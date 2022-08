REPORTAJ. Fața ascunsă a Lunii. Cum a început Untold 2022: o vedetă de la PRO TV cerută în căsătorie, prețuri care o iau razna și sute, sute de forțe de ordine. A, și seara, muzică

Miercuri seara a fost proba de sunet. Untoldul a pătruns în casele tuturor clujenilor și a cerut să fie trecut la întreținere. S-a auzit și-n cartierele cele mai îndepărtate de centru. Dacă nu mergi la Untold, vine oricum Untoldul la tine. Repetiția s-a încheiat cu un foc de artificii care a marcat faptul că unul dintre directorii festivalului a cerut în căsătorie o jurnalistă de la ProTV (Roxana Hulpe, Știrile Pro TV). Joi dimineață, s-a lansat pe rețelele sociale o ultimă șarjă în polemica legată de faptul că festivalul are loc pentru patru zile în centrul orașului, cu concerte până la 6 dimineața, perioadă în care o bună parte din spațiul public din zona Cluj Arena e îngrădit și pus la dispoziția organizatorilor.

Ocrotitorul festivalului

Foto: Raul Ștef

În același timp au curs titluri elogioase în presa locală. „Colosal” a fost epitetul ales pentru a cântări efortul oamenilor din spatele Untold. „Temple of Luna” s-a intitulat tema ediției cu numărul șapte, cu o lună plină prinsă în decorul scenei principale. Conceptul a fost explicat pe site-ul oficial al festivalului. „Un uriaș tărâm al bucuriei, de peste 235.000 de metri pătrați, în care acrobații pe picioroange care poartă costume desprinse parcă dintr-o altă lume, vor aduce Luna mai aproape de Pământ și vor fi ajutoarele Vrăjitorului, ocrotitorul festivalului”.

Foto: Raul Ștef

Ocrotitorul festivalului încă de la prima ediție e Emil Boc. Untold a demarat cu bani publici și, când a luat viteză, toate câștigurile s-au dus în buzunare private. Boc a vorbit mereu despre contribuția festivalului la viața economică a orașului. Un fel de Vecna (personaj negativ din serialul „Stranger Things” de pe Netflix) pentru bugetari în 2010, când a tăiat pensii și salarii, fostul prim-ministru s-a întors acasă, la Primărie, să facă vrăji folositoare clujenilor. A promis metrou și centură metropolitană, i-a ieșit deocamdată un festival.

Porțile acestuia s-au deschis joi, după prânz. Autoritățile au mobilizat în perimetru un număr mare de polițiști și jandarmi (vreo 700). „Să-și vadă toată lumea de treabă! Vom avea, pe lângă colegi în uniformă, și colegi în civil, astfel încât niciodată nu știi cine te poate atenționa cu privire la problemele pe care le cauzezi”, avertizase șeful IPJ Cluj, Mircea Rus.

Foto: Raul Ștef

Pe teren toată lumea își vede de treabă. Câțiva jandarmi își încarcă cu bani brățările, semn că misiunea lor are și o componentă de relaxare. Pe o bornă de un metru scrie mare: „Kilometrul zero al educației polițienești”. E lângă un cort unde nu se află nimeni. Câteva zeci de metri mai departe are loc o încercare timidă de educare.

Foto: Raul Ștef

Un reprezentant al Agenției Naționale Antidrog îi arată unui adolescent, cu ajutorul unor ochelari speciali, cum îl vor înșela simțurile deturnate de alcool. E la concurență cu oferta unui sponsor care propune o mult mai atractivă cameră care filmează la 360 de grade și rămâi și cu un suvenir pe care-l primești mai târziu pe e-mail. Polițiștii au și broșuri educative. Nimic despre consumul de droguri, dar s-a găsit totuși ceva care te învață cum „te poți asigura că nu cazi în plasa infractorilor online”. Senzația de la standul instituțiilor de forță e Simulatorul de accidente rutiere. Te urci pe propria semnătură, cobori zdruncinat bine, iar agentul de poliție zâmbește condescendent.

