Asociația „Sprijină Câinii”, condusă de Ion Păun, are contracte cu sute de primării din zona Moldovei pentru a se ocupa de câinii fără stăpân. Succesul la bani, susține șeful ONG-ului, este unul „muncit”, în ciuda unor constatări episodice ale inspectorilor de la Curtea de Conturi.

Ion Păun. Foto: Facebook

Misterioasa adresă care încă nu există

La adresa Petru Rareș, nr. 35, din Vaslui, unde e sediul din acte al asociației lui Păun, se află o casă bătrânească, topită de vreme, rămasă în picioare în ciuda urbanizării precipitate din perioada comunistă. În curtea casei, un cățel, un motan și un bătrân care caută ultimii struguri negri pe bolta de viță răsfirată pe sârmele care prelungesc gardul. Bătrânul spune că la adresă locuiește și nora lui, care lucrează la spital și nu e acum acasă. Nu știe de nici un cabinet veterinar sau de vreo asociație care se ocupă de câini.

Adresa unde își are sediul asociația lui Păun în acte

Cabinetul, asociația, sediile de firmă controlate de familia Păun sunt localizate pe strada Traian, paralelă cu strada Petru Rareș. „Atunci când am ridicat clădirea asta, unde am și locuit, nu aveau încă toate terenurile trecute în regulă la cadastru, așa că mi-au dat numărul Petru Rareș, 35. Încerc să rezolv treaba asta cu adresa, zilele astea, că e nevoie la actele firmelor”, spune Ion Păun.

La falsul Petru Rareș, 35, se găsesc sediile Serv-Vet Impex SRL, Build Construct SRL, Păun Mihai Bogdan PFA, Asociația „Sprijină Câinii”, entități controlate de familia Păun, precum și sediile Asociației Chinologice Vaslui, al Federației Iubitorilor Animalelor și Mediului, al Federației Patronatelor Medicilor Veterinari, al Patronatului Medicilor Veterinari din județul Vaslui.

De asemenea, la aceeași adresă în curs de actualizare au sediul social câteva companii deținute de cetățeni originari din Republica Moldova: Evrica-Invest SRL, Sarnado Kitchen SRL și Maxdabal Trans SRL.

Cabinetul e pe numele fiului, dar tatăl dă consultații

Ion Păun și cei doi fii ai săi controlează mai multe firme, majoritatea, cu sediul social la adresa „falsă” Petru Rareș, 35.

Biovet SRL, din Vaslui, înființată în 1997, îi are ca administratori și asociați pe Ion Păun, cu 47,36 la sută din acțiuni, și fiul Mihai Bogdan Păun, cu 52,64 la sută din acțiuni.

Sediul Biovet SRL din Vaslui

Societatea cu un număr de 4 angajați a câștigat în 2022 un contract în valoare de aproximativ 150.000 de euro, cu DSVSA Vaslui, pentru „acțiuni sanitar-veterinare de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor pe raza comunei Tanacu”.

La adresa din comuna Tanacu, str. Tanacu, 501, Biovet SRL este autorizată să funcționeze drept cabinet veterinar, cu Mihai Bogdan Păun ca titular. Însă societatea a declarat un punct de lucru și la adresa Petru Rareș, 35, din Vaslui.

La adresa din strada Petru Rareș, 35, Vaslui, Biovet SRL e autorizată să funcționeze ca punct farmaceutic veterinar, cu Ion Păun ca titular.

Cu toate acestea, la subsolul farmaciei veterinare, Păun senior și-a amenajat un birou și un cabinet unde desfășoară activități de medicină veterinară. Un cabinet care nu apare nicăieri pe numele tatălui în evidențele Colegiului Medicilor Veterinari și care totuși funcționează așa de peste 20 de ani.

Ion Păun tatăl, ajutat de un asistent, se ocupă de consultațiile și tratamentele veterinare în cabinetul de sub farmacie. Reporterul Libertatea a intrat odată cu o pisică adusă în cușcă de transport de proprietarii ei. Aceștia au insistat, politicos, că problema felinei e urgentă, spre deosebire de întrebările presei.

Firmele fiilor și asociația tatălui

Altă firmă a familiei Păun, Serv-Vet Impex SRL are punct de lucru autorizat drept cabinet medical veterinar în Crasna, Vaslui.

Serv Prodmed Impex SRL este deținută de celălalt fiu al lui Ion Păun, Cristian Constantin Păun, care apare ca asociat unic și administrator. Firma are sediul pe strada Traian, bloc 250, Vaslui, iar obiectul de activitate principal îl constituie activitățile veterinare.

