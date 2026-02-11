„Am auzit de mai multe ori public cum că partea rusă m-a invitat… Se pare că m-au invitat personal. Am răspuns la asta… Nu pot să mă duc la Moscova pentru discuții cu Putin, în capitala unei țări care este parte agresoare în acest război. Suntem gata să susținem propunerile Statelor Unite ale Americii de a ne întâlni oriunde în America, în Europa, în țări neutre, în orice țară cu excepția Federației Ruse și a Belarusului”, a declarat Zelenski într-o conferință de presă ținută miercuri.

În ceea ce privește Belarusul, Zelenski a reamintit că liderul acestei țări, Aleksandr Lukașenko, este un aliat în războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Anterior, Kremlinul i-a cerut lui Volodimir Zelenski să vină la Moscova dacă vrea să discute personal cu Vladimir Putin și a pretins că autorul propunerii ar fi președintele american Donald Trump.

Zelenski insistă de mult timp pentru o întâlnire directă cu Putin pentru a face progrese în direcția încheierii celui mai sângeros război din Europa din ultimii 80 de ani. Totuși, aproape de fiecare dată când președintele ucrainean a cerut o întrevedere, Putin l-a chemat la Moscova. Zelenski riscă să fie arestat în Rusia, unde apare dat în urmărire în baza de date a Ministerului de Interne fără să fie precizate motivele.

Aleksandr Lukașenko a declarat la rândul lui în repetate rânduri că este pregătit să găzduiască pe teritoriul Belarusului negocieri între președintele ucrainean și liderul de la Kremlin.