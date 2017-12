Anul 2017 a marcat câteva evoluții specifice în lumea smartphone-urilor, de la lansarea unor telefoane cu ecran mai înalt, în format 18:9, până la comercializarea unor modele de top cu preț de mai bine de 1.000 de euro, pe măsură ce producătorii încearcă să facă față competiției tot mai puternice a grupurilor din China în segmentul modelelor ieftine. De asemenea, tot mai multe companii elimină mufa audio.

LG G6 a dat tonul schimbării

Primul model cu astfel de ecran a fost LG G6, vârful de gamă al gigantului sud-coreean pentru prima parte a anului. Acesta a popularizat ecranul 18:9, a venit cu recunoaștere facială încă înainte ca Apple să fi lansat iPhone X. De asemenea, este rezistent la apă și are încărcare wireless. Din păcate, vânzările sale nu au fost prea strălucite, din cauza lansării în perioada imediat următoare a Samsung Galaxy S8 și S8+.

Ca atare, LG a redus foarte mult prețul pentru modelul G6, iar acum, acesta costă 2.000 de lei, fiind chiar mai ieftin decât un Samsung Galaxy S7 Edge, model care a fost vârful de gamă al Samsung în 2016.

Ulterior, în vară, LG a revenit și a lansat modelul Q6, care are specificații mai slabe, dar păstrează proporția de 18:9 a ecranului la un preț imbatabil: 1.099 de lei.

Samsung Galaxy S8 și S8+ au luat caimacul

Dar atenția a fost furată încă din primăvară de Samsung Galaxy S8 și S8+, modele care au dus profitul conglomeratului coreean pe noi culmi.

Diviziile de ecrane și televizoare ale Samsung sunt cunoscute pentru faptul că au cea mai bună calitate de pe piață, inclusiv Apple cumpărând ecrane de la gigantul coreean. Samsung are o superioritate în zona ecranelor de telefoane prin tehnologia AMOLED, care oferă culori mai vii și o durată de viață mai mare a bateriei.

Samsung a luat decizia în acest an de a trece la ecrane care utilizează aproape toată suprafața frontală a smartphone-ului, dar formatul este puțin diferit, adică 18,5:9.

Numai că astfel a mutat butonul Home, care includea și senzorul de amprentă, în spate. Din păcate, l-a amplasat lângă cameră și nu sub aceasta, astfel că utilizatorii dau de multe ori cu degetul peste lentilă.

Acestea au venit și cu o premieră: se pot conecta la un gadget și pot fi utilizate aproape ca un calculator cu ajutorul unui monitor.

Sony a lansat primul smartphone cu rezoluție 4K

Un alt mare nume al electronicelor, gigantul japonez Sony, s-a ținut departe de această manie a trecerii la formatul 18:9. Compania a jucat sigur și a prezentat la IFA modele cu designul său clasic, pătrățos și cu rezoluții clasice, adică 1.920 x 1.080 pixeli sau 1.280 x 720 pixeli. Este vorba de modelele Xperia XZ1 și XZ1 Compact.

Prețul pentru modelul de top se învârte în jur de 2.800 de lei, fiind chiar mai ieftin decât Galaxy S8. Și asta pentru că nu are specificații la fel de bune, nici capacitatea de a fi utilizat pe post de PC.

Pe de altă parte, nici grupul japonez nu este departe de exercițiile de marketing, după ce a lansat în februarie modelul Sony Xperia XZ Premium, primul smartphone din lume cu ecran 4K. Da, ați citit bine: ecranul acestuia are o rezoluție de 3.840 x 2.160, cât televizoarele Ultra HD. Acesta costă în jur de 3.000 de lei în România.

Galaxy Note 8, telefonul care se transformă în calculator

Peste vară, însă, s-au amplificat informațiile, pe surse, potrivit cărora Apple va lansa viitoarea versiune de iPhone cu ecran care acoperă întreaga suprafață frontală și tehnologie OLED. Dar cea mai importantă informație despre acesta era că Apple va încerca să îl vândă cu 1.000 de dolari/1.000 de euro.

Astfel, a început avalanșa de smartphone-uri de 1.000 de euro. Ca să preîntâmpine această lovitură a Apple, Samsung a lansat Galaxy Note 8 la același preț. Dar și Samsung făcea un pariu aici: compania venea după dezastrul numit Note 7, telefonul care lua foc din cauza bateriilor proaste.

Noul Note vine cu cel mai bun ecran de pe piață și stylus-ul caracteristic pentru seria de phablet-uri. Dar Samsung a mai inclus ceva: posibilitatea ca acesta să fie folosit ca un adevărat PC cu ajutorul stației DeX, care se conectează prin intermediul portului USB-C.

Prețul inițial, cu tot cu stația DeX, era de 4.500 de lei. Stația DeX poate fi utilizată și de Galaxy S8 și S8+.

LG V30, cel mai bun mobil pe care nimeni nu-l folosește

Și așa ajungem la LG, care a lansat la IFA 2017 modelul V30. Acesta vine cu ecran OLED de 6 inchi, în celebrul deja format 18:9, rezoluție mare, procesor Qualcomm Snapdragon 835 și 4 GB de memorie RAM, față de 6 GB de pe Galaxy Note 8. Pentru stocare sunt disponibile versiuni de 64 GB și 128 GB, plus slot MicroSD. Iar în spate se regăsesc două camere, una de 16 și alta de 13 megapixeli. De asemenea, are un sunet foarte bun.

Iar mai nou, LG a introdus și LG V30+, care este doar cu puțin diferită de cea originală, respectiv suportă dual-SIM și are din start 128 GB pentru stocare.

Costă începând de la 3.300 de lei, alte magazine practicând prețuri de peste 4.000 de lei. Nici LG V30 nu are însă prea mulți fani.

Apple iPhone X și recunoașterea facială

Și asta pentru că imediat după devoalarea acestuia, la câteva zile distanță, Apple a prezentat gama iPhone pentru 2017. Pe lângă clasicele iPhone 8 și iPhone 8 Plus, care acum suportă și încărcare wireless, este și surprinzătorul iPhone X.

Iar acesta vine în sine cu o revoluție: Apple a renunțat total la senzorul de amprentă pe el, folosind recunoașterea facială. Chiar dacă la prezentarea generală această facilitate a mers cu sughițuri, iar Huawei a ironizat gigantul american, renunțarea la senzorul de amprentă are o miză imensă.

Și asta pentru că Apple își pariază viitorul pe această tehnologie, care este direct legată de realitatea augmentată.

Problema este că deja mai mulți hackeri au reușit să ocolească sistemul de protecție, în vreme ce Apple a trebuit să refacă sistemul de operare, care acum funcționează pe bază de gesturi, asemeni smartphone-urilor Palm cu webOS de acum câțiva ani.

iPhone X pornește ca preț de la 1.000 de euro, dar în România acesta s-a tradus în prețuri mult mai mari, de peste 5