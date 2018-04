La doar 35 de kilometri de Timișoara, în micuța localitate Ciacova, se va desfășura, în această vară, prima ediție a Festivalului Păturatei. Un festival care urcă pe un piedestal un fel de mâncare ce rezistă încă de pe vremea șvabilor. Păturata pe crumpi sau tolvăgele are o poveste deosebit de interesantă, iar cei curioși o vor putea afla și degusta la început de iunie.

E delicioasă, ușor de preparat și te face să te lingi pe degete! Păturata pe crumpi a fost adusă în zona Banatului de pustă de către coloniștii șvabi și se pregătește în continuare, cu sfințenie, în unele gospodării din satele din apropiere de localitatea Ciacova din Timiș.

Bătrânii din Ciacova au avut grijă să transmită din generație în generație rețeta adusă de șvabi și iată că acum se bucură și ei de un festival.

Păturata se prezintă gurmanzilor chiar în piața centrală din Ciacova, la prima ediție a evenimentului ce poartă numele Festivalul Păturatei la Ciacova. Povestea păturatei pe crumpi, considerată și mâncarea săracilor, este extrem de interesantă.

“Este o mâncare specifică zonei Banatului de pustă. Mai multe sate și orașe au acele festivaluri ale ceaunelor, dar noi am vrut să ieșim puțin din tiparele consacrate. Păturata pe crumpi mai este cunoscută sub denumirea de tolvăgele, în două sate care aparțin de Ciacova așa i se spune. La origini, mâncarea este șvăbească. Șvabii din Ciacova au venit în primul val de colonizare. Nu au fost cele mai înstărite familii. Dacă ne uităm la compoziția păturatei, la origini, ingredientele sunt puține, astfel că și-au putut permite s-o gătească și familii mai puțin înstărite. Mâncarea se face la capac, deci la aburi, și, pentru că ștrudelul se întinde cât masa și se rotește, în momentul în care se gătește, se poate desface în foi, ca și cum ar fi pătură peste pătură. De aici și denumirea de păturată”, a explicat Cipriana Sava, consilier pe probleme de turism în cadrul Primăriei Ciacova.