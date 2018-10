Nici nu se ridicase bine ceaţa de pe acoperişurile caselor din Băileşti că localnicii deja se înghesuiseră să meargă la tarabele montate în centrul civic al oraşului ca să guste din preparatele făcute de zeci de gospodine special pentru Festivalul Zaibărului şi al Prazului, ajuns la cea de-a zecea ediţie.

„Valuta noastră forte este zaibărul şi oltenii ştiu să se ţină de această tradiţie”, spune an de an primarul Băileştiului, Cornel Bistriţu.

Aşa că, chit că ceasul nu bătuse încă de ora 9.00, băileştenii deja ştiau cam cine a făcut cel mai bun zaibăr anul acesta.

„Nu are sulfiţi, e făcut din boabe de zaibăr, nu e nevoie să îl ţii la rece, e bun şi la anu pe vremea asta, bine, cine o mai avea pe vremea aia”, spune unul dintre băileştenii care au pus la bătaie pentru degustare mai multe damingene din beciul său.

Cine a vrut să plece acasă cu un litru de zaibăr, a trebuit să scoată din buzunar 10 lei pentru fiecare litru.

Zaibărul nu e bun pe stomacul gol

Şi cum niciodată nu e bine să bei dis-de-dimineaţă pe stomacul gol, băileştenii s-au perindat şi pe la mesele unde zeci de doljence din mai multe localităţi au pregătit mâncăruri gustoase, cele mai multe având ca ingredient principal prazul.

„Venim de la Calafat cu prazul gratinat, ciuperci umplute cu praz şi spanac, sarmale de post cu praz, mere coapte, peşte pe praz la cuptor, dovleac copt. Toate mâncărurile cu praz sunt bune, dar eu îl prefer pe cel gratinat”, spune una dintre gospodinele doljence.

Şi reprezentanţii Asociaţiei Macedonenilor din România au fost prezenţi la Festivalul Zaibărului şi al Prazului, având în vedere că mulţi dintre membrii acesteia locuiesc în oraşul lui Amza Pellea.

„Am adus o mâncare tradiţională macedoneană, cu fasole şi cârnaţi. Se începe cu un strat de ceapă călită, după care se pune un strat de fasole care a fost în prealabil fiartă, se pune fasole şi iar ceapă şi la final punem cârnaţii şi ardeiul care e specific Macedoniei. De asemenea, avem plăcintă tradiţională cu spanac, avem mâncare de praz cu carne de porc şi slănină. Prazul se fierbe şi se căleşte separat, până capătă o culoare galbenă”, spune Venera Popescu, deputatul doljean care îi reprezintă pe macedoneni în Parlamentul României.

Prazul se cară cu paporniţa

Băileştenii, dar şi oaspeţii care au venit la festival fără plasă au avut ocazia să plece acasă cu o paporniţă, făcută celebră de Amza Pellea în filmele sale cu Nea Mărin Miliardar.

„Le fac de când eram mic, din fir de papură. Câţiva ani m-am oprit din producţie, că am lucrat, dar acum că am ieşit la pensie mă ocup din nou de ele. Cam 4-5 ore lucrez la o paporniţă. Am şi rogojini dar ălea sunt mai greu de făcut şi stau şi mai mult la uscat„, spune meșterul popular Neagoe Gheorghe.

Cu o paporniţă şi mai multe fire de praz s-a ales şi preşedintele PNL Ludovic Orban, invitat duminică la Băileşti de către autorităţile locale să guste din mâncarea de praz şi să bea un păhărel de zaibăr.