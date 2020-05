De Viorel Tudorache,

Filmarea a apărut rapid online și a devenit virală.

În imagini, reporterul CNN, care poartă o mască de protecție împotriva virusului, se pregătește să intre în direct din fața unui grup de polițiști care se deplasau pentru arestarea unei persoane din apropiere.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed