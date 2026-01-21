ODD: De la street food la fine dining ultraexclusiv

Chef Lorenzo Coccovilli, un bucătar originar din Valea Aostei, a decis să reducă numărul de locuri în restaurantul său, ODD, pentru a oferi o experiență unică.

„ODD este un local în constantă schimbare și evoluție. Nu este doar un spațiu fizic, ci o extensie a personalității mele. Într-o lume ce aleargă, eu încetinesc. Într-o societate ce uniformizează, eu extremizez conceptul meu: doar patru locuri, doar cină, doar un meniu degustare. Nu este doar mâncare, este o poveste”, a explicat Chef Lorenzo Coccovilli.

Această nouă formulă, denumită „Attimi”, oferă un meniu de degustare bazat pe amintiri și momente din viața chef-ului. Deschiderea către doar patru persoane per seară reflectă dorința lui Coccovilli de a crea o atmosferă relaxată, departe de dinamica restaurantelor tradiționale.

„Un client care decide să rezerve la noi trebuie să lase deoparte toate preconcepțiile despre restaurantele obișnuite. Intrând la ODD, nu doar mănânci, ci împărtășești experiența cu ceilalți clienți și cu chef-ul însuși”, explică acesta.

Meniul Attimi, o „colecție de experiențe și amintiri”

Coccovilli descrie meniul său ca fiind „o colecție de experiențe, amintiri, momente rămase în mintea mea și reinterpretate în bucătărie”. Fiecare preparat evocă natura și iarna, cu o atenție specială la detalii.

Alba: Un intro plin de aromă

Primul preparat, Alba, surprinde imediat printr-o sferificare de vin fiert, însoțită de un cannolo din cacao și piper sălbatic, umplut cu pate de ficat de pui și dulceață de portocale amare. Aromele sunt completate de acetosella și busuioc chinezesc.

Brina: O „grădină” de iarnă

Inspirat de imaginea unei grădini acoperite de brumă, acest preparat include legume de sezon precum dovleac prăjit cu rozmarin, sfeclă afumată, toate acoperite de un sos beurre blanc cu ierburi și clorofilă de pătrunjel.

Sentiero: Tartare cu echilibru perfect

Reinterpretat din meniurile anterioare, Sentiero include tartare de vită, înghețată sărată de dafin, smochine și pâine brioche prăjită, oferind o combinație subtilă între contraste și delicatețe.

Sottobosco: Un ravioli „transparent”

Un tribut adus tradiției, acest preparat folosește o „foaie” din gelatină de clorofilă de spanac pentru a înveli ricotta, spanac și praf de ciuperci.

„Ideea este de a recrea parfumul și textura subsolului pădurii” explică Coccovilli. Preparatul este finalizat cu gălbenuș de ou gătit lent în ulei de trufe și trufe proaspete.

Silenzio Sospeso: Un pre-dessert minimalist

Granita de măr Granny Smith, ulei esențial de pin și lămâie arsă evocă liniștea iernii. Acest pre-dessert aduce o imagine poetică a zăpezii și peisajului alb.

Souvenir: O celebrare a mărului

Desertul final, Souvenir, explorează diversitatea mărului prin mai multe varietăți și stiluri de preparare. Madeleine în sirop de măr și scorțișoară, foietaj cu măr din patru soiuri, și măr Tatin cu lămâie confiată și caramel amar sunt doar câteva dintre detalii.

Pairing: Vinuri care completează meniul

ODD oferă și o selecție atentă de băuturi, fiecare aleasă pentru a îmbunătăți experiența culinară. Champagne Grand Cru Secondé Simon, Nebbiolo de la Livia Fontana și Marsala Superiore Semisecco Florio sunt câteva dintre opțiunile propuse în pairing, asigurând un echilibru între aromele preparatelor și băuturile servite.

Restaurantul condus de Lorenzo Coccovilli reprezintă o ruptură față de tradițiile culinare, propunând o experiență unică.

„Eu cred că fericirea, ca și amintirile, sunt făcute din momente, din clipe aproape imperceptibile. Așa văd fiecare preparat din meniul meu: momente furate din amintirile mele și transmise printr-un preparat”, concluzionează chef-ul.

