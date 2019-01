Replica lui Teodor Meleșcanu, adresată lui Dragnea: „Am o mare deficiență: sunt ardelean”

„Da, eu sunt absolut de acord. Am o mare deficiență: sunt ardelean. Mă gândesc de șapte ori înainte de a tăia un lucru și evident că pentru profesia pe care o am și pentru funcția pe care o am cred că lucrul cel mai important este continuitate și stabilitate în politica externă. Asta îți dă credibilitate. Nu poți sări de la una la alta și mișca foarte repede. A fi vioi înseamnă de multe ori a te repezi foarte tare înainte într-un domeniu sau altul. După părerea mea, în materie de politică externă, trebuie să fim foarte serioși. Să gândim serios, să fim predictibili și să ne respectăm angajamentele pe care le-am asumat', a spus Teodor Meleșcanu, duminică la Digi 24.

