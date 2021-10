EXPERIMENT LIBERTATEA. Cât de simplu se fentează legea certificatelor verzi în București

„Certificat aveți?”, întreabă rapid casierul de la fast-food. Se referă la certificatul verde, care trebuie verificat la accesul în restaurante, cinematografe, săli de spectacole și de sport. Documentul digital atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau un rezultat negativ la testarea pentru COVID-19. Decizia autorităților bucureștene a intrat în vigoare de pe 25 septembrie, după ce Capitala a trecut de incidența de 3 la mia de locuitori.

Băiatul de la casă scoate telefonul, scanează codul QR de pe certificat, ne mulțumește și ne îndrumă spre a ridica produsele. Nu pune alte întrebări, nu face alte verificări. Nici nu ar avea mijloacele necesare. Conform cerințelor autorităților, el și-a făcut datoria.

Un experiment jurnalistic

Nu știe tânărul casier, dar e primul participant la experimentul jurnalistic pe care reporterii Libertatea l-au făcut în mai multe localuri din București joi seara, pe 30 septembrie. Am vrut să vedem dacă putem intra în restaurante, terase, cafenele, baruri, cinematografe și cluburi fără a prezenta propriul certificat de vaccinare.

Am folosit, pe parcursul experimentului, patru tipuri de certificate – două de bărbat, unul al unei femei mult mai în vârstă și unul al unei femei de vârstă apropiată. Din cele nouă localuri în care am fost, un singur angajat a sesizat că există o neconcordanță, iar în două locuri nu ni s-a cerut să prezentăm niciun document.

Reprezentanții HORECA au protestat față de utilitatea verificării certificatului verde încă de la apariție: Ion Biriș, președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România, a motivat că operatorii economici nu pot legitima clienții. În răspuns, șeful DSU Raed Arafat a precizat că legitimarea poate fi făcută de organele de control, care le vor întocmi dosar penal celor care prezintă certificatul altei persoane.

Poliția nu poate verifica certificatele verzi

Food court-urile s-au schimbat la față

Accesul în restaurante le este interzis persoanelor care nu pot prezenta certificatul verde. Iar un posibil efect al acestei măsuri este lipsa clienților la etajul dedicat fast food-urilor din acest mall aflat în estul Capitalei.

Puțini bucureșteni s-au așezat la cozi pentru a-și potoli foamea. Și mai puțini au ales să ia masa la fața locului. Doar într-un singur loc sunt ocupate trei mese. Își sărbătorește ziua de naștere un copil și aceasta e singura imagine ce amintește de vremurile de dinaintea pandemiei. I se cântă „Mulți ani trăiască”, se aplaudă și se râde. Apoi, cântecul festiv este întrerupt de o voce masculină, care avertizează din difuzoarele mall-ului: „Stimați clienți, în zona de food court, trebuie să respectați măsurile de siguranță și să prezentați certificatul verde”.

Food court fără mulți clienți

Certificatele, verificate ca la loterie

Zonele de mese sunt înconjurate de benzi roșii, iar accesul se face numai prin anumite locuri, unde se află agenți de la pază. Aceștia ar trebui să le permită accesul la masă doar acelora care prezintă un certificat valid.

La un alt fast food, unde comanda se dă prin intermediul unor dispozitive electronice, certificatul nu e verificat nici la ridicarea produselor. Asta este responsabilitatea agentului de pază. Numai că agentul din perimetrul în care ne-am așezat noi verifică certificatele în mod aleatoriu. Pe ale noastre a ales să nu le vadă.

La doi pași de el, însă, un alt agent de pază îi mustră pe trecători: „Masca! Masca mai sus”, le spune unor adolescenți gălăgioși care își țin măștile sub nas și nu se sinchisesc să-l ia în seamă. Un alt agent de pază își ia atribuțiile mult mai în serios. Stă chiar la intrarea în zona de mese și scanează certificatele fiecărui client. Nu-i ia mult, are trei mese ocupate.

Mesele sunt goale la mall

„Certificatul înaintea biletului la film!“

De la restaurante, mergem la cinematograf. La intrare, nu e nici țipenie de om. Cerem un bilet la următorul film. „Brigada sinucigașilor 2” începe în zece minute. Înainte de a plăti, casierița ne avertizează: „Intrați doar dacă aveți certificat de vaccinare”.

Încercăm să intrăm cu certificatul unui bărbat. Ni se pare o misiune imposibilă, dar se dovedește a fi un succes. „Certificatul înaintea biletului”, cere scurt bărbatul de la intrare, dar nu-i dă atenție documentului.

De aici coborâm la o cafenea din incinta mall-ului. În timp ce prepară cafeaua, barista ne întreabă dacă suntem vaccinate. Răspundem afirmativ, cu aplomb. „Și-mi arătați și mie certificatele?”, spune parcă șovăind, dar nu le mai cere și când ne întinde paharele.

„Centrul Vechi are alt statut”

Părăsim mall-ul și pornim spre Centrul Vechi, să vedem cum se aplică și acolo legea certificatelor verzi. Primul popas este la restaurantul lui Mugur Mihăescu. În acest perimetru, nimic nu amintește de pandemie. Chelnerii nu poartă mască, iar de certificat verde nu poate fi vorba.

