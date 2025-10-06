Apropiat al lui Vladimir Putin, Oleg Deripaska, 57 de ani, este fondatorul Basic Element, unul dintre cele mai mari grupuri industriale din Rusia, și al Volnoe Delo, cea mai mare fundație caritabilă din Rusia. A fost președintele En+ Group, o companie energetică rusă, și a condus gigantul metalifer Rusal, a doua cea mai mare companie de aluminiu din lume, până când a părăsit ambele funcții în 2018. Potrivit Forbes, Oleg Deripaska are o avere de 4,4 miliarde de dolari.

Ancheta se bazează pe documente din dosarul penal deschis în 2019 împotriva unei rețele de proxeneți care racola minore pentru servicii sexuale.

Jurnaliștii au obținut acces la cele 25 de volume ale dosarului și au intervievat martori și victime. Conform documentelor, fetele erau recrutate prin agenții de modelling și concursuri de frumusețe pentru adolescente. Unele aveau doar 15-16 ani când erau trimise la clienți.

Proxeneții foloseau tehnici pentru a simula virginitatea fetelor și le învățau cum să se comporte. Oleg Deripaska este menționat de mai multe ori în dosar ca fiind unul dintre clienții care cereau fete minore.

O fată de 15 ani, Liza Popova, a declarat că și-a pierdut virginitatea cu Deripaska într-o vilă de lângă Moscova în iunie 2019. „E posibil ca Deripaska să fi știut vârsta mea”, a spus Popova la audieri.

Eleva Liza dintr-a IX-a

În noaptea de 6 iunie 2019, eleva Elizaveta Popova, de clasa a IX-a, s-a trezit într-una dintre numeroasele camere ale unei vile cu piscină din regiunea Moscovei. Nu știa exact unde se afla, locuind cu părinții ei în Ijevsk. Nu avea telefonul la ea, îi fusese luat cu o zi înainte.

„Un pat mare, mobilă scumpă, un candelabru mare și scump”, își amintea mai târziu eleva. Cu câteva ore mai devreme, un șofer într-un Audi gri o lăsase la această casă, o menajeră îi dăduse cina.

Un bărbat a intrat în dormitor. Nu s-a prezentat, dar a făcut sex cu Popova. 20 de minute mai târziu, bărbatul a plecat, Liza a făcut un duș și a adormit din nou.

În dimineața de 7 iunie, „vizita” a fost reluată. Înainte de a pleca, bărbatul i-a lăsat elevei, într-o broșură 30 de bancnote de 5.000 de ruble (circa 50 de euro). Liza a fost trimisă la Moscova în același Audi gri.

În aceeași seară, Popova a fost dusă într-un alt dormitor dintr-un apartament cu 5 etaje, cu lift și cinematograf, în centrul Moscovei. Alte 15 minute, alte 150.000 de ruble.

Cu doar 24 de ore mai devreme, Popova fusese virgină.

Liza Popova

3.100 de euro, bijuterii și gadgeturi scumpe după întâlniri

În 2020, acest episod va fi inclus într-un dosar penal împotriva proxeneților care au ademenit fete minore în prostituție. În timpul interogatoriilor ulterioare, va spune că „celebrul miliardar Oleg Deripaska” i-ar fi luat fecioria.

În total, ea primit 300.000 de ruble, circa 3.100 de euro, bijuterii și gadgeturi scumpe după întâlniri. La un moment dat, i-a dat un pandantiv cu diamant, un MacBook și un Apple Watch.

Anchetatorii au identificat 30 de tinere

Popova nu era fi singura minoră pe care proxeneții o ofereau clienților bogați și de rang înalt. Anchetatorii au descoperit peste 30 de astfel de cazuri, în temeiul articolelor „organizarea prostituției cu ajutorul minorilor” și „implicarea și constrângerea minorilor să continue prostituția”.

Rețeaua de găsire a fetelor a funcționat timp de cel puțin doi ani sub pretextul unor concursuri de frumusețe regionale, adesea pentru copii, agenții de modelling, școli de modelling, castinguri fără un scop anume, ședințe foto pentru cataloage de haine, boți Telegram și chat-uri de dating.

Alte victime și martori confirmă că Deripaska căuta în mod regulat fete minore. „El le promitea să le înscrie la facultate pe fetele care îi plac”, a declarat o fostă escortă.

„Bărbații știau că am 17 ani, m-au întrebat despre asta și m-au întrebat și unde am studiat, din ce oraș sunt și așa mai departe”, și-a amintit Irina Saprîkina în timpul interogatoriului.. „Am răspuns că am 17 ani, studiez economia, sunt model și așa mai departe”. Ea primea 60-80% din onorariu, în timp ce „peștii” luau 20-40%.

În corespondența lor, proxeneții se refereau la toți clienții lor bogați ca la „miliardari”, iar la virginele de care aveau nevoie ca la „zerouri”.

Poftele „regelui drumurilor” din Sankt Petersburg

Proxeneții au oferit-o pe Liza Popova și unui client din Sankt Petersburg, Aleksandr Usov, fostul proprietar al unuia dintre cei mai mari antreprenori de drumuri pentru primăria din Sankt Petersburg, partener de afaceri al familiei fostului ministru al apărării Anatoli Serdiukov și fost coproprietar al companiei de prelucrare a lemnului Soiuz.

