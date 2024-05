În documentarul Super Size Me, Spurlock a trăit o lună întreagă cu o dietă bazată pe mâncare de la McDonalds, pentru a testa impactul asupra sănătăţii organismului său. Filmul a stârnit o dezbatere uriaşă şi i-a adus o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun documentar.

A regizat în total peste 20 de filme şi documentare, printre care „Where in the World is Osama bin Laden”, din 2008, şi filmul „This Is Us”, din 2013, despre turneul trupei One Direction.

A murit din cauza unor complicaţii cauzate de cancer, a anunţat familia sa, într-o declaraţie prin intermediul publicistului său.

Fratele şi colaboratorul lui Spurlock, Craig, a declarat: „A fost o zi tristă, în care ne-am luat rămas bun de la fratele meu Morgan. Morgan a dat atât de mult prin arta, ideile şi generozitatea sa. Lumea a pierdut un adevărat geniu creativ şi un om special”.

Pe lângă faptul că a regizat „Super Size Me”, Spurlock a fost vedeta şi cobaiul filmului şi a mâncat zeci de Big Mac-uri şi Chicken McNuggets şi a băut litri de cola. S-a îngrăşat 11 kg şi medicii i-au spus că sănătatea sa este în pericol dacă nu pune capăt experimentului său de 30 de zile.

Spurlock spunea că se simţea bolnav şi cu puţină energie, în timp ce medicii şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la tensiunea arterială şi colesterolul său. De asemenea, filmul a pus întrebări importante industriei alimentare americane şi a sugerat că o alternativă mai sănătoasă ar putea fi disponibilă cu voinţă politică.

Lansarea sa a determinat McDonalds să publice o declaraţie în care îşi apără meniurile şi denunţă filmul lui Spurlock ca fiind „nerealist”. Compania a publicat reclame în cinci ziare britanice în care se spune că alimentele sale ar trebui consumate ca „parte a unei diete echilibrate”. Dar McDonalds a renunţat la opţiunea Super Size în acel an.

După acest film, Spurlock a abordat subiecte precum războiul american din Afganistan cu „Where in the World is Osama bin Laden”, marketingul de consum în „The Greatest Movie Ever Sold” şi îngrijirea bătrânilor şi jocurile de noroc în serialul CNN „Morgan Spurlocks Inside Man”.

A fost nominalizat la un premiu Emmy în 2010 pentru „The Simpsons 20th Anniversary Special: In 3-D! Pe gheaţă!”

În 2017, în timp ce acuzaţiile de comportament sexual nepotrivit au cuprins Hollywoodul, a scris un eseu confesiv în care se referea la el însuşi ca fiind „parte a problemei”. El a spus că a fost acuzat de viol şi că a plătit pentru a rezolva o plângere de hărţuire sexuală. De asemenea, a recunoscut că a înşelat „fiecare soţie şi iubită pe care am avut-o vreodată”. Apoi a renunţat la compania de producţie pe care a cofondat-o în 2004.

În 2019, a revenit pe ecrane cu o continuare a filmului „Super Size Me”, deschizându-şi propriul lanţ alimentar pentru a afla cum s-a schimbat industria fast-food.

