Restricții prelungite cu 30 de zile pe Valea Oltului

Restricția a fost valabilă, inițial, în perioada 16 martie – 15 iunie, când traficul rutier pe DN 7, în județul Vâlcea, a fost închis pentru camioane, în anumite intervale orare, și restricționat pentru mașinile sub 7,5 tone. Ulterior, s-a decis prelungirea măsurii până pe 15 iulie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile care au influențat ritmul lucrărilor. Este vorba de lucrări executate pe versanții adiacenți DN 7, care includ îndepărtarea materialului instabil, montarea plaselor de protecție și consolidarea zonelor cu risc de căderi de pietre.

„Prelungirea a fost solicitată de antreprenor și aprobată în baza unor motive obiective care au influențat ritmul de execuție al lucrărilor. Printre acestea se numără condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin precipitații abundente și perioade extinse de instabilitate atmosferică pe parcursul lunii mai, precum și întreruperile activității generate de zilele de sărbătoare legală”, a precizat vineri, 12 iunie, DRDP Craiova.

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8.00 – 17.30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente.

„Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat, în funcție de necesitățile impuse de executarea lucrărilor”, potrivit sursei citate.

Lucrări și la pasajul feroviar de la Râu Vadului, pe DN 7

DRDP Craiova desfășoară lucrări și la pasajul CF din zona localității Râu Vadului, pe DN 7.

„Au fost finalizate lucrările de înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație pe unul dintre firele de circulație. Dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatație de la acest pasaj nu au mai fost înlocuite integral de peste 10 ani, motiv pentru care intervenția era necesară pentru menținerea siguranței și a condițiilor normale de exploatare a construcției”, potrivit instituției citate.

Lucrările nu presupun doar înlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor, ci și refacerea zonelor adiacente. Vor fi utilizate mortare și betoane speciale, care „necesită o perioadă de maturare pentru atingerea rezistențelor necesare din punct de vedere tehnic”.

„În această perioadă se așteaptă ca betoanele și mortarele utilizate să atingă rezistența necesară pentru redeschiderea traficului în condiții de siguranță. Din acest motiv, până miercuri seara (17 iunie – n.r.) nu vor fi executate lucrări la rosturile de dilatație. După redeschiderea circulației pe firul deja finalizat, lucrările vor continua pe celălalt fir al pasajului, prin mutarea restricțiilor de trafic pe zona aflată în lucru”, a mai transmis DRDP Craiova.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 25 iunie. După recepția acestora, intervențiile vor beneficia de o perioadă de garanție de 36 de luni.

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