Regizorul Florin Iepan, despre neajunsurile politicii locale dintr-o comună aflată lângă Timișoara: „Îți trosnesc un cartier de blocuri lângă casă și s-a dus visul tău”

Unul dintre primii producători independenți de film documentar din România, crescut în Iosefin, un cartier istoric al Timișoarei, regizorul Florin Iepan a ajuns să se mute la Dumbrăvița „printr-o întâmplare fericită”. Niște prieteni apropiați mutați din Timișoara la Dumbrăvița i-au propus să cumpere și el o bucată de grădină din vatra veche a satului. Se întâmpla în urmă cu 20 de ani, iar Dumbrăvița avea încă de atunci reputația unei zone rezidențiale de lux. „Locul mi-a plăcut foarte mult pentru că la vremea aia încă erau vacile unui consătean care veneau seara de pe izlaz, treceau prin fața porții mele și mergeau la grajd. Pe de altă parte, te urcai în mașină și în 10 minute erai la mall. Ziceai că nu există ceva mai bun de atât pe lumea asta”, rememorează Iepan.

La fel ca Iepan au gândit însă mii de persoane. Oameni cu bani (patroni de firme, fotbaliști, politicieni, judecători, procurori, avocați, medici, oameni de cultură) au început să se mute la Dumbrăvița. „Era o comunitate foarte diversă, dar noi între noi trăiam foarte bine. Când ajungeai acasă, aveai senzația că ești într-o vacanță permanentă”, explică Iepan.

Regizorul de film documentar Florin Iepan

Stâlpii de iluminat pentru iepurii de câmp

Regizorul spune că în urmă cu 7-8 ani a început să crească traficul de mașini din localitate și a simțit că „ceva nu e în regulă”. „Atunci am realizat că o zonă uriașă care e în afara vetrei vechi a comunei se dezvoltă și ea cu case, cu duplexuri. Țin minte că m-am dus într-o dimineață să mă plimb pe câmpul ăsta din afara vetrei satului și pe sute de metri erau puși stâlpi de iluminat în câmp, între fazani și iepuri. Atunci am realizat eu că primăria noastră îi ajuta pe diverși proprietari de terenuri să revândă la niște prețuri mult mai mari decât au cumpărat introducând utilități”, spune Iepan. Practic, susține regizorul, Dumbrăvița s-a dezvoltat „în jurul unei agenții imobiliare pe fațada căreia scria Primăria Dumbrăvița”, cetățenii fiind „un soi de anexă la această firmă privată”.

Iepan susține că sub ochii îngăduitori ai localnicilor, Dumbrăvița a început să crească tot mai mult, iar dacă la început erau vândute parcele pentru case, pe parcurs „au apărut tot felul de situații absolut aberante, cu blocuri construite fără autorizații, între case”. „Au apărut complexele de duplexuri care îți arătau că proprietarii de terenuri încercau să valorifice cât mai bine terenurile și construiau cât mai multe case, cât mai mici, pe o suprafață de teren cât mai mică”, spune Iepan, potrivit căruia oamenii au început să își dea seama că primăria face cam tot ce vor dezvoltatorii imobiliari, iar de interesele comunității nu se prea ține cont.

Case înșiruite

„Speranța noastră a fost USR”

Pentru Iepan și alții ca el, speranța unui control al dezvoltărilor imobiliare de la Dumbrăvița a apărut în 2020, odată cu candidatura pentru funcția de primar a lui Horia Bugărin, din partea USR. Cu promisiunea că luptă cu samsarii imobiliari, Bugărin le-a câștigat încrederea dumbrăvițenilor care i-au dat votul, înlăturându-l pe primarul în funcție, Victor Malac de la PSD. „Am zis: «chiar avem o șansă». Am votat masiv USR-ul, care a câștigat aici zdrobitor”, rememorează Florin Iepan, care mărturisește că a fost impresionat de sloganurile partidului.

Pentru regizorul stabilit în Dumbrăvița, șocul a venit în toamna anului 2023. Pe „Dunos – Dumbrăvița noastră”, cel mai important grup de Facebook din Dumbrăvița, apărea informația că noul Plan Urbanistic General al localității prevede triplarea numărului de blocuri din localitate.

