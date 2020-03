De Petre Dobrescu,

“There Is No Evil” urmărește, prin patru povești fără legătură între ele, diversele reacții pe care iranienii le au față de pedeapsa cu moartea – care în Iran e executată nu doar de angajați speciali, dar și de soldați în termen!

Prezentat ultimul din competiția de la Berlinală, filmul a fost distins și cu Premiul Juriului Ecumenic, respectiv cu Guild Film Prize.

Trofeul Ursul de Aur a fost primit, din mâinile lui Jeremy Irons, președintele juriului de la Berlin, de către fiica lui Rasoulof, actrița Baran Rasoulof, pentru că regizorul are interdicție să părăsească Iranul.

Baran Rasoulof a acceptat Ursul de Aur în numele tatălui său. Mohammad Rasoulof a mulțumit juriului pentru premiu prin telefon

Mohammad Rasoulof a fost condamnat la un an de închisoare și interdicția de a mai face filme vreme de doi ani pentru că ar fi făcut, prin “There Is No Evil”, “propagandă împotriva sistemului”.

A primit vestea condamnării printr-un mesaj, însă nu e clar când ar urma să fie încarcerat, de vreme ce Iranul a luat măsura schimbării temporare a încarcerării în arest la domiciliu pentru 54.000 de deținuți, în încercarea de a stopa răspândirea coronavirusului – Iranul este a treia cea mai afectată țară din lume de epidemia de Covid-19, după China și Coreea de Sud, cu 107 morți și 3.513 persoane infectate.

Avocatul lui Rasoulof, Nasser Zarafshan, a declarat pentru Associated Press, citată de The Guardian, că regizorul nu are de gând să se predea și că va ataca sentința.

A mai avut o condamnare în 2011

Regizorul iranian a mai avut probleme cu autoritățile din cauza filmelor sale. În 2011, el și un alt regizor, Jafar Panahi, au fost arestați pentru că ar fi filmat fără permisiune. Cei doi au fost condamnați atunci la 6 ani de închisoare și li s-a interzis să mai facă filme vreme de 20 de ani. După apel, pedeapsa lui Rasoulof a fost redusă la un an de închisoare.

Filmul său, “Goodbye”, a fost premiat la Cannes în 2011, dar, exact cum s-a întâmplat acum cu Festivalul de la Berlin, Rasoulof n-a putut merge în Franța pentru a ridica trofeul, pentru că avea interdicție la călătorie.

În 2013, când și-a exprimat intenția de a călători în Germania, autoritățile i-au confiscat pașaportul.

Foto: EPA

