The Wall Street Journal (New York, SUA): Armata ucraineană, prinsă în procese decizionale de tip sovietic

În primul an al invaziei la scară largă a Rusiei, apărătorii Ucrainei au depășit în mod repetat armata rusă, care era dificil de stăpânit, bazându-se pe improvizație și inițiativă locală.

Trei ani mai târziu, armata ucraineană a regresat la o abordare mai rigidă, de sus în jos, a războiului, care își are rădăcinile în era sovietică.

Acest lucru a alimentat un resentiment crescând față de pierderile inutile și subminează moralul și recrutarea civililor. Dacă acest lucru continuă, obiceiurile sovietice ar putea submina capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva unei Rusii care nu dă semne că ar încetini în încercarea sa de a cuceri țara.

Ofițerii și soldații ucraineni se plâng de o cultură a comenzii centralizate care adesea înăbușă inițiativa și îi costă pe soldați viața.

Generalii ordonă atacuri frontale repetate cu șanse mici de succes și resping cererile unităților aflate în dificultate de a efectua retrageri tactice pentru a salva vieți omenești. Pierderile se înmulțesc chiar și în operațiuni care nu au nicio semnificație strategică.

The New York Times (New York, SUA): Rusia avansează rapid, căutând să obțină un avantaj în negocierile cu Trump

Trupele rusești încearcă să schimbe situația înaintea unei întâlniri-cheie dintre președintele Trump și președintele Vladimir Putin, făcând progrese rapide în estul Ucrainei, după luni de lupte extenuante.

În ultimele zile, forțele rusești au străpuns o secțiune a apărării ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk. Acestea au pătruns kilometri întregi în teritoriul controlat de Ucraina, amenințând să flancheze pozițiile ucrainene.

Și Ucraina caută un avantaj înaintea negocierilor de pace dintre SUA și Rusia, care urmează să înceapă vineri în Alaska.

Kievul și-a sporit atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești, intensificându-și strategia de a presa Rusia să facă concesii în cadrul discuțiilor, vizând astfel principala sursă de venit a Kremlinului pentru finanțarea războiului.

El País (Madrid, Spania): Rusia, cel mai mare avans pe frontul Ucrainei din 2024

Războiul este încă un conflict care se întinde pe sute de kilometri de front activ, dar fără schimbări semnificative. Linia de contact dintre cele două armate este de aproximativ 1.200 de kilometri.

O mare parte a frontului rămâne într-un impas, dar Rusia avansează într-un mod în care nu a mai făcut-o de doi ani în multe zone, creând noi puncte de conflict în regiunile Harkov, Zaporojie și Sumî.

Cu un front atât de larg, Moscova vrea să împingă Ucraina, care are mai puține trupe, la limita capacităților sale. Ceea ce este neobișnuit este ceea ce Rusia a realizat în regiunea Donețk în această vară într-un război atât de puternic, cu schimbări lente și minore pe front.

Le Figaro (Paris, Franța): Rușii au străpuns noile linii defensive ucrainene la nord de Pokrovsk

Niciodată de la sfârșitul fazei active a războiului, de la sfârșitul lunii martie 2022, Rusia nu a mai făcut o străpungere atât de profundă în inima sistemului defensiv ucrainean din Donbas.

Primele grupuri de atac și asalt rusești sunt deja prezente în centrul orașului Krasnoarmeisk, de data aceasta venind dinspre sud.

„S-a terminat cu Pokrovsk”, izbucnește o sursă militară franceză din Le Figaro, precizând că este imposibil de spus când va cădea definitiv orașul.

Această descoperire rusească a avut loc chiar înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin… Succesele militare rusești nu fac decât să consolideze poziția lui Vladimir Putin în negocieri: acesta nu are niciun interes să facă promisiuni dacă simte că poate obține aceleași rezultate prin forță.

Financial Times (Londra, Regatul Unit): Avansul Rusiei provoacă panică pe frontul de est al Ucrainei

O descoperire a Rusiei pe frontul estic al Ucrainei a stârnit indignare și confuzie la Kiev, înaintea unui summit cheie între Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri, unde președintele rus este așteptat să încerce să consolideze câștigurile de pe câmpul de luptă.

Este unul dintre cele mai semnificative progrese rusești dintr-un an și vine într-un moment periculos pentru Ucraina, a cărei armată duce lipsă de trupe și muniții.

Președintele ucrainean a fost supus unei presiuni fără precedent în ultimele zile, recunoscând posibilitatea ca soarta țării sale să fie decisă fără participarea Kievului.

Zelenski a declarat că se așteaptă ca Putin să încerce să dea vina pe Ucraina pentru că nu a reușit să pună capăt războiului, atunci când se va întâlni cu Trump în Alaska.

Evident frustrat, Zelenski nu a exclus concesii teritoriale în schimbul unor garanții de securitate, dar a respins categoric ideea retragerii trupelor ucrainene din anumite părți din estul Ucrainei.