„Noul PUG prevede nouă cartiere de blocuri, ceea ce înseamnă, în termeni practici, aproximativ o dublare a populației Dumbrăviței în următorii 5-7 ani. Practic, pentru noi, ăștia care am tot muncit la visul nostru mic, burghez, din tinerețe, asta înseamnă distrugerea. Este la fel de grav cu ce făcea Ceaușescu, care îți demola casa și îți făcea un bloc. Ăștia de acum nu îți demolează casa, dar îți trosnesc un cartier de blocuri lângă casa ta sau lângă zona ta de case și efectul este la fel de devastator pentru că viața ta din minutul doi se schimbă”, spune Florin Iepan, care e convins că primarul actual nu susține interesele dezvoltatorilor imobiliari pentru că ar fi corupt, ci „pentru un blat politic”. Cu privire la candidatul Reper, Radu Vlădescu, Iepan are semne de întrebare legate de faptul că, deși nu a votat noul PUG, din calitatea sa de consilier local nu a avertizat cetățenii cu privire la ce urmează.

Regizorul susține că actuala dezvoltare a Dumbrăviței depășește deja posibilitatea de asigurare a utilităților sau a școlilor pentru copii. „Explozia demografică este una dintre cele mai mari din România și partidul votat de mine aprobă un Plan Urbanistic General în care dau drumul la nouă cartiere de blocuri, inclusiv cu garsoniere. La dezbaterea publică am întrebat-o pe arhitecta localității dacă ne obligă vreo lege să construim blocuri. Mi-a zis că nu, dar asta au cerut cetățenii. Adică noi am vrut blocuri”, se mai revoltă Iepan.

Dumbrăvițeanul admite că are o gândire „fundamental egoistă”, „dar e parte din ideea de democrație”. „Noi suntem o comunitate de mii de proprietari de case. Niciunul, în afară de ăștia care au interese imobiliare, nu are niciun interes să se suprapopuleze comunitatea asta cu mii de oameni care stau la bloc. Că noi avem numai de pierdut. Și atunci, tu ai o majoritate care are un interes și ai o clasă politică ce este cumpărată după modelul sud-american al cartelului de droguri”, spune Florin Iepan.

„Aici e tragedia”

Artistul spune că în timp ce interesul comunității în care trăiește este ca dezvoltarea imobiliară să fie controlată strict pentru a fi menținut un nivel de trai ridicat, politicienii au în spate diverse interese imobiliare, iar cetățenii sunt într-o situație fără ieșire. „Aici e tragedia. Noi n-avem ce să votăm. E sfârșitul democrației. Candidata PSD (n.r. – Alina Sperlea) are în spate interese imobiliare. Candidatul PNL (n.r. – Cristian Rusu – devenit între timp candidat independent) e un domn care a zis că «da, cartierul ăla de blocuri de pe strada Mureș e al meu, dar eu vă vreau binele la toți, alegeți-mă să fiu primar». Dacă acum 10 ani, oamenii ăștia își urmăreau interesele prin interpuși, acum ei se pun în funcția publică și-și urmăresc interesele din biroul funcției publice, ceea ce este absolut șocant”, spune Iepan, care avertizează că situația de la Dumbrăvița e valabilă în toate zonele metropolitan din țară.

„Devenim o tabără de refugiați imobiliari”

Iepan susține că nu are o problemă cu dezvoltatorii, înțelegând că în capitalism nu poți să îi impui unui om ce să facă cu terenul lui, dar când interesul privat afectează interesele a mii de oameni care sunt în jur, e o problemă. „«Proiectul (n.r. – cartierul de blocuri) este în beneficiul comunității»… OK, accept chestia asta. Dar în momentul în care acolo, în cartierul pe care îl dezvoltă dânsul, vin niște sute de oameni care se adaugă la alte sute de oameni din alte cartiere și toți oamenii împart același spațiu, noi devenim o tabără de refugiați imobiliari. Împărțim un spațiu limitat, resurse limitate și suntem tot mai mulți”, mai spune Iepan.

Ce spun candidații

Candidații pentru Primăria Dumbrăvița la alegerile locale din 9 iunie sunt: primarul în funcție, Horia Bugărin (USR), Alina Sperlea (PSD), Cristian Rusu (independent), Radu Vlădescu (Reper) și Bogdan Gruici (AUR).

