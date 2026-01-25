Doar 45 de locuitori permanenți

Pe insula grecească Antikythera, aflată în Marea Egee între Creta și Peloponez, se derulează un program menit să combată depopularea accelerată. Comunitatea locală, formată din doar 45 de locuitori permanenți, a decis să invite noi familii și lucrători să se stabilească pe insulă, în încercarea de a-i reda vitalitatea și de a atrage generații mai tinere.

Conform publicației Blic, parte a grupului Ringier, inițiativa oferă sprijin financiar sub forma unui ajutor lunar de 500 de euro, alături de cazare gratuită și hrană, pe o perioadă de trei ani. Scopul este revitalizarea comunității, într-un context în care majoritatea locuitorilor actuali au peste 50 de ani, iar numărul copiilor este extrem de redus.

Pentru cei care își doresc o schimbare radicală de stil de viață, programul reprezintă mai mult decât o simplă relocare. Este o oportunitate de a trăi într-un mediu natural, liniștit, cu sprijin instituțional care facilitează adaptarea la o viață complet diferită.

Sprijin pentru familii și integrare

Wayne Mills, manager operațional în cadrul companiei internaționale de logistică Seven Seas Worldwide, a explicat situația actuală a insulei: „Antikythera are în prezent doar 45 de locuitori permanenți, ceea ce o face o comunitate liniștită și foarte unită. Sunt interesați în mod special să atragă familii tinere, pentru a revigora insula și a-i reda energia tinerească. Noii veniți vor fi mai mult decât bine primiți”.

Potrivit companiei grecești de servicii imobiliare și juridice Elxis, programul este organizat de Biserica Ortodoxă Greacă din Kythira, de care aparține administrativ și Antikythera.

Inițiativa vizează atragerea de brutari, pescari și familii cu copii. Pe lângă sprijinul financiar, programul include ajutor pentru înscrierea copiilor la școli, sprijin pentru integrarea în comunitate și cursuri de limba greacă, menite să faciliteze adaptarea noilor locuitori la viața pe insulă.

Deși inițiative similare există și pe alte insule mici din Grecia, Antikythera se remarcă prin numărul extrem de redus de locuitori și prin mediul natural izolat și liniștit, ideal pentru cei care caută un stil de viață lent, rural, aproape de mare.

Cum ajungi pe insula Antikythera din Creta sau Peloponez

Pentru a ajunge pe insula grecească Antikythera, cel mai practic drum este cu feribot din Creta sau din Peloponez; nu există aeroport propriu, iar legăturile sunt sezoniere și limitate.​

1. Din Creta

Port principal de plecare: Kissamos (Kastelli), în vestul insulei Creta, cu feriboturi operate de SeaJets către Antikythera.

Durata călătoriei: în jur de 1 h 45 min – 2 ore, în funcție de tipul navei.

Frecvența: rutele merg de obicei de 2–4 ori pe săptămână, mai des în sezonul estival; trebuie verificat programul actual pe site‑urile de bilete (FerryHopper, FerryScanner, Direct Ferries).

Dacă ești în alt oraș de pe Creta (ex. Heraklion, Rethymno, Chania), ajungi la Kissamos cu autobuz sau mașină și apoi iei feribotul.

2. Din Peloponez

Porturi de plecare principale către Antikythera: Neapolis (Laconia) – feribot 4 ore, de obicei de 2 ori pe săptămână. Gythio (Gytheio) – feribot 5 ore, de obicei o dată pe săptămână.​

Aceste rute sunt operate de diverse companii locale și sunt mai rare decât cele din Creta, așa că trebuie rezervate cu grijă în avans.​

3. Din Atena

De la Pireu (Piraeus) există un feribot o dată pe săptămână spre Antikythera, cu o călătorie de aproximativ 8–9 ore.

În practică, mulți turiști ajung mai întâi pe insula Creta sau în Peloponez (cu avion, tren sau autobuz), apoi iau feribotul local către insulă.

Verifică întotdeauna programul curent pe site‑uri precum FerryHopper, FerryScanner sau Direct Ferries, deoarece rutele sunt sezoniere și pot fi anulate din cauza vremii.

Insula din Grecia care oferă cazare gratuită pentru cei care vor să aibă grijă de cele 3.000 de pisici ale străzii

Iar dacă îți dorești o experiență inedită pe o insulă grecească, organizația caritabilă Syros Cats oferă cazare gratuită pentru voluntarii care vor să îngrijească pisicile rătăcite de pe insula Syros.

Situată în inima Mării Egee, la 110 kilometri de Pireu, insula găzduiește aproximativ 3.000 de pisici abandonate. Doar patru voluntari sunt acceptați simultan, iar aceștia trebuie să împartă spațiul comun de locuit, inclusiv bucătăria și baia.

Fiecare voluntar primește însă un dormitor propriu. Cei care au experiență în lucrul cu animale sălbatice sau pregătire veterinară au mai multe șanse de a fi selectați. Aplicațiile pentru anul 2026 sunt momentan închise, însă Syros Cats recomandă urmărirea rețelelor sociale pentru viitoarele anunțuri.



