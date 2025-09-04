Ce a transmis Vodafone utilizatorilor

„Momentan, ne confruntăm cu o disfuncționalitate a serviciilor de date în anumite zone ale țării, din cauza unei avarii independente de noi. Te asigurăm că depunem toate eforturile pentru rezolvarea cât mai rapidă a situației. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient. Îți mulțumim pentru înțelegere”, conform utilizatorilor Vodafone care au fost informați de către companie.

Rețeaua Vodafone a picat în mai multe zone din țară.

Și Google a picat în România

În aceeași zi, Google a picat în România, iar milioane de utilizatori nu au putut accesa mail-ul, dar nici „pagina de căutare”.

Atât serviciul de mail, cunoscut de toți utilizatorii drept Gmail, cât și pagina de căutare, respectiv url-ul google.ro nu au funcționat.

Pentru pagina de căutare, Google a afișat eroarea 502, împreună cu mesajul: „Încercați din nou în 30 de secunde”. Eroarea a durat câteva zeci de minute, apoi serverele Google au fost repuse în funcțiune.





