Vor fi securizate intrările în blocul afectat

Primăria Sectorului 5 asigură perimetrul în care a avut loc explozia din Calea Rahovei, prin montarea gardurilor şi securizarea intrărilor în scările de bloc. Autoritatea locală a demarat și lucrări de reparaţii în sălile de clasă ale Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, care au fost afectate în urma deflagraţiei.

Deciziile au fost luate în şedinţa operativă, de miercuri dimineața, convocată de către Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, la locul tragediei din zona Rahova.

„În urma recomandărilor Ministerului Afacerilor Interne şi ISU Bucureşti Ilfov, Primăria Sectorului 5, prin societatea Infrastructură Sector 5, asigură perimetrul în zona afectată, prin montarea de garduri şi va securiza intrările în scările de bloc, dar şi geamurile apartamentelor situate la parter, pentru a împiedica accesul, având în vedere pericolul de prăbuşire al imobilului”, informează Primăria Sectorului 5 pe pagina sa de Facebook.

Lucrări de reparații în interiorul și exteriorul Liceului Dimitrie Bolintineanu

Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 suplimentează camerele de supraveghere din zonă și asigură perimetrul cu agenți locali.

De asemenea, Primăria Sectorului 5 anunță că a demarat lucrări de reparații în sălile de clasă ale Liceului Dimitrie Bolintineanu, dar și în exteriorul unității de învățământ. „Companiile din subordinea Primăriei Sectorului 5 au început procesul de degajare a molozului din curtea Liceului Dimitrie Bolintineanu, pentru a demara lucrările de reparații și în exteriorul clădirii.

Taxa de parcare din zonă a fost suspendată

Angajații Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 au început semnalizarea rutieră provizorie pentru delimitarea perimetrului de siguranță din proximitatea imobilului afectat și pentru facilitarea circulației rutiere din zonă în deplină siguranță.

Pentru că un număr considerabil de locuri de parcare au fost afectate și se află în imposibilitatea de folosință pentru că se află în perimetrul de siguranță, autoritățile au suspendat taxa de parcare începând cu data de 17 octombrie 2025 pentru toate locurile afectate și până la repunerea în stare de funcționare a zonei.

Continuă campania de strângere de fonduri

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Sector 5 continuă campania de strângere de donații, în parteneriat cu Crucea Roșie Română – Filiala Sector 5, la sediul din incinta Colegiului Economic Viilor.

De asemenea, DGASPC S5 oferă consiliere socială și îndrumare celor afectați, atât la fața locului, cât și la numerele de telefon: 0735.518.019, 0799.413.942, 0735.520.675.

Totodată, Direcția Generală de Evidență Persoanelor pune în continuare la dispoziție numărul de telefon – 0721401214, la care pot suna persoanele afectate de deflagrația din zona Rahova, pentru a obține acte de identitate sau documente de Stare Civilă.

Primăria Sectorului 5 mai informează că accesul pe strada Vicina se va putea face din Calea Rahovei, până în dreptul imobilului din Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32, scara 1. Începând cu Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 2 se va putea circula normal.

Accesul va rămâne restricționat către parcările din spatele blocurilor Strada Vicina, Nr. 1, Bl. 32 si Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33. Pentru locatarii din Strada Vicina, Nr. 3, Bl. 33, scara 1, accesul se va face prin spatele blocului.

