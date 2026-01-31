10.000 de euro pentru mutarea în regiunile în declin demografic

Programul extins de relocare prevede acordarea unei subvenții fixe de 10.000 EURO pentru cei care se stabilesc în zone cu pierderi de populație pe termen lung. Schema a fost testată inițial în regiunea Evros, iar acum a fost extinsă semnificativ.

Stimulentul se aplică uniform, indiferent de mărimea localității, și vizează municipalități și unități municipale din Drama, Florina, Kilkis, Serres, Pella și Kastoria, dar și capitale prefecturale care au înregistrat scăderi constante ale populației.

Cine poate beneficia de program

Criteriile de eligibilitate au fost modificate considerabil. Pot aplica și:

angajații care lucrează de la distanță;

pensionarii;

absolvenții de universitate angajați local;

grecii din diaspora care doresc să revină în țară.

Pentru a reduce presiunea financiară inițială, autoritățile plătesc o parte din sumă în avans, astfel încât beneficiarii să poată acoperi costurile de mutare și de locuință.

Relocarea, soluție pentru criza chiriilor din orașe

Guvernul elen vede acest program nu doar ca pe o măsură demografică, ci și ca pe un instrument de politică a locuințelor. Prin încurajarea mutării din centrele urbane suprasolicitate, precum Atena sau Salonic, autoritățile urmăresc:

temperarea creșterilor accelerate ale chiriilor;

eliberarea presiunii de pe piața locuințelor urbane;

redistribuirea populației la nivel național.

În paralel, statul oferă rambursări majorate ale chiriilor pentru profesori, medici și asistente care închiriază locuințe în afara zonei metropolitane Atena și a regiunii Salonic (cu excepția zonelor insulare).

Aceștia pot primi o rambursare echivalentă cu două chirii lunare, fără criterii de venit. Măsura ar urma să sprijine aproximativ 50.000 de angajați din sectorul public.

Reguli mai stricte pentru închirierile pe termen scurt

Pachetul legislativ înăsprește și reglementările privind închirierile pe termen scurt, considerate un factor major al reducerii ofertei de locuințe pe termen lung.

Restricțiile existente în mai multe districte din Atena sunt extinse acum și la Prima Comunitate Municipală din Salonic.

De exemplu, locuitorii din cel mai vechi cartier al Atenei, Plaka, se plâng de numărul mare al apartamentelor transformate în locații închiriate pe termen scurt de turiști.

Totodată, o lacună legislativă importantă este eliminată: dacă o proprietate își schimbă proprietarul într-o zonă restricționată, aceasta va fi eliminată din Registrul de închirieri pe termen scurt și nu va putea fi reînregistrată pe durata restricției.

Renovarea locuințelor goale, prioritate națională

Pentru creșterea ofertei, guvernul relansează programul „Renovare și Închiriere”, cu un buget estimat între 400 și 500 de milioane de euro.

Noua versiune prioritizează lucrările de reparații și renovare de bază, nu doar modernizările energetice.

Granturile pot ajunge la 36.000 EUR per proprietate, plus 5.000 EUR pentru fiecare copil.

Obiectivul este readucerea pe piața chiriilor pe termen lung a locuințelor vacante sau aflate sub standarde, în special în zonele unde cererea depășește constant oferta.