Mihai Bogdan Păun apare ca asociat și administrator la Serv-Vet Impex SRL, la Build-Construct SRL și la Magnum Agency SRL. Deține și pachetul majoritar de acțiuni la Biovet SRL, unde este și administrator.

Cristian Constantin Păun, patron la Serv Prodmed Impex SRL și asociat la Build Construct SRL, apare ca fondator și administrator și la o firmă cu sediul în Chișinău, Bio Comerț Exim, care se ocupă de tranzacții cu tutun și cereale.

Ion Păun este președintele Asociației „Sprijină Câinii”, entitate prin care se derulează aproape toate contractele pe bani publici ale familiei. Înființată în 2019, cu zero angajați, conform termene.ro, asociația are sediul în Petru Rareș, 35 – varianta fantomă. Biroul lui Păun senior este ticsit cu facturi și tot soiul de alte documente, privind afacerile de gestionare a câinilor străzii, prin asociație.

Adăpost Bâlteni

Peste 300 de achiziții directe în șase ani

În portalul electronic al licitațiilor publice, Asociația „Sprijină Câinii” figurează ca titulară a peste 300 de achiziții directe, în valoare totală de aproape două milioane de euro, pentru servicii de gestionare a câinilor fără stăpân.

ONG-ul condus de Păun senior a câștigat și licitații în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro. În total, potrivit SICAP, Asociația „Sprijină Câinii” a beneficiat în perioada ianuarie 2019 – octombrie 2025 de contracte publice în valoare totală de aproape 3,4 milioane de euro.



De exemplu, Primăria Tecuci, județul Galați, a încheiat cu Asociația Sprijină Câinii două contracte, unul în februarie 2024, în valoare de 240.000 de euro, și unul în septembrie 2025, în valoare de 300.000 de euro.

Situație contracte publice Asociația „Sprijină câinii” SURSA sicap.ai



An Achiziții directe (€) Licitații (€) Total anual (€) 2019 82.000 363.000 445.000 2020 135.000 13.000 148.000 2021 243.000 – 243.000 2022 257.000 – 257.000 2023 386.500 84.000 470.500 2024 325.000 462.000 786.000 2025 541.500 407.650 949.000 TOTAL 2019-2025 1.969.500 1.411.650 3.381.150



Șicane de la Curtea de Conturi și procese cu primăriile

L-am întrebat pe Ion Păun dacă milioanele de euro din contracte sunt reale. „Da, astea sunt sumele pe hârtie, dar nu le-am încasat în totalitate. Dacă în contract e trecut pentru 200 de câini și tu capturezi doar 100, nu încasezi toată suma din contract”.

Există, firește, și situația opusă, constatată de Curtea de Conturi Vaslui, la un control din 2020, potrivit publicației locale Spinos.ro. Astfel, Primăria Bârlad a achitat, pe lângă suma din contract, și TVA de 19 și de 26 la sută pentru servicii către Asociația „Sprijină Câinii”, deși aceasta nu a fost înregistrată în scopuri de TVA. Prejudiciul la bugetul public: în jur de 10.000 de euro.

Păun senior susține că tot un raport al Curții de Conturi, după un control la o primărie de comună, cu care are contract, l-a privat de niște drepturi financiare. „Curtea a zis că am facturat microcipare, când, de fapt, am făcut crotaliere, care e mai ieftină. Iar acum, primăria respectivă nu mai vrea să achite nici un ban din contract. Mi-am sunat avocatul, o să îi dau în judecată”.

Un alt litigiu este cel cu Primăria Bârlad. Mi-a plătit pentru hrana animalelor pe durata a 14 zile lucrătoare, cum zice legea. Dar ăia (n.red. – câinii) mănâncă și sâmbăta, și duminica. Mă judec cu primăria să îmi dea restul de bani”, explică Păun tatăl.

„Finalitatea este uciderea câinilor, iar scopul – câştigarea unor sume de bani”

Tot la categoria procese, o speță inedită se află pe rolul instanțelor din Vaslui: o asociație de protecție a animalelor împotriva asociației conduse de Ion Păun.

„Save Our Paws”, din Iași, cere în instanță desființarea Asociației „Sprijină Câinii”, pe care o acuză că nu respectă statutul de înființare a organizației. În loc să salveze câinii fără stăpân încasează bani de la primării pentru a-i eutanasia.



