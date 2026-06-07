Mișcarea justifică invazia Rusiei în Ucraina și-l consideră pe Putin un „salvator magic”

AllatRa, care se autodescrie drept un „grup internațional de cercetare axat pe riscuri planetare, provocări de mediu și drepturile omului”, este asociată cu o mișcare religioasă fondată în Ucraina și acum cu sediul în SUA. Politico notează că Serviciul de Securitate al Ucrainei o acuză de „justificarea agresiunii armate a Rusiei” și de promovarea narativelor Kremlinului sub pretextul „activităților misionare”.

Mai mult, presa internațională, inclusiv Novaya Gazeta Europa, susține că grupul ar promova teorii conspiraționiste, inclusiv ideea că slavii vor fi uniți de „un salvator magic” descris ca fiind similar cu Vladimir Putin. Un alt raport, publicat de VSquare, afirmă că organizația neagă implicarea umană în schimbările climatice și prognozează sfârșitul lumii în 2036.

AllatRa, o sectă care pătrunde în structurile politice și de securitate din Europa

Prezența AllatRa în Parlamentul European a stârnit reacții critice din partea europarlamentarilor cehi Danuše Nerudová și Jan Farský (PPE) și a slovacului Martin Hojsík (Renew).

Potrivit unui raport intern al Parlamentului, obținut de Politico, aceștia au avertizat că organizația reprezintă „un risc de reputație” pentru instituție. „AllatRa este o sectă care pătrunde în structurile politice și de securitate din Europa”, a declarat Hojsík.

AllatRa a respins acuzațiile, afirmând că nu este prorusă și că „condamnă agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei”. Un purtător de cuvânt al organizației a subliniat că aceasta a fost declarată „extremistă” în Rusia și că o instanță din Kiev a refuzat să o interzică, invocând lipsa probelor concrete.

Cum se justifică organizatorii evenimentului din Parlamentul European

Deși criticile au fost puternice, grupul de europarlamentari care gestionează chestiunile administrative și financiare a concluzionat că nu există „motive suficiente pentru a iniția o investigație” asupra evenimentului. Potrivit procesului-verbal al ședinței interne, nu au fost identificate elemente „concludente și clare” care să dovedească legături cu narative proruse sau ecosisteme de dezinformare.

Ondřej Knotek, coorganizator al evenimentului, a declarat că acesta nu a avut „niciun caracter politic” și a apărat prezența AllatRa, subliniind că organizația este înregistrată în Registrul de Transparență al UE. „Dacă ai o organizație mare, pot exista oameni ciudați acolo. Asta nu înseamnă că toți sunt ciudați”, a spus el.

Consilierul spiritual al lui Trump, prezent la eveniment

Criticile s-au extins și asupra înregistrării AllatRa în Registrul de Transparență al UE, care facilitează accesul grupurilor la instituțiile europene. Deși grupul nu figurează ca având întâlniri oficiale cu europarlamentari, Martin Hojsík a cerut revizuirea statutului său. Un purtător de cuvânt al Parlamentului European a confirmat că o scrisoare către secretariatul registrului, pentru a semnala plângerile, este în curs de finalizare.

Evenimentul a atras și alte nume controversate, inclusiv pastorul american Mark Burns, consilier spiritual al președintelui american Donald Trump, descris de AllatRa drept „lider creștin recunoscut la nivel global”. În ciuda controverselor, decizia administrației Parlamentului rămâne clară: nu există suficiente probe pentru a lua măsuri împotriva organizației.

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