Țapul troian

Foto: Raul Ștef

Brand-ul de bere care e sponsorul oficial al festivalului a ridicat lângă stadion un „Țap gigantic”, care de la depărtare aduce cu calul troian. Dacă aduni un anumit număr de doze ai acces, precum Ulise, în interiorul țapului. Nu cucerești Troia, dar poți face un selfie la înălțime.

Foto: Raul Ștef

O bere la draft costă 14 lei în festival, iar o Cuba Libre aproape dublu. Există o zonă de food court special amenajată. Am descoperit The Untold Magic Burger la 40 de lei. Trucul e că magia nu ți se arată dintr-odată. Ca să ai parte de toată experiența, mai trebuie să scoți din „portofel” încă 15 lei pentru 150 de grame de cartofi prăjiți și încă 5 lei pentru sosul bacon. Există un „Robor” al cartofilor prăjiți. Se scumpesc de la o tonetă la alta. Lângă un donner în pâine turcească la 44 de lei, 200 de grame de cartofi făceau 22 de lei.

Prima coadă la Untold s-a produs la o „activare” a unui sponsor. Trăgeai de o roată a norocului pentru a câștiga niște plicuri cu un supliment alimentar care ar potoli arșița de-a doua zi, mahmureala. „E cu extract de guarana și extract de ghimbir”, ni s-a explicat savant. „Dimineți mai ușoare după nopți epice. Două plicuri în jumătate de litru de apă, dar beți gradual, nu dintr-odată, că altfel efectul este copleșitor”, susține fata care promovează „medicamentul”. Suntem îmbiați să ne încercăm norocul, dar răspundem că nu consumăm alcool. Au ceva ce ne-ar putea ajuta, ni se răspunde. „Alifii, creme, poate vreți să ungeți pe cineva în seara asta”.

Foto: Raul Ștef

„Dragostea trece prin portofel”

În perimetrul festivalului sunt o mulțime de opțiuni pentru cei care au venit să se distreze. Există o zonă cu jocuri și divertisment, poți să-ți aranjezi părul la hairstiliști sau te poți îmbrăca de la designerii care și-au adus creațiile la festival. Poți să te și îndrăgostești, dar nu e indicat s-o faci îmbrățișând ideea unor parteneri ai festivalului.

Foto: Raul Ștef

La barul de lângă scena DayDreaming te așteaptă doi Cupidoni care îți cer „profilul” de Instagram și bonul cu consumația. „Dragostea trece prin portofel” e deviza lor. Dacă le faci jocul, îți promit că te vor cupla cu cineva care a avut alegeri similare. Băutorul de bere va întâlni o băutoare de bere, iar ceremonialul va avea loc la restaurantul improvizat chiar în festival, în funcție și de valoare consumației și de norocul de la tombolă.

Foto: Raul Ștef

În spațiul destinat presei, lângă sala de conferințe a stadionului, e vânzoleală mare. Se fac pariuri legate de prezența la Untold și de faptul că organizatorii se așteaptă la peste 90.000 de oameni zilnic. Unora li se pare exagerat, dar consensul e că lumea iubește Untoldul pentru profesionalismul cu care e organizat. Zvonul că urmează să apară 50 de porții de la Mc Donalds, pentru ziariști, consolidează această convingere. Un cameraman face un scurt inventar al meselor zilei. „E posibil să aducă ceva de mâncare. Știi, a fost ciorba aia, dar noaptea-i lungă. Dacă avem meniu și putem beneficia, de ce să dăm bani afară în festival, că sigur nu-s ieftine?”, calculează omul.

Câteva minute mai târziu, voluntarii defilează cu pungile cu junk-food. Le duc însă în altă încăpere, panica se instalează: „Măcar de nu ni le-ar mai fi trecut pe sub nas”, oftează cineva. Pungile se întorc însă, ordinea lumii e restabilită.

Deschiderea oficială a avut loc puțin după ora 21. Claptone a făcut primul pas cu greutate pe Lună. Au urmat Vini Vici, Steve Aoki sau Manuel Riva. Vedetele așteptate azi sunt Paul Kalkbrenner sau Don Diablo.

