”În ultima perioadă, echipa MS a încercat să o contacteze în mai rânduri cu insistenta, dar fără rezultat. Dna Țopescu nu a fost implicată în comunicarea realizată în cazul Floreasca, acesta fiind coordonată de alte persoane din cadrul MS”, a declarat purtătorului de cuvânt al MS pentru Libertatea.

Cristina Țopescu era consilierul personal al secretarului de stat Horațiu Moldovan începând cu data de 27 noiembrie 2019, a precizat purtătorul de cuvânt al MS, Oana Grigore.

Secretarul de stat Horațiu Moldovan a declarat că nu a văzut-o pe Cristina Țopescu dinainte de anul nou. ”Eu în ultimele 10 zile am fost în concediu, nu am mai văzut-o înainte de anul nou”, a declarat chirurgul Horațiu Moldovan, potrivit observator.tv.

„Cristina Țopescu a fost consilieră în cadrul Ministerului Sănătății pe probleme de comunicare, am lucrat cu ea în fiecare zi, am avut o relație foarte bună, a fost un sprijin deosebit pentru noi, suntem consternați, nu aveam niciun fel de semn care să anunțe lucrul ăsta din activitatea pe care am avut-o împreună. Nu anunța nimic acest eveniment tragic”, a mai spus Moldovan.

Vlad Voiculescu, invitat în ultima emisiune a Cristinei Țopescu, a vorbit cu Adriana Nedelea despre contractul pe care prezentatoarea TV îl avea cu Ministerul Sănătății și faptul că nu se știa la locul de muncă de dispariția acesteia.

