Ajit Rajagopal, un arhitect și activist din Kerala, sudul Indiei, a fost arestat duminică după-amiază, la scurt timp după ce a plecat într-o plimbare de opt zile de la Cairo la Sharm el-Sheikh, ca parte a unei campanii globale de sensibilizare cu privire la criza climatică.

For years, advocates have been saying you cannot have climate justice without human rights. Here’s an example from Egypt on why.



Meet Indian activist Ajit Rajagopal. He arrived in Cairo & planned to walk to Suez, then Sharm El-Sheikh to raise awareness about the climate crisis. pic.twitter.com/h9C8HCT9lZ