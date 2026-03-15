Totul, pentru a reduce prețul la pompă

„Rusia a furnizat Iranului informații militare pentru a ne lovi obiectivele militare, pentru a ucide americani”, a declarat duminică, într-un interviu pentru Fox News, McCaul, care a anunțat recent că nu intenționează să candideze pentru un nou mandat. „Nu cred că ar trebui să fie recompensați prin ridicarea sancțiunilor”.

CNN a anunțat că Rusia furnizează Iranului informații despre locațiile și mișcările trupelor, navelor și aeronavelor americane, conform mai multor persoane familiarizate cu rapoartele serviciilor de informații ale SUA pe această temă.

Relaxarea sancțiunilor reprezintă un efort de a stopa creșterea bruscă a prețului petrolului în contextul războiului cu Iranul, având în vedere că Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din țițeiul mondial, declanșând o criză energetică globală.

Măsura de relaxare a sancțiunilor nu a provocat până acum o scădere vizibilă a prețurilor la petrol.

„Președintele face anumite lucruri pentru a reduce prețul benzinei”, a declarat McCaul. „Nu-mi place să-l văd pe Putin recompensat, dar știu că aceasta este o ridicare pe termen scurt a sancțiunilor”.

Rusia câștigă 150.000.000 de dolari pe zi din vânzarea petrolului

Statele Unite au emis joi o derogare temporară de 30 de zile pentru achiziționarea de petrol și produse petroliere rusești aflate deja pe mare. Măsura, descrisă de secretarul Trezoreriei Scott Bessent drept un pas pentru stabilizarea piețelor energetice globale afectate de conflictul din Iran, a stârnit reacții mixte la nivel internațional.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat inițiativa administrației americane, considerând că aceasta reflectă un interes comun pentru stabilizarea piețelor de energie.

Când Vladimir Putin a vorbit cu Donald Trump luni, acesta era dornic să asigure o „soluționare politică și diplomatică rapidă” a războiului din Iran. Însă acest război nu a fost chiar atât de rău pentru liderul rus. Vladimir Putin câștigă 150.000.000 de dolari pe zi din vânzarea petrolului de la izbucnirea războiului din Iran, relatează The Telegraph.