Aleksandr Usov

El plătea 150.000 de ruble, circa 1.500 de euro, pentru fete tinere și 300.000 de ruble, 3.000 de euro sau mai mult pentru virgine.

În unele cazuri, proxeneții simulau virginitatea: „I-a dat Lizei o seringă umplută cu colorant roșu și un agent de strângere vaginală”

În timpul interogatoriilor, părinții Popovei, la fel ca și cei ai altor fete, au declarat că nu știau nimic despre ocupația fiicei lor și au atribuit banii primiți onorariilor pentru ședințe foto de modelling.

Știu cum cineva a plătit un milion de ruble (10.000 de euro) doar pentru virginitate, dar tot ce a primit a fost un iPhone nou trimis de asistentul personal al clientului. Și astfel toți banii merg la manageri și proxeneți, susține o victimă, care a dorit să rămână anonimă.

„Nu am nevoie de curve stupide”

Mai multe prostituate care spun că au fost la Deripaska au declarat că „dacă lui Oleg îi placi, poți fi sigură că vei merge la universitate”. O escortă a povestit cum oligarhul „întotdeauna super politicos” a certat o fată care s-a plâns de studiile ei dificile și a vrut să părăsească universitatea la care o obligase să urmeze: „Nu am nevoie de curve stupide”.

Pe lista tinerelor s-au mai aflat „Aleksandr din Moscova”, Alik, „o autoritate penală în vârstă de peste 70 de ani” sau un om de afaceri sirian pe nume Rafat, 65 de ani, „care era interesat de minore de 12, 13 sau 14 ani”, „Italianul”, un miliardar din Spania și aproximativ 20 de alți „bărbați neidentificați”. Printre aceștia, cetățeni din Siria și din Azerbaidjan.

Femeile care prestau servicii sexuale i-au amintit pe șeful departamentului juridic al uneia dintre cele mai mari companii energetice din Rusia; proprietarul unuia dintre cele mai mari lanțuri de magazine alimentare și al unui dezvoltator imobiliar din orașul Moscova; șeful unei companii de investiții financiare holding și fostul proprietar al celui mai mare lanț de cazinouri din Europa de Est; și un dezvoltator imobiliar care deținea restaurante și hoteluri emblematice din Moscova.

O altă cerere „populară” din partea bărbaților bogați era „mamă și fiică”.

Dosarul penal descrie și alte preferințe ale clienților. De exemplu, exista un bărbat la Moscova care este înmormântat într-un sicriu, căruia i se ține o slujbă de înmormântare și că „va zăcea în sicriu timp de trei zile și trebuie să-l jelească timp de trei zile: „Cine rezistă trei zile primește o grămadă de bani”.

Deripaska nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale jurnaliștilor.

Svetlana Titova, Alexandra Șantireva, Olga Gonciarova, Maksim Nekozirev și Anastasia Iakușeva, proxeneții principali, au primit pedepse cu închisoarea, dar majoritatea clienților nu au fost trași la răspundere.

Proxenetul ajuns erou de război

Pe 30 iunie 2022, Maksim Nekozyrev a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru acuzațiile de organizare a prostituției cu ajutorul minorilor, implicarea minorilor în prostituție și implicarea unui minor în comiterea unei infracțiuni.

Maksim Nekozirev

Dar proxenetul nu și-a ispășit întreaga pedeapsă, s-a alăturat Wagner și a plecat să lupte în Ucraina. Rănit, bărbatul s-a întors de pe front și a primit medalia „Pentru Curaj” și grațierea.

Supranumit „Mad Max”, din cauza unor dosare penale pentru jaf și agresiune, Nekozirev a făcut închisoare și a fost eliberat condiționat în 2012.

Olga Gonciarova a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru aceleași capete de acuzare. În prezent, își ispășește pedeapsa într-o colonie penală.

Scetlana Titova, 51 de ani, nu numai că a părăsit definitiv Rusia, dar a obținut și refuzul extrădării sale din Austria, unde anchetatorii ruși depuseseră o cerere în 2022. Conform propriei relatări, își câștigă existența „vânzând tablourile sale cu 8.000 de euro fiecare”.

Femeia, pe care anchetatorii o consideră liderul unui grup criminal, își neagă categoric vinovăția. Ea susține că a aflat despre pedeapsa de 6 ani de închisoare pronunțată de Tribunalul Districtual Viborg din Sankt Petersburg în 2024.

Ea a crescut în Mordovia și a fondat acolo prima sa agenție de modelling, Lel, în anii 2000, unde locuitorii locali își trimiteau fiicele să se formeze ca modele. Ea a susținut că președinta Consiliului Federației, Valentina Matvienko, ar fi participat la una dintre competiții și a lăudat „cât de frumos și elegant a fost organizat totul”.

Svetlana Titova

În 2010, Titova s-a mutat la Moscova pentru a lucra și în scurt timp și-a dezvoltat, așa cum spune ea într-un interviu, un „cerc larg de cunoștințe”.

Fiecare câine mă cunoștea, prea mulți oameni voiau să ia legătura cu mine, numărul meu de telefon a fost cumpărat pentru 500 de euro.

