Reportaj în cabinetul celui mai de succes medic de familie din Iași. Cum își convinge pacienții să se vaccineze anti-COVID

„I-ai vaccinat?”. Doctorița ia în brațe copilul mic, de vreo doi ani, dar subțirel ca un nou-născut, și-l așază pe patul de consultații din cabinet. Îi măsoară zâmbetul care i se lungește dintr-o parte-n alta a feței și apoi îl caută să vadă dacă nu are erupțiile fratelui mai mare. „O să trebuiască să îi luăm în evidență. I-ai vaccinat?”, o întreabă iar pe mamă, o femeie tânără, dar pe care cei doi copii cu care a venit la medic și al treilea, cu care e însărcinată, o îmbătrânesc prematur.

„De COVID? Nu, doamnă”, răspunde mama. Dar medicul întreba de vaccinurile ROR (împotriva rujeolei, oreionului şi rubeolei) pe care le primesc cei mici în primii ani din viață. Femeia născuse ambii copii în Spania și, din cauza pandemiei, s-a întors acasă. Doctorița își suflecă mânecile, îi ia pe rând pe cei mici, îi întoarce pe toate părțile, și apoi o ia pe mamă.

„De COVID tu ar trebui să te vaccinezi. N-ai făcut-o, nu?”

În cabinetul dr. Oana Miron, unul din cei 137 de medici de familie care vaccinează pacienți în județul Iași

Peste 200 de persoane, imunizate de medicul comunei

În cabinetul doctoriței Oana Miron, din comuna Mironeasa, județul Iași, e coadă în dimineața zilei de vineri, 18 iunie. Până în ora 11.00 a făcut deja drumuri prin sat, la pacienții cronici. Cei care vor să se vaccineze sau cer un consult stau înghesuiți sub o streașină, pentru a se feri de ploaia torențială care curge în reprize de câte zece minute.

Miercuri, pe 16 iunie, o vizitase la cabinet prefectul județului Iași, Marian Grigoraș, pentru a-i înmâna o plachetă (care stă la loc de cinste pe un dulap): cel mai activ medic de familie în campania de vaccinare din județ. A imunizat 230 de persoane.

Dar asta era doar până miercuri. Imediat ce a plecat prefectul, Oana Miron a reușit să convingă alți doi pacienți cronici nedeplasabili să se imunizeze, iar familiile i-au adus la cabinet.

Doctorița nu se lungește la vorbă. „În pandemie lucrurile au mers bine”, spune ea. Pe cât de bine se putea într-un teatru de război.

„Am chemat jandarmii când am avut primii pacienți pozitivi, în mai 2020, în starea de urgență. Apoi a venit o perioadă de acalmie până în toamnă, când s-a îmbolnăvit și asistenta mea. Cu vaccinul nu a fost greu să-i conving. I-am trimis întâi la Bivolari sau la Iași, când nu aveam eu doze, apoi, când au auzit că facem aici, au venit la mine”, povestește femeia.

Vaccin în România, apoi, „la castraveți” în Germania

În cabinet o găsesc pe Mihaela, o femeie care se apropie de 50 de ani și care a venit să-și facă vaccinul, Johnson & Johnson. Nu prea a avut nevoie să fie convinsă de medic: e pregătită să meargă pentru al șaptelea an în Germania, „la castraveți”. A aflat de la colegii ei că șefii împart muncitorii – cei vaccinați, într-o parte, cei nevaccinați, într-alta.

Mihaela se vaccinează ca să poată pleca la muncă, în Germania

„Nu e prea corect”, spune doctorița Miron, când rămânem singuri în cabinet. Dar ridică din umeri și completează datele pentru a elibera adeverința de vaccinare. Sunt cam 10 oameni care vin zilnic să se imunizeze, iar femeia a cerut și a primit săptămâna trecută de la DSP încă 300 de doze.

Din iulie, vrea să ceară și câteva zeci de doze de Pfizer: are cereri de la părinți pentru copiii de 16 ani și chiar de la unii oameni din sat, care au auzit că e „cel mai bun”.

Crede că dacă medicii de familie ar fi fost implicați mai devreme în campania de vaccinare, când încă nu exista nesiguranța asupra vaccinului de la AstraZeneca, atunci lucrurile ar fi stat mult mai bine astăzi.

