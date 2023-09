REPORTAJ. „Nu țara, România, mi-a făcut rău, ci câțiva oameni”. Cum a învățat un tânăr crescut într-un orfelinat din Sighet și adoptat în SUA să ierte 

Prima dată Izidor a revenit, în 2001, în țară, împreună cu jurnaliștii de la televiziunea americană ABC News. Avea 21 de ani și trecuse deja un deceniu de la plecare. La vârsta majoratului din Statele Unite, el și-a cunoscut o parte din familia naturală în România.

Tot atunci a intrat pentru prima dată, după mult timp, în clădirea Căminului-spital din Sighetu Marmației.

S-a plimbat din încăpere în încăpere, așa cum ne plimbăm cu toții prin amintirea locurilor în care am crescut. Chiar și când doare. A avut și pentru prima dată sentimentul că el stăpânește clădirea și nu invers, așa cum se întâmpla când era mic: poate intra și ieși după bunul plac. Gratiile de la geamurile prin care a văzut lumea până a crescut nu-i mai închid acum universul dintre viața din cămin și cea de afară.

„În adolescență eram foarte rebel, îmi uram părinții și surorile (soții Ruckel din America, care l-au adoptat, aveau trei fiice, n.r.) din cauza faptului că am devenit homesick (i s-a făcut dor, n.r.) de România”. Oricât de greu i-a fost în căminul-spital, acela era singurul „acasă” pe care-l cunoscuse, locul unde a copilărit cu alții de vârsta lui și unde a întâlnit-o pe îngrijitoarea Maria Onișa, care l-a invitat în familia ei pentru o seară.

Mulți dintre copiii adoptați la nivel internațional își caută astăzi familiile biologice. La fel ca o parte dintre ei, și Izidor a găsit-o. Pentru el a fost posibil prin intermediul televiziunii care a făcut un reportaj despre viața lui.

Când și-a vizitat părinții biologici în Tășnad, la 160 de kilometri de Sighet, majoritatea răspunsurilor primite au rămas în memoria lui drept niște cuvinte într-o limbă aproape străină.

I-a mai întrebat și dacă s-a născut cu o dizabilitate locomotorie. „Cred că mi-a adus o mare ușurare faptul că nu m-am născut cu o dizabilitate. Am fost bolnav și m-au dus la doctor. Printr-un ac am fost infectat”. Astfel, ține el minte, i-au explicat părinții că a făcut poliomielită, o boală virală cunoscută și drept paralizie infantilă, care afectează mușchii membrelor.

Maria, mama lui naturală, i-a zis că nu au avut și nici nu au știut mai mult. După ce s-a îmbolnăvit, abandonarea lui într-un spital a părut continuarea firească a lucrurilor la începutul anilor ‘80.

În timp ce asculta, Izidor simțea că ar putea rămâne prins acolo, în acea casă îndepărtată.

„Când m-am întors în SUA după ce am stat o lună în România, am urmărit emisiunea la televizor și mi-am dorit să fac ceva, să pot să ajut, să cresc gradul de conștientizare legat de cei care încă sunt instituționalizați, cei care nu au o voce și nu pot vorbi despre asta pentru că sunt blocați”, mai povestește Izidor, care este și activist pentru drepturile copiilor instituționalizați.

O voce și pentru toți copiii care nu au avut șansa să ajungă oameni mari.

La Căminul-spital pentru minori din Sighetu Marmației, din care Izidor a plecat la 11 ani, au murit 239 de minori în perioada 20 ianuarie 1973 – 31 decembrie 1991, conform datelor Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). La căminele-spital din Cighid și Păstrăveni s-au înregistrat, de asemenea, sute de decese.

Prima dată când Izidor a aflat că viața se termină avea în jur de 7 ani. Atunci, un coleg de cămin a murit. „L-au lăsat în cameră și au pus un cearșaf peste el”, își amintește. Înainte să vină cei de la morgă să ridice trupul, s-a dus să-l vadă. A dat cearșaful la o parte și l-a atins pe cap. Era rece, mai ține minte.

A observat și că avea un bandaj pe frunte. La acea vârstă, a crezut că băiatul a murit din cauza bandajului și i-a fost teamă multă vreme că i s-ar fi putut întâmpla ceva asemănător: „De fiecare dată când am avut un bandaj, chiar și în America, înainte să merg la culcare îl dădeam jos”.

„Mentalitatea comunistă a fost că hrănești și speli”, explică Gabriela Rosus, din echipa de monitorizare a ONG-ului Hope and Homes for Children. O mentalitate care s-a aplicat până la închiderea instituției, în 2003.

Aceasta își amintește că a lucrat cu tineri și copii din căminul Sighet care nu știau să mestece sau care, de pildă, nu văzuseră niciodată un câine.

La nivelul Sighetului nu mai este un șoc pentru nimeni să vezi un copil cu disformie facială sau cu o problemă fizică, în scaun cu rotile. Am început să scoatem acești tineri la lumină.

Gabriela Rosus a ajuns să lucreze acolo în 1998, ca profesor translator de engleză pentru organizațiile și activiștii din străinătate care voiau să ofere ajutor în orfelinate.

„Căminul-spital e cunoscut în toată lumea pentru ororile de acolo. Nu pot să dau vina pe toți că nu au făcut, au făcut ce au putut cu ce aveau la dispoziție”, crede Rosus.

Și Izidor a ajuns să privească spre cei angajați atunci în instituție cu o oarecare înțelegere:

„Nu toți oamenii care au lucrat în instituții erau răi. Nu țara, România, mi-a făcut rău, ci câțiva oameni.”

Legat de condițiile în care anul acesta s-a descoperit că erau ținuți bătrâni și oameni cu dizabilități în azilele groazei din Voluntari, Ilfov, dar și din alte județe, Gabriela Rosus spune că este vina autorităților care nu verifică atunci când ar trebui.

Izidor se numără printre supraviețuitorii care participă constant la evenimentele Muzeului Abandonului și care și-au spus povestea în fața camerei.

Acesta este un muzeu digital ce și-a propus să conserve memoria realității de acum mai bine de 30 de ani, din Căminul-Spital din Sighetu Marmației. Astăzi, muzeul înseamnă o colecție de poze, video-uri și mărturii menite să arate condițiile în care au trăit copiii instituționalizați, dar și să explice fenomenul abandonului, precum și pe cel al adopțiilor.

În 2015, Izidor a revenit la familia lui biologică, și de data aceasta însoțit de o televiziune care relata despre viața lui. Marlys Ruckel, mama lui adoptivă, a fost, de asemenea, prezentă și a adus un album foto. Așezați la aceeași masă, cu ajutorul pozelor, au parcurs cei 35 de ani de viață în care n-au știut unii de alții.

Am fost foarte emoționată, nu este firesc să te întâlnești cu părinții fiului tău”, descrie Marlys întâlnirea. „Am fost întâmpinată cu îmbrățișări și sărutări și am fost condusă în casa lor. Izidor seamănă atât de mult cu tatăl său biologic. Sora și frații lui erau acolo. Mătuși, unchi și verișori au venit să-l vadă. Era ca și cum ar fi fost o celebritate în orașul natal. Am simțit că a adus un fel de vindecare pentru toată lumea.

