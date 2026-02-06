Parchetul Național Anticriminalitate Organizată (PNACO) din Franța a anunțat vineri punerea sub acuzare a patru persoane la Paris și demararea procedurilor de extrădare pentru alți patru suspecți capturați în România.

Potrivit anchetatorilor, amploarea fraudei este una impresionantă. „Sumele spălate de această rețea internațională, provenite în special din traficul de stupefiante, sunt estimate la peste 300 de milioane de euro, începând cu anul 2019”, a declarat procurorul Vanessa Perrée.

Operațiune simultană în două țări

Lovitura decisivă a fost dată marți, când autoritățile judiciare din Franța și România au declanșat o „vastă operațiune de rețineri coordonate”.

Au avut loc aproximativ 20 de percheziții în ambele țări, soldate cu reținerea a 13 persoane: nouă pe teritoriul Franței și patru în România.

În urma audierilor, magistrații francezi au decis punerea sub acuzare a patru dintre suspecții reținuți la Paris.

În paralel, procedurile pentru cei patru suspecți prinși în România se desfășoară rapid. Trei dintre aceștia fac deja obiectul unei proceduri de extrădare, în timp ce al patrulea suspect a fost plasat în arest preventiv, urmând să fie predat în curând autorităților franceze.

Investigație complexă

Ancheta a fost inițiată în Franța și s-a bazat pe o analiză minuțioasă realizată de Brigada de Cercetări și Investigații Financiare (Brif) și agenția Tracfin. Dosarul vizează infracțiuni de spălare de bani în formă agravată și tăinuire.

În timpul descinderilor, oamenii legii au confiscat bunuri și valori substanțiale:

  • Peste 200.000 de euro în numerar;
  • Mai multe autovehicule;
  • Bijuterii de lux;
  • Conturi bancare în valoare de aproximativ 220.000 de euro.

Ancheta continuă sub coordonarea a doi magistrați instructori specializați din cadrul Tribunalului Judiciar din Paris.

Cine este Adrian Cocoș, care conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Robert Negoiță este suspendat prin decizia DNA
Știri România 06 feb.
Știri România 06 feb.
Cine este Adrian Cocoș, care conduce Primăria Sectorului 3 cât timp Robert Negoiță este suspendat prin decizia DNA
Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să numească un director la SRI fără acceptul PSD și PNL, la fel cum a cerut și Traian Băsescu
Știri România 06 feb.
Știri România 06 feb.
Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să numească un director la SRI fără acceptul PSD și PNL, la fel cum a cerut și Traian Băsescu
Monden

Ce s-a întâmplat la „La Măruță", în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume"
Stiri Mondene 06 feb.
Stiri Mondene 06 feb.
Ce s-a întâmplat la „La Măruță”, în ultima ediție! Cătălin a izbucnit în lacrimi. „Dacă aș putea, v-aș spune fiecăruia pe nume”
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent": „Sincer, asta e!". Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Stiri Mondene 06 feb.
Exclusiv
Stiri Mondene 06 feb.
Ce a spus Andra după ce actrița Carmen Tănase a ajuns în juriul „Românii au talent”: „Sincer, asta e!”. Cum se înțelege artista cu Andi Moisescu
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Politică 06 feb.
Politică 06 feb.
Dosarul lui Călin Georgescu s-a blocat din cauză că doi judecători se contrazic pe o decizie
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
Politică 06 feb.
Politică 06 feb.
Lia Savonea de la Înalta Curte îl ceartă pe Ilie Bolojan, care ceruse CCR să dea verdictul la pensiile magistraților după ce a amânat decizia de 4 ori
