Liberalul Pavel Popescu a cerut, marţi, în plenul reunit al Parlamentului, să se suplimenteze bugetul Camerei Deputaţilor pentru înfiinţarea unui cabinet de psihiatrie de urgenţă. Acesta a postat pe Facebook un clip video, acuzându-i pe colegii de la PSD că l-au jignit, cu apelative precum „rahitic”, „jegos”, „nesimtit”, „bolnav de SIDA”. Jignirile au venit după ce acesta l-a surprins pe deputatul PSD Nicolae Bacalbașa în timp ce, în timpul votului, imita mâna unui om cu handicap.



Pavel Popescu a scris pe Facebook că deputatul PSD Nicolae Bacalbașa ”voteaza constant împotriva amendamentelor opozitiei printr-un gest pe care el l-ar califica de om „în suferință”.

Deputatul USR l-a filmat pe Nicolae Bacalbașa în timp ce, în momentul votului, imită o mână de om paralizat.

”Nimeni nu reacționează, dimpotriva, colegii lui îl sustin. În momentul in care am imortalizat acest gest, deputatii si senatorii PSD m-au numit: „rahitic”, „jegos”, „nesimtit”, „bolnav de sida”, etc. Gestul său si sunetul pe care îl provoaca la fiecare vot ma face sa completez si eu lista cu un amendament prin care ar trebui suplimentat bugetul CDEP pentru infiintarea de urgenta, a unui cabinet de psihiatrie”, a spus Popescu.

Ulterior, deputatul USR a venit la tribuna plenului și a cerut, printr-un amendament la bugetul de stat pe 2018, înființarea unui cabinet de psihiatrie.

„Stimaţi colegi, vă propun tuturor un amendament ad-hoc prin care să suplimentăm bugetul Camerei Deputaţilor cu o sumă, care credeţi dumneavoastră de cuviinţă, pentru înfiinţarea unui cabinet de psihiatrie de urgenţă. Sincer, ne va ajuta. Nu ştim pe viitor pentru cine ar putea ajuta acest amendament, dar nu cred că vor fi voturi împotrivă, inclusiv pentru cei de la guvernare”, a spus Popescu, la dezbaterile la proiectul bugetului de stat pe anul 2018.

În timpul dezbaterii din plen au avut loc și alte schimburi de replici incredibile. Unul dintre acestea a avut loc între deputatul PMP Robert Turcescu şi senatorul PSD Claudiu Manda.

Claudiu Manda, de la PSD a criticat faptul că Robert Turcescu de la PMP făcea multe amendamente legate de construcția de grădinițe.

„Solicitarea dumneavoastră, domnule deputat, nu am cum să o supun la vot. (…) Dintre cele 76 de amendamente, dumneavoastră în calitate de iniţiator aţi susţinut doar 15 prin vot. Sunt în judeţul Constanţa 38 de grădiniţe finanţate prin PNDL şi 15 şcoli”, i-a spus Manda lui Turcescu.

„Dumneavoastră ce faceţi, comentaţi amendamentele mele? Vreţi să comentez amendamentele dumneavoastră cu Olguţa (Vasilescu – n.r.)?”, a replicat Turcescu.

Dezbaterile la bugetul de stat pe 2018 s-au încheiat după ora nouă seara și urmează să fie reluate miercuri. Plenul comun a adoptat marţi, pe articole, bugetele pe anul 2018 pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul Legislativ, Curtea de Conturi, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.