Printr-un proces deschis la Judecătoria Vaslui la începutul lunii august, Asociația „Save Our Paws” cere dizolvarea Asociației „Sprijină Câinii” pentru încălcarea statutului care a stat la baza înființării ONG-ului. Un prim termen din proces a fost fixat în 27 august 2025, dar procesul a fost amânat din cauza protestului magistraților nemulțumiți de noua lege a pensiilor.

În paralel, „Save Our Paws” a deschis un proces prin care, pe calea ordonanței președințiale, cere ca Asociația „Sprijină Câinii” să fie obligată să oprească eutanasierea câinilor adunaţi de pe străzi „conform contractelor încheiate cu diferite unităţi administrativ teritoriale, în baza legii achiziţiilor publice”.

În justificarea acțiunii din instanță, „Save Our Paws” reclamă că „Sprijină Câinii” are ca scop declarat „îngrijirea animalelor de companie, precum şi a celor fără stăpân prin colaborarea cu persoane fizice, juridice, organizaţii non-guvernamentale, instituţii de stat în vederea punerii în practică a unor proiecte de interes comun, prin participarea la acţiuni de lobby, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în vederea promovării legilor în domeniul protecţiei animalelor, a ecologizării florei şi faunei existente în România”.

„Pârâta, sub umbrela unei protecţii şi îngrijiri a animalelor strânse de pe străzi, în fapt câini fără stăpân, a transformat această activitate într-o adevărată afacere, câştigând milioane de euro prin contractele încheiate cu unităţile administrativ teritoriale, finalitatea fiind uciderea câinilor, iar scopul – câştigarea unor sume de bani”, a reclamat Asociația „Save Our Paws”.

Încasări de milioane de euro din bani publici

Asociația reclamantă a mai arătat în proces că, potrivit SEAP, numai în primele șase luni din 2025, Asociația „Sprijină Câinii” a încheiat 35 de contracte în valoare de 1.747.000 de lei. În 2024 ONG-ul a cărei desființare se cere a mai avut încheiate cu primăriile 49 de contracte în valoare de peste 5,3 milioane de lei, iar în anul 2023 contractele, 54 la număr, au fost de 2,4 milioane de lei.

„Sprijnă Câinii” încheie contractele și singură, dar și în asociere cu alte firme controlate de membrii familiei Păun. „În fapt, primăriile plătesc vaccinarea antirabică, sterilizarea, ţinerea în adăpost a câinilor pentru 14 zile, iar în final eutanasierea lor”, a reclamat Asociația „Save Our Paws” în procesul de suspendare a eutanasierii câinilor de la Judecătoria Vaslui.

„Adevăratul scop al pârâtei nu este cel de a salva câinii fără stăpân”

Organizația care a cerut desființarea Asociației „Sprijină Câinii” mai susține în proces că „singurele adopţii realizate din incinta unităţii pârâte implică adevărate asociaţii de protecţie care ştiu atât condiţiile din adăpost, cât şi finalitatea inerentă şi doresc salvarea unora din aceste animale”.

ONG-ul reclamant a mai arătat că a adoptat aproximativ 100 de câini, iar la apelul său de salvare a animalelor din adăpost s-au implicat și ONG-uri din străinătate. „Save Our Paws” a cerut prin ordonanța președințială sistarea eutanasierii de către „Sprijină Câinii” până la terminarea procesului prin care cere dizolvarea asociației „pentru contradicţia care există între scopul propus şi faptele sale”.

„Adevăratul scop al pârâtei nu este cel de a salva câinii fără stăpân, ci de a-i aduna şi de a-i eutanasia contra cost. (…) nu este posibil ca împuternicitul primarului să emită decizii de eutanasiere pentru câinii dintr-un adăpost privat, având în vedere că legea permite eutanasierea câinilor doar în adăposturile publice prin emiterea acestor decizii, adăpost care se suprapopulează în mod intenţionat prin strângerea în mod periodic de pe stradă”, a mai reclamat „Save Our Paws”.

„Eutanasierea – ca ultimă soluţie – se realizează fără cruzime, rapid şi nedureros”

Asociația „Sprijină Câinii” s-a apărat în proces susținând că activitatea sa este realizată „în temeiul unor contracte de achiziţionare de către autorităţile publice locale de servicii de gestionare a patrupedelor”, iar aceste contracte prevăd că după 14 zile în care animalul este ținut în adăpost este permisă eutanasierea.

„Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a organiza prin consiliile lor locale, servicii specializate cu activitatea de capturare a câinilor fără stăpân şi cazare a lor pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare în adăposturi, perioadă după care, dacă nu sunt revendicaţi sau adoptaţi, sunt eutanasiaţi”, se arată în documentele de la instanță.

