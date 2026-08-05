Restricții pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale

Autorităţile au instituit miercuri, 5 august 2026, în intervalul 12:00 – 20:00, restricţii de circulaţie pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe drumurile naţionale şi expres şi pe autostrăzile din judeţele Maramureş, Sălaj, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Bihor şi Satu Mare, vizate de o avertizare cod roşu de caniculă.

„Astăzi, 5 august, în intervalul orar 12:00 – 20:00, în condiţiile avertizării meteorologice cod roşu emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, ce vizează canicula, temperaturi extreme, nopţi tropicale şi disconfort termic deosebit de accentuat, va fi interzisă circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi din judeţele Maramureş, Sălaj, Timiş, Caraş-Severin, Arad, Bihor şi Satu Mare”, informează într-un comunicat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române.

De ce oprește CNAIR traficul greu pe caniculă

CNAIR explică faptul că măsura este necesară pentru „protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”.

Măsura este luată în baza Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, care permite administratorului drumului să interzică temporar circulația vehiculelor de peste 7,5 tone pe rețeaua rutieră din județele afectate de codurile de caniculă.

Ce transporturi sunt exceptate de la restricții

Exceptate de la aceste restricții sunt transporturile:

– de persoane;

– de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală;

– vehiculelor care participă la intervenții în caz de forță majoră;

– funerare;

– poștale;

– de echipamente de prim ajutor;

– pentru distribuire de carburanți;

– de mărfuri sub temperatura controlată;

– pentru tractări vehicule avariate;

– pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate;

– cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării;

– de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

– de produse provenite din exploatări agricole;

– militare implicate în exerciții multinaționale;

– rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);

– de produse alimentare diverse (produse de panificație, produse de patiserie și de cofetărie proaspete, pișcoturi și biscuiți, produse de patiserie și de cofetărie conservate, zahăr și produse conexe, cacao, ciocolată și produse zaharoase, paste făinoase, cafea, ceai și produse conexe, condimente și mirodenii, produse nutriționale speciale, diverse produse alimentare și produse uscate, sucuri și băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apa minerală).

Recomandări pentru șoferi

„În condiţiile valului de căldură persistent, în special în cazul călătoriilor pe distanţe lungi, este util să verificaţi prognoza meteo şi eventualele restricţii sau avertizări de trafic înainte de plecare”, precizează Centrul Infotrafic. Poliţiştii recomandă şoferilor:

– Verificarea autovehiculului, în sensul de a se asigura că anvelopele au presiunea recomandată, că instalaţia de aer condiţionat funcţionează bine, iar nivelul lichidului de răcire este cel corect;

– Evitaţi călătoriile în jurul orelor de vârf ale caniculei, fiind recomandate planificarea deplasărilor dimineaţa devreme sau seara;

– În cazul călătoriilor pe distanţe lungi, efectuaţi opriri dese pentru repaus şi hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, care poate afecta vigilenţa la volan;

– Manifestaţi atenţie la semnele de oboseală cauzate de căldură, cum ar fi dificultatea de concentrare, somnolenţa, ameţeala, durerile de cap, care pot conduce la scăderea vigilenţei, cu consecinţe negative asupra siguranţei participanţilor la trafic!

– Nu efectuaţi manevre riscante, întrucât comportamentul agresiv va spori riscul de a fi implicaţi în accidente rutiere!

Șapte județe din vestul țării, sub cod roșu de caniculă

Pentru intervalul 5 august, ora 10.00 – 6 august, ora 10.00, un cod roșu de temperaturi extreme va fi în vigoare pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În aceste zone, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august, transmite ANM.

Temperaturile maxime vor ajunge la 37… 39 de grade Celsius în Maramureș, Satu Mare și Sălaj și la 39… 41 de grade Celsius în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În același timp, un cod portocaliu va fi valabil pentru Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde temperaturile vor urca până la 35… 38 de grade Celsius.

Bucureștiul intră sub cod portocaliu de caniculă

Pentru municipiul București, meteorologii ANM au emis o prognoză specială valabilă până pe 8 august, ora 10.00. În intervalul 5 august, ora 9.00 – 6 august, ora 9.00, temperaturile vor crește, maxima urmând să ajungă la 37… 38 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Pentru București, în perioada 5 august, ora 10.00 – 6 august, ora 10.00, este emis cod portocaliu de caniculă.

„Valul de căldură va fi intens și persistent, va fi caniculă, disconfortul termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități”, precizează ANM.

Meteorologii estimează că până la finalul intervalului, temperaturile maxime din Capitală se vor menține în jurul valorii de 36 de grade Celsius, iar nopțile vor rămâne tropicale.

Ploi, vijelii și grindină în mai multe zone

Pe lângă temperaturile extreme, ANM anunță și perioade de instabilitate atmosferică. Miercuri, fenomenele vor fi prezente în special în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a zonei montane, iar vineri în jumătatea de nord a țării și pe arii restrânse în rest. Acestea se vor manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de 1-3 ore, la 10-25 l/mp.

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