Alături de cele mai frumoasă imagini cu ei, mire și mireasă, Elwira a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare.

„18 ani de căsnicie și 25 de ani de când ne ținem de mână prin viață. Ne-am uitat la pozele de la nuntă și, pentru câteva clipe, am fost din nou cei doi tineri care își promiteau o viață împreună. Emoția a fost aceeași. Au trecut anii, s-au adunat amintiri, iar astăzi suntem mai recunoscători ca niciodată pentru noi. Vă lăsăm și vouă câteva imagini din seara noastră”, a scris Elwira pe Facebook.

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Mihai și Elwira sunt părinții a două fetițe, Catinca, în vârstă de 13 ani, și Ariana, de 7 ani. În cadrul unui interviu, coregrafa a vorbit despre regulile din familia ei și ce nu au voie fetele să facă niciodată.

Cum este Elwira în relația cu fetele sale

Soția lui Mihai Petre recunoaște că, deși este o fire calmă și de cele mai multe ori permisivă, știe când trebuie să le spună și „nu” fetelor, atunci când este necesar.

„Da, în fiecare zi reușesc să le spun NU. Cu un tupeu mare! E important să fii calm, dar, în același timp, e important ca și cei mici să știe limitele, ce pot să facă și ce nu pot să facă, iar asta se învață încă de când sunt mici. De când erau fetele mici, recunosc că la început îmi venea foarte greu să le refuz sau să le spun nu, dar am învățat lecția și am învățat să le spun nu și lor. Altfel nu învață, copiii se simt pierduți în lumea asta, trebuie să știe ce e bine și ce nu e bine. Aceeași abordare o am și cu elevii mei”, a spus soția lui Mihai Petre, potrivit Spynews.

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