„Sprijină Câinii” s-a mai apărat, de asemenea, spunând că după cele 14 zile de adăpostire a câinilor, eutanasierea este dispusă de un împuternicit al primarului, iar asociația nu se poate opune conținutului unui asemenea contract.



„Prin preluarea gestionării câinilor de o asociaţie, perioada de 14 zile poate fi prelungită pe cheltuiala acesteia, existând astfel mai multe şanse de adopţie, există garanţia că transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, sterilizarea şi controlul bolilor animalelor se realizează cu respectarea normelor sanitar-veterinare, că eutanasierea – ca ultimă soluţie – se realizează fără cruzime, rapid şi nedureros”, s-au mai apărat reprezentanții ONG-ului a cărui desființare se solicită.

Cererea de suspendare a eutanasierii, respinsă în primă instanță

În 7 octombrie 2025, Judecătoria Vaslui, unde s-a judecat prima fază a cererii de oprire a eutanasierilor făcute de Asociația „Sprijină Câinii”, a respins solicitarea „Save Our Paws”, arătând că „serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate şi către asociaţii sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor potrivit statutului, iar potrivit statutului acesteia scopul este acela al îngrijirii animalelor fără stăpân şi este susţinut prin reducerea numărului de animale fără stăpân la nivel local şi naţional”.

„Instanţa constată că aparenţa de drept este în favoarea pârâtei, astfel că va respinge cererea reclamantei de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale, ca neîntemeiată”, se arată în decizia Judecătoriei Vaslui, care poate fi atacată cu apel.

„Tot ce facem noi este la vedere”

Contactat de Libertatea, reprezentantul Asociației „Sprijină Câinii”, Ioan Păun a declarat că legea permite ca gestionarea câinilor fără stăpân să fie făcută de asociații sau fundații, iar eutanasierea face parte din această activitate.

„În țara asta sunt foarte mulți iubitori de animale, însă și iubitori care sunt normali, raționali. Adică există o anumită limită între a iubi un animal și a interzice niște lucruri. Noi suntem foarte bălăcăriți, foarte înjurați pe chestia asta. Acolo câinii sunt abanonați pe stradă nu de noi, ci de proprietari”, a declarat Păun pentru Libertatea.

Ioan Păun a argumentat că animalele de companie ajung pe stradă din cauza lipsei de educație, iar strângerea câinilor de pe stradă nu se poate face gratuit. „Pro-bono o faci o dată, de două ori, de trei ori, dar după aia îți trebuie și resurse, nu? Societatea trebuie să înțeleagă că noi acum pe stradă avem o grămadă de câini”, a mai declarat reprezentantul asociației a cărei desființare se cere.

Reprezentantul Asociației „Sprijină Câinii” susține că încasările mari pe care ONG-ul le raportează provin din gestionarea câinilor fără stăpân. „Tot ceea ce facem noi este la vedere. Avem profit, dăm impozit pe profit, TVA, salarii, tot felul de cheltuieli care sunt ale noastre, sunt la vedere”, a mai spus Păun, potrivit căruia cel mult 10-15 la sută din câinii ridicați de pe străzi sunt adoptați. Ceilalți, „în jur de 3.500 pe an”, sunt eutanasiați după 14 zile petrecute în adăpost.

„Dacă legiuitorul vine și spune că acești câini trebuie luați de pe domeniul public și eutanasiați la 14 zile, asta facem. Dacă vine legiuitorul și spune că nu se mai eutanazează, nu mai eutanasiem. Dar trebuie să vină să găsească, totuși, soluții pentru acești câini”, a mai declarat Păun.

„În țara asta și în lumea asta se fac afaceri mari cu câinii”

La ce soluții se gândește Păun senior? Fondatorul ONG-ului vasluian susține că le-a propus iubitorilor de câini să facă adăposturi „care să fie sponsorizate de oameni de bine”, urmând ca după 14 zile câinii ridicați de pe străzi să fie transferați în aceste adăposturi.

I-am atras atenția că „oamenii de bine” numiți contribuabili deja susțin financiar activitatea mai multor instituții publice care ar trebui să gestioneze câinii fără stăpân. De ce să fie rezolvată problema cu bani privați, când deja au fost investiți milioane de euro din bani publici? „Păi, ce vreți să facem, crescătorii de câini? Eu nu vreau să dau bani să creștem câini. Vreau să dau bani la copiii care n-au ce mânca, la copiii amărâți. Nu să ținem câini cu anii în adăposturi”.

L-am întrebat pe Ion Păun de ce încasează bani pentru sterilizarea unor animale pe care oricum, în proporție de 85-90 la sută, le eutanasiază, după 14 zile lucrătoare de la capturare. Nu e asta o cheltuială inutilă? „Câinele trebuie să fie pregătit în orice moment, în cazul că apare un adoptator, să-l preia. Să fie sterilizat, deparazitat, înregistrat, conform contractului”.

Păun tatăl nu e de acord nici cu programele de sterilizări gratuite pentru animalele cu stăpân. „De ce să plătească statul în locul cetățeanului care deține un câine? E răspunderea cetățeanului”.

Peste 20.000 de eutanasieri în șase ani

La o socoteală grosieră, reiese că în adăposturile administrate, timp de 6 ani, de Ion Păun și familia lui au fost eutanasiați aproximativ 20.000 de câini. „Asociația se ocupă de partea de protecția a animalelor, adică de adăpost, hrană, tratamente. De eutanasiere se ocupă firmele”, precizează Păun cum funcționează diviziunea obiectelor contractelor pe bani publici.

„Cineva trebuie să facă și treaba murdară”, adaugă el. „Nu sunt de acord cu câinii pe străzi, cineva trebuie să îi ia de acolo”. De-a lungul anilor, activitatea din adăposturile gestionate de Asociația „Sprijină Câinii” a fost intens criticată de asociațiile salvatorilor de animale din zona Moldovei. Imagini cu câini scheletici, în mizerie, cu răni au atras și furia ONG-urilor, și ajutorul de la adoptatori din străinătate.

„Chiar acum trei zile au venit două fete, au adoptat 20 de câini”, povestesc cei doi îngrijitori de la adăpostul din Bălteni, Vaslui, al asociației conduse de Păun. E o împrejmuire în afara satului, cu mai multe padocuri acoperite. Câțiva pui de câine, slabi ca niște umbre și murdari de noroi, se plimbă prin spatele îngrijitorilor. „Da, omorâm mulți din ei. Dacă nu vine nimeni să-i ia, trebuie omorâți. Dar să știți că vin unii și îi iau, îi duc în Germania, îi vând acolo”.

Păun senior acuză „afacerile mari” cu câinii adoptați în străinătate

Aceeași viziune, cu afaceri cu câini în străinătate, o împărtășește și șeful adăpostului.

„Să știți că în țara asta și în lumea asta se fac afaceri mari cu câinii. Și se fac afaceri mari de către asociații sau persoane fizice care donează câini afară. Donează între ghilimele. Se câștigă enorm, 200-300 de euro pentru un câine. Vine și îi ia de la noi, unde sunt cipați, le face o promovare și i-a dat afară (n.r. – în străinătate). Ăia sunt bani sau sunt ocupații care nu sunt fiscalizate. Eu dacă iau 3 kg de ceapă și le duc la piață, automat mă taxează ăla la piață”, a mai acuzat Păun, care a insistat că activitățile sale sunt perfect legale, iar „când nu mai sunt legale, a închis porțile și la revedere”.

Oricum, menționează el, „să știți că tot ce am făcut pentru copiii mei am făcut prin muncă. Am muncit!”.

Pregătirea unui câine pentru transport în străinătate, transportul în sine costă mai mult de 300 de euro, potrivit surselor Libertatea. De asemenea, în Germania, adoptarea unui animal – câine sau pisică – se face contra cost, în jur de 200 de euro pentru un animal, astfel încât cheltuielile de funcționare ale adăposturilor publice să fie parțial acoperite.

Țările europene, precum Olanda sau Germania, care au reușit să rezolve problema animalelor fără stăpân au dus campanii ample contra abandonului și pentru sterilizări și microcipări obligatorii.

În România, problema câinilor fără stăpân este gestionată pe baza OUG nr. 155 din 2001, completată cu Legea nr. 258/2013. După 14 zile lucrătoare de când au ajuns în adăpost, dacă nu sunt adoptați sau revendicați, câinii sunt eutanasiați.

Animalele aflate pe străzi, cum e cazul câinilor, cel mai adesea, pot fi considerate animale în situație de pericol și li se pot aplica, așadar, prevederile Legii 205/2004, privind protecția animalelor. Adică pot fi preluate, prin emitere unui ordin de plasare în adăpost, de consiliile județene și duse într-un sanctuar, unde să fie tratate, sterilizate, dacă e cazul, și îngrijite pe termen nelimitat.

