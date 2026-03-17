Restricții de circulație pe DN7: camioanele de peste 7,5 tone, interzise între Râmnicu Vâlcea și Boița

Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone a fost interzisă, începând de astăzi, de la ora 8:00, pe DN7, pe tronsonul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Boița.

Măsura se aplică de luni până sâmbătă, în intervalul 8:00 – 17:30, anunță într-un mesaj Poliția Română.

Cine este exceptat de la restricții

Autoritățile precizează că sunt exceptate de la această măsură autovehiculele destinate exclusiv transportului de persoane.

Restricțiile au fost impuse în contextul lucrărilor de protecție a versanților, care au început deja în zonă.

Intervențiile pot duce, în perioada următoare, la restricții suplimentare sau chiar la închideri temporare ale circulației și pentru celelalte categorii de autovehicule.

Amenzi pentru șoferii care încalcă legea

Dacă ești oprit de poliție pentru că ai intrat pe un drum unde există indicatorul „Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de…”, fapta este considerată nerespectare a semnificației indicatoarelor.

Puncte-amendă: Se aplică, de obicei, sancțiuni din clasa a III-a (6-8 puncte-amendă) sau clasa a IV-a (9-20 puncte-amendă).

Valoare estimată: Având în vedere că în 2026, punctul de amendă este calculat în funcție de salariul minim, amenzile variază între 1.215 și 4.050 de lei.

Sancțiuni complementare: Poți primi și puncte de penalizare pe permis.