Au venit din Marea Britanie și Germania să se vaccineze la Mironeasa

„Mi-a plăcut motivația lor”, povestește femeia, referindu-se la pacienții cronici, trecuți de 80 de ani. „Veneau în cabinet și-mi spuneau: avem nepoți, trebuie să mergem la nunțile lor!”. Și i-a trecut pe toți pe o listă de așteptare, drămuiți câte 10 pe zi. Dar încă nu e mulțumită de cum merg lucrurile. „De vinerea trecută și până astăzi (vineri, 18 iunie) am vaccinat 50 de persoane. Trebuie să mai impulsionăm lucrurile”.

La începutul campaniei de vaccinare, când a primit doze, veneau atât oamenii din sat, dar și din comunele vecine, „unde doctorițele nu vor să vaccineze”. La Mironeasa i-a primit pe toți. Pentru că la vaccinare e liber pentru toată lumea: asigurați, neasigurați, din comunele vecine sau chiar mai de departe, spune femeia.

Dispensarul din Mironeasa

Au venit români din Marea Britanie și din Germania înapoi în țară special ca să se poată vaccina. În general, cu serul produs de Johnson & Johnson, dar unii dintre ei chiar și cu alte vaccinuri administrate în două doze.

„Am un pacient care a venit din Anglia să se vaccineze, în Anglia se intră pe grupe de vârstă la vaccinare și rândul lui venea abia în octombrie. Am alții din Germania, chiar mi-au scris recent pe WhatsApp că abia acum ar putea să se vaccineze. Au venit special ca să se vaccineze, la colegii din centrele de vaccinare sunt oameni care au venit de două ori, că s-au vaccinat cu Pfizer”, spune Oana Miron.

„Îmi dați o hârtie la mână, da?”

În cabinet intră temătoare, cu buletinul uitat acasă, Gherghina, o femeie trecută de 60 de ani, care a venit să-și ia tensiunea și, dacă tot s-a pornit pe ploaie de acasă, se și vaccinează. „Poate am o nuntă, poate vreau să plec undeva. Poate vine nepotul din Italia acasă sau mă duc eu la el. Nu știu, eu vreau să mă vaccinez. Doamna doctor, dar îmi dați o hârtie la mână, da?”

Gherghina se vaccinează în cabinetul medicului de familie

Femeia cere o hârtie de trei ori cât stă în cabinet. Cu greu e convinsă că va primi certificatul, de îndată ce vine fata ei de acasă cu buletinul uitat.

– Dar pe ea nu putem s-o vaccinăm, doamna doctor?

– Nu, că are doar 16 ani, dar vorbim în iulie, că am cerut și Pfizer.

Cele mai multe complicații sunt date de religie

Cea mai puțină muncă de convingere a dus-o cu pacienții plecați la muncă în străinătate, explică medicul. Acolo unde a intervenit religia însă, lucrurile s-au complicat iremediabil.

Dr. Oana Miron spune că are persoane de religie penticostală care refuză vaccinul, dar vin și să-i explice „tot felul de prostii” despre serurile anti-COVID.

Dr. Oana Miron

„Dar nici ortodocșii nu-s mai presus. Nu am nimic cu religia nimănui, dar sunt doi preoți ortodocși care nu recomandă nimănui vaccinarea. Îi cunosc bine, că sunt pacienții mei”, spune doctorița râzând.

Vorbește de parcă nu e pregătită să închidă nimănui ușa complet, oricât de convins ar părea. Abia așteaptă să-i intre în cabinet un nou pacient care să-i spună că nu se vaccinează, „că moare”.

Una dintre cele mai mari bucurii ale medicului este faptul că tehnologia a fost inclusă acum în actul medical, că poate oferi consultații la distanță, că sistemul informatic pe vaccinare a mers bine.

Povestește zâmbind că are telefonul plin de poze primite de la pacienți cu afecțiunile lor și în multe cazuri e mai ușor așa: emite electronic o rețetă pe care o poate trimite direct la farmacie.

Vaccinarea sau test PCR de 300 de lei din pensia de 1.300

Cântărește greu în decizia oamenilor de a se vaccina și faptul că, mergând în spitale, la programe de recuperare sau fizioterapie, care sunt decontate, trebuie uneori să se testeze. Și nu toate testele RT-PCR sunt, așa cum ar trebui la instituțiile de stat, gratuite.

„Avem multe persoane cu pensii de 800-900 de lei, până în 1.300 de lei, care nu ar vrea să dea 300 de lei pe un test PCR. Dar oamenii au prins încredere, se vaccinează, cer bilete de tratament”, spune medicul.

