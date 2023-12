Știri România REPORTAJ. Decembrie, în sala de repetiții. Cum se pregătesc balerinii de la Opera Națională din București pentru cel mai așteptat spectacol al iernii, „Spărgătorul de nuci” de Simina Popescu . Actualizat Miercuri, 27 decembrie 2023, 16:38

În lumea baletului clasic, „Spărgătorul” e o instituție. Nenumărate companii din toată lumea interpretează și reinventează baletul lui Ceaikovski în fiecare an în preajma Crăciunului. La Opera Națională din București, spectacolul este dansat de câteva ori în decembrie și în ianuarie, în fiecare an. Am asistat la repetiții și am vorbit cu dansatorii despre cum se pregătesc pentru spectacolul care strânge în fiecare an la fel de mulți spectatori.