Primarul Horia Bugărin spune că, potrivit noului PUG, există zone în care pot fi construite blocuri, dar „aprobarea finală o vor avea consilierii locali, orice Plan Urbanistic Zonal va trebui să fie aprobat de Consiliul Local”. „Eu am susținut Planul Urbanistic General care respectă niște reguli de urbanism. E făcut de niște specialiști și respect regulile de urbanism și solicitările de la Consiliul Județean. Dacă ne uităm că în 2020-2024 au fost emise 40 de autorizații de blocuri și toate au fost date pe niște documentații făcute anterior, iar în perioada 2016-2020 au fost emise 218 autorizații, cred că vă puteți da seama care este viziunea mea vizavi de dezvoltarea Dumbrăviței”, a declarat primarul Horia Bugărin pentru Libertatea.

Primarul Horia Bugărin. Foto: Facebook

Referitor la interesele imobiliare din spatele alegerilor locale, Horia Bugărin a spus că aceasta este o falsă problemă. „Anumite persoane încearcă să ducă disputa electorală, în lipsă de idei, spre o falsă problemă. Până la urmă ar trebui să ne preocupăm de dezvoltarea Dumbrăviței în ansamblu. Faptul că se încearcă direcționarea discuției spre un anumit sens este doar pentru a distrage atenția de la problemele reale pe care le avem și pe care suntem în curs de a le rezolva”, a mai declarat primarul în funcție.

„Interesele mele imobiliare sunt în altă zonă. Ale familiei mele”

Cristian Rusu, care are o avere uriașă după vânzarea fabricii de mobilier „Casa Rusu”, unul dintre cei mai mari producători de mobilier din România, este candidat independent după ce PNL i-a retras sprijinul în favoarea candidatei PSD Alina Sperlea. Când încă era candidat PNL, într-o conferință de presă susținută la sediul PNL, Rusu a admis că dezvoltă cel mai mare proiect de blocuri din Dumbrăvița, care include 1.200 de apartamente.

„Dacă sunt ales, pot să opresc acest proiect, pe perioada în care sunt în localitate. Dumbrăvița reprezintă mai puțin de 1 la sută din investițiile în terenuri pe care le am”, spunea Cristian Rusu în conferința de presă.

Foto: Facebook

Candidata PSD Alina Sperlea, săracă lipită potrivit declarației de avere, dar cunoscută în oraș ca dezvoltator imobiliar, spune că nu mai are interese imobiliare în localitate. „Eu interese imobiliare în Dumbrăvița nu am. Am avut acum 20 de ani. Interesele mele imobiliare sunt în altă zonă. Ale familiei mele, să ne înțelegem, nu ale mele. Nu cunosc niciun coleg de partid care să aibă interese imobiliare în Dumbrăvița. Domnul Horia Bugărin are interese imobiliare, domnul Rusu are interese imobiliare dovedite”, a declarat Alina Sperlea pentru Libertatea.

Alina Sperlea. Foto: Facebook

„Sunt singurul candidat fără interese imobiliare”

Radu Vlădescu, consilier local și candidat Reper, a declarat că în ultimii opt ani a fost implicat „în tot ce a însemnat lupta pentru o dezvoltare imobiliară coerentă” „Sunt singurul candidat fără interese imobiliare. Am luptat pentru o dezvoltare fără blocuri atât pe verticală, cât și pe orizontală, mă refer aici la case înșiruite. Am fost consecvent în a informa oamenii, și se regăsesc pe pagina mea de Facebook toate informările legate de PUG, de faptul că au triplat posibilitatea de a se construi blocuri, de faptul că au extins zonele de locuințe colective în noul PUG mult mai rău decât și-ar fi dorit celălalt primar vreodată. Cu siguranță puteam să fac lucrurile mai bine, dar le-am făcut și nu poate nimeni să-mi spună că nu le-am făcut și nu m-am implicat”, a declarat Radu Vlădescu.

Contactat pentru a ne pune la dispoziție numărul de telefon al candidatului AUR de la Dumbrăvița, deputatul Ciprian Titi Stoica a transmis că el este manager de campanie pe partea de comunicare, iar „candidatul de la Dumbrăvița nu mai are ce să comunice cu mass-media până în data de 10 iunie”.