Îi întrebăm pe doi clienți de la masa alăturată dacă ei au prezentat documentele. „Ne întrebam și noi dacă se scanează. A intrat în vigoare legea? Sau poate ne verifică doar în weekend”, spune unul dintre ei. „Oricum Centrul Vechi are alt statut”, comentează celălalt râzând.

Noaptea, în Centrul Vechi se golesc terasele și se umplu cluburile

O formalitate ușor de trecut cu vederea

Pornim apoi spre un restaurant indoor, unul dintre cele mai populare localuri cu mâncare tradițional românească din centrul Capitalei. Aici este aglomerație mare. Fata de la recepție este atât de copleșită încât nici nu-și dă seama că suntem clienți români. Ne cere în engleză certificatele: „Covid nineteen certificate, please“. După ce scanează cele două certificate, îi mulțumim în românește. Femeia râde și se scuză că a vorbit înainte cu un grup străin. Ne invită înăuntru și nu bagă de seamă că am prezentat certificatul unui bărbat și al unei femei mult mai în vârstă.

În acest timp, CNSU anunță că a hotărât ca accesul în restaurante să fie restricționat pentru persoanele nevaccinate, dacă incidența sare de 6 la mia de locuitori. În București, rata de infectare a sărit de 6 pe 29 septembrie, conform DSP București.

Pe aici nu trec cei fără certificat

„Pot să intru și eu să-mi cumpăr țigări?”, vine un tânăr la paznicul de la un club popular din zona Universitate. „Vaccinul, vă rog”, îl întâmpină tăios bărbatul înalt și solid. „N-am”, declară onest băiatul, insistând că nu-și dorește decât să fumeze. „Hai, vă rog eu să facem cumva!” Nu se înduplecă agentul de pază, îl trimite la Mega: „Traversezi și e chiar pe colț”.

În clubul de la Universitate erau puțini oameni și unii purtau mască

Noi reușim să intrăm cu ușurință cu certificatele unui băiat și ale femeii în vârstă și mergem pe terasă. Nu e foarte aglomerat, dar și aici tot pandemia este subiectul principal de discuție: șase tineri vorbesc despre perioada de lockdown, despre cum se comporta atunci lumea și piața de retail. În club, sunt sub o sută de oameni. Câțiva își păstrează măștile de protecție, le dau jos doar când sorb din băutura pe care o țin în mâini.

Singurul paznic de noapte vigilent

Strada Blănari nu mai e circulabilă după lăsarea nopții. Cluburile din zonă au coborât pe caldarâm. Zeci de tineri se înghesuie pe aleea îngustă, dansează corp la corp, râd și beau, fără ca cineva să le ceară certificatele. Sunt în aer liber.

Aglomerație pe strada Blănari

Doar unul dintre cluburile din zonă a rămas indoor. E cam gol, dar aici ni se cere certificatul la intrare. Folosim certificatul unui bărbat. „Ăsta nu-i al tău”, spune omul de la intrare. „E al prietenului, nu?”, continuă râzând. Râdem și noi și-i întindem certificatul unei femei mai în vârstă. Suntem înăuntru.

Într-un alt club, din Centrul Vechi, accesul se face mult mai lejer: fata de la intrare doar se uită de la distanță cum ne căutăm certificatele verzi în telefon și ne invită la petrecere. În interior, se dansa corp la corp, însă nu tot clubul era deschis clienților.

Un shaormar nemulțumit: „E o porcărie ce-au făcut autoritățile”

Încheiem seara la o shaormerie mare. Un cuplu străin întinde biletul de comandă. Li se cere certificatul verde, pentru că spun că vor să rămână pe terasă. „El și-a uitat telefonul acasă”, motivează tânăra. „Atunci o să-i dăm comanda la pachet, nu poate rămâne aici”, îl informează shaormarul.

Asta e regula: cine are certificatul mănâncă la terasă sau în shaormerie, cine nu îl are primește obligatoriu porția la pachet. „Sunt mulți nevaccinați”, spune shaormarul. „Dar oricum e o porcărie ce-au făcut autoritățile”, se plânge el și acceptă și certificatul nostru.

Poliția nu e obligată să facă verificări în baruri și restaurante

După ce am încheiat experimentul am vrut să vedem dacă s-au făcut controale în localurile din București în ultima săptămână. Contactat de Libertatea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, Ciprian Romanescu, a declarat că Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) are obligația să verifice dacă operatorii economici respectă legea și solicită clienților certificatele verzi.

Verificarea operatorilor economici privind solicitarea certificatelor digitale clienților intră în sarcina inspectorilor de la ITM, nu a Poliției. Noi putem da amenzi pentru nerespectarea programului de funcționare, adică 05.00-02.00. Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Municipiului Bucureşti:

Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Municipiului Bucureşti. Foto: Agerpres

Pus în fața experimentului Libertatea, Romanescu a precizat: „Până la urmă, dacă au suspiciuni cu privire la certificatele verzi arătate de clienți, operatorii ne pot sesiza și vom lua măsuri. Până acum, din cunoștințele mele, n-am fost sesizați”.

Libertatea a făcut solicitări atât la Poliția București, cât și la ITM cu privire la sesizările primite, controalele efectuate și sancțiunile dispuse de când a intrat în vigoare obligativitatea certificatului verde în Capitală. Vom reveni cu răspunsurile atunci când le vom primi.

