri.

Ultimul val: Vacanța de la finalul lunii

Ultimii care vor beneficia de această pauză sunt elevii din județele situate preponderent în centrul și nordul țării, dar și pe litoral.

În intervalul 23 februarie – 1 martie, vor intra în vacanță județele: Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj.

Doar trei județe au ales prima săptămână

Anul acesta, calendarul a scos la iveală o disproporție majoră în planificare. Doar trei județe — Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș — au optat pentru intervalul timpuriu (9–15 februarie), ceea ce înseamnă că marea majoritate a elevilor din țară se vor suprapune în celelalte două intervale rămase.

Această situație ridică probleme logistice serioase pentru familiile care nu și-au rezervat din timp vacanțele, fiind de așteptat ca pârtiile să fie pline până la refuz, iar locurile de cazare să fie greu de găsit în următoarele două săptămâni.

Indiferent de aglomerație, vacanța rămâne un prilej esențial pentru elevi de a se deconecta și de a profita de beneficiile sportului în aer liber.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE