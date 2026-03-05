ANAF reorganizează Inspecția Fiscală după modelul Antifraudă

Planurile de control vor fi stabilite la nivel central, pe baza analizei de risc, iar direcțiile regionale vor primi indicații clare privind firmele ce urmează să fie verificate, potrivit Profit.ro. Noua abordare urmărește eliminarea deciziilor locale în procesul de selecție a companiilor pentru inspecțiile fiscale, acestea urmând să se bazeze exclusiv pe analiza de risc efectuată la nivel central.

Mai mult, Inspecția Fiscală va fi reorganizată pentru a include specializări pe domenii specifice, ceea ce va permite un control mai eficient și adaptat fiecărui sector economic. Totodată, ANAF intenționează să transfere anumite activități de suport, precum resursele umane, serviciile juridice sau IT-ul, către nivelul regional, pentru a simplifica structura administrativă.

O altă reformă semnificativă vizează reorganizarea activității de asistență pentru contribuabili, prin înființarea unei structuri centrale dedicate acestui scop.

Control de calitate pentru actele de inspecție fiscală

În plus, ANAF va crea o nouă structură în care vor fi angajați specialiști cu experiență în inspecția fiscală. Aceasta va verifica dacă acțiunile de control respectă procedurile stabilite, dacă documentele emise sunt conforme cu regulamentele în vigoare și dacă au fost utilizate toate datele disponibile în sistemele interne.

Rapoartele întocmite vor include și o analiză detaliată a elementelor care ar fi trebuit investigate, dar care ar fi putut fi omise de inspectori.

Planuri pentru controale pe criptomonede

Printre măsurile propuse de conducerea ANAF se numără și crearea unei structuri dedicate monitorizării și controlului asupra criptomonedelor și altor active similare, potrivit Profit.ro.

Implementarea acestui proiect depinde însă de alocarea resurselor bugetare necesare, conform declarațiilor autorităților.

Reorganizare la nivel județean

În vederea reducerii costurilor și a eficientizării activității, direcțiile regionale și administrațiile județene ale ANAF analizează desființarea unor structuri considerate neperformante, cum ar fi anumite servicii fiscale orășenești.

Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro de la surse interne, numărul acestor structuri care vor fi desființate ar putea varia între una și trei în fiecare județ.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a solicitat, de asemenea, scenarii pentru reducerea structurilor ineficiente și eliminarea unor posturi de conducere, ca parte a strategiei generale de reorganizare a instituției. Această măsură face parte dintr-un efort mai amplu de a îmbunătăți performanța fiscală și de a reduce costurile administrative.