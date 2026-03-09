Poliția a confirmat că alerta a fost dată la ora 19.00, când au început să apară rapoarte despre distrugerile provocate de fragmentele meteoritului în regiunea Koblenz, dar și în împrejurimi.

BREAKING: A meteor lit up the sky over Netherlands and western Germany before exploding in the atmosphere.



Fragments reportedly fell across parts of Rhineland-Palatinate, including the Hunsrück, Eifel and Koblenz regions. pic.twitter.com/rJE71s2uv6 — OSINTranger (@intelranger) March 8, 2026

„În jurul orei 19.00, în această seară, un corp ceresc ars a lovit acoperişul unei clădiri de locuinţe din cartierul Guls din Koblenz. Nimeni nu a fost rănit”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Benjamin Marx, managerul operațional al brigăzii de pompieri profesioniști din Koblenz, a spus că, la sosirea echipajelor de intervenție au găsit o gaură în acoperiș de dimensiunea unei mingi de fotbal, relatează presa locală.

O lumină misterioasă care a brăzdat cerul Germaniei a iscat un val de confuzie și îngrijorare, determinându-i pe oameni să sune la numărul de urgență.

Fenomenul a fost vizibil pe scară largă, mii de utilizatori din landuri precum Renania de Nord-Westfalia, Hessa sau Baden-Württemberg postând pe rețelele de socializare imagini ale meteoritului arzând la intrarea în atmosferă.

Unii au relatat că au văzut un „proiectil puternic luminat cu o scurtă străfulgerare de foc” sau o „minge de foc pe cer”, conform poliţiei din Kaiserslautern. Alții au spus că ar fi putut fi o rachetă.

Poliția a precizat însă că „nu au existat dovezi ale unui incident legat de securitate”.

