Care sunt restricțiile de trafic

Conform unei postări de pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne, pentru buna desfășurare a manifestărilor, în data de 26 octombrie 2025, între orele 00:00 – 22:00, vor fi instituite restricții de trafic rutier pe următoarele artere:

-Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției (ambele sensuri);

-Calea 13 Septembrie, între Bd. Libertății și Piața Arsenalului (ambele sensuri);

-Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Bd. Regina Maria;

-Bd. Națiunile Unite, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

-Str. Izvor, între Bd. Națiunile Unite și Piața Arsenalului;

-Str. B.P. Hașdeu, între Splaiul Independenței și Str. Izvor;

-Str. Dr. Nicolae Staicovici, între Str. Izvor și Str. Dr. Pasteur;

-Str. Dr. Alexandru Vitzu, între Str. Izvor și Str. Dr. Ion Ghiulamila;

-Str. Mihail Cioranu, între Șos. Panduri și Calea 13 Septembrie;

-Str. Ion Popescu-Gopo, între Piața Arsenalului și Str. Sirenelor;

-Str. Uranus, între Calea 13 Septembrie și Str. Sabinelor.

Brigada Rutieră anunță că, în funcție de numărul participanților, se vor adopta măsuri de restricționare a traficul rutier gradual, astfel încât fluența și siguranța participanților la traficul rutier să nu fie afectată.

„Se va asigura un culoar de urgență și accesul către instituțiile care își desfășoară activitatea în zonele respective, precum și pentru riverani”, a anunțat Brigada Rutieră.

Parcarea autocarelor

Parcarea autocarelor care transportă în mod organizat grupurile de credincioși din provincie se va realiza între orele 04.00 – 10.00, gradual, sub îndrumarea polițiștilor rutieri, accesul fiind permis în perimetrul restricționat prin intersecția Bd. Unirii cu Bd. Regina Maria, pe următoarele zone:

– Bd. Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției, ambele sensuri;

– Parcarea din Piața Constituției;

– Bd. Libertății, între Splaiul Independenței și Calea 13 septembrie, banda 1, ambele sensuri;

– Bd. Tudor Vladimirescu, între Calea Rahovei și Bd. 13 Septembrie, banda 1, ambele sensuri;

– Splaiul Independenței, banda 1, sensul dinspre Pod Hașdeu către Bd. Libertății;

– Str. Buzești, între Știrbei Vodă și Bd. Nicolae Titulescu, banda 1, ambele sensuri.

Autocarele vor fi staționate pe arterele menționate pe toată perioada desfășurării activităților, fără a obtura căile de acces, trecerile pentru pietoni, intersecțiile.

Debarcarea participanților se va face la locul de parcare al mijloacelor auto, deplasarea acestora se va realiza pietonal până la locul desfășurării activităților.