În Mironeasa sunt, pe hârtie, 6.000 de oameni, dar 1.500 sunt basarabeni care și-au făcut buletin de România și nu au stat nicio clipă acolo. Din cei 4.500 rămași, mulți sunt plecați în străinătate să muncească, iar și mai mulți sunt neasigurați, care trăiesc din ajutoare sociale sau muncă zilnică.

S-au schimbat însă multe, spune dr. Oana Miron. În urmă cu 20 de ani, când a venit prima dată în comună, nici nu putea să se dea jos din mașină, „fiindcă noroiul era cât roata după o ploaie”.

Străzile din sat, cu copiii care se întorc de la școală

„Sunt încrezătoare, sunt optimistă. De 20 de ani vin aici și prima dată când am venit, era într-o vineri, m-a cărat soțul cu mașina, că eu nu puteam să conduc, era noroiul prea mare. De atunci tot vin și am ajuns să cunosc oamenii. Eu chiar cred că se vor vaccina, că își doresc asta”, spune dr. Oana Miron.

De ce nu merge la fel de bine la nivel național? Păi, cred că depinde și de medic.

Dr. Oana Miron:

Cea mai aglomerată perioadă în pandemie a început anul trecut, în noiembrie, și s-a terminat prin februarie. Lunar erau 30-40 de cazuri active în comună, asistenta ei s-a îmbolnăvit, iar toți trebuiau monitorizați.

Se bucură astăzi, când vede poze cu pacientele ei culegând căpșuni în străinătate, mai ales când o parte dintre ele au trecut prin boală și au fost primele care au vrut apoi să se vaccineze.

„Mai bine mor de boala mea”

Nu toți sătenii sunt convinși de vaccinare, chiar dacă au trecut prin cabinetul medicului de familie din Mironeasa. Două femei de 60-70 de ani, de pe strada principală, câteva sute de metri mai jos de dispensar, povestesc despre cum o prietenă a fost găsită căzută în casă, fără suflare. Încercau să-și dea seama de ce. Despre vaccin nici nu vor să audă.

„Nu m-am vaccinat și nici nu vreau, eu mai bine mor de boala mea, am și probleme cu inima și cu atâtea altele. Se vaccinează ăștia care pleacă prin străinătate, noi de ce să ne vaccinăm, dacă nu ieșim nicăieri? Dacă ne-a dat doamna doctor pastile de răceală, pentru boala pe care o avem, că așa cu vaccinul ăsta eu nu prea sunt tare amabilă”, spune una dintre femei.

Floarea Petrea a vrut să se vaccineze

Mai jos de ele însă, Floarea Petrea spune că e mândră că s-a vaccinat.

„Eu m-am vaccinat, am o lună și ceva de atunci. Nu am avut nicio problemă, ca la orice vaccin am avut așa, niște reacții. M-am vaccinat cu cel cu o doză, Johnson. Și asistenta medicală mi-a zis să mi-l fac, și copiii mei la fel. Îmi era frică și mie, că am zis că am mai multe probleme de sănătate, însă am mers, am zis că trebuie, că e pentru mine”, mărturisește femeia.



Citeşte şi:

Povestea Mihaelei, românca șofer de ambulanță decorată de regele Spaniei. „Mi-a spus că românii sunt muncitori și persoane bune”

Miturile despre sexualitate în rândul adolescenților, întreținute de rușinea adulților. „Dacă faci sex în picioare, nu rămâi gravidă datorită gravitației”

Aventurile celor doi turiști-călăreți care s-au rătăcit în Craiova. „România este o destinație de vis”

PARTENERI - GSP.RO „Am vorbit cu Laur și, gata!”. Noi declarații făcute de Anamaria Prodan, după ce s-a spus că divorțează

Playtech.ro Prezentatorul Antena 3 și-a BĂTUT crunt partenera de viață. S-a aflat abia acum ce i-a făcut

Observatornews.ro Daniel și David, frățiorii uciși în Italia, au fost înmormântați. Strigătul disperat al mamei lângă sicriele albe ale micuților

HOROSCOP Horoscop 21 iunie 2021. Racii ar fi bine să caute mereu, intenționat, ceva bun în orice om și orice situație

Știrileprotv.ro O tânără avocată din Iași a murit după ce s-a aruncat dezbrăcată pe geam de la etajul 6. Ce a făcut înainte

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)