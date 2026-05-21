Max Korzh vine pentru prima dată pe scenă la Arena Naţională din Bucureşti

Artistul bielorus Max Korzh va concerta sâmbătă, 23 mai 2026, pe Arena Naţională din Bucureşti. Biletele pentru eveniment s-au vândut în timp record. Ele au fost sold out în doar cinci zile, stabilind un nou reper pentru un artist solo pe un stadion din Capitală, potrivit organizatorilor, citați de News.ro.

De-a lungul carierei sale, Max Korzh a reușit să strângă zeci de mii de fani la spectacolele sale din orașe precum Varșovia, Kiev, Minsk, Moscova și Odesa. După o pauză semnificativă, artistul a revenit în forță pe scenă cu un nou turneu, susținând concerte sold-out pe stadioane din Praga, Riga, Tallinn și Varșovia.

Muzica lui Max Korzh este considerată un mesaj emoționant și universal

Cunoscut pentru stilul său unic, Max Korzh îmbină energia vibrantă cu versuri pline de emoție și mesaje simple, dar profunde.

Cântecele sale abordează teme universale precum prietenia, iubirea, căutarea de sine, greșelile și speranțele, rezonând cu milioane de fani din întreaga lume.

De asemenea, artistul s-a remarcat prin poziția sa fermă împotriva războiului din Ucraina, condamnând invazia rusă încă din primele zile. Aceste trăiri s-au reflectat în creațiile sale, transformând muzica lui într-o sursă de speranță și putere pentru mulți.

Ce străzi sunt închise pentru concert în București, sâmbătă, 23 mai 2026

Pentru desfășurarea în siguranță a concertului de pe Arena Națională, Brigada Rutieră anunță introducerea unor restricții de trafic în Capitală sâmbătă, 23 mai, între orele 16.00 și 23.00. Traficul rutier va fi închis astfel:

Bd. Basarabia, de la ora 14.00, între Bd. Chișinău și str. Câmpia Libertății, în ambele sensuri;

Bd. Pierre de Coubertin, de la ora 8.00, între str. Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion;

str. Tony Bulandra, începând cu ora 14.00, până după finalul concertului. Brigada Rutieră va implementa măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor, să evite oprirea în zonele nepermise și să conducă prudent. Totodată, Jandarmeria a interzis meciurile din București pentru concertul lui Max Korzh. Peste 50.000 de oameni sunt așteptați la concert, iar autoritățile au mobilizat toate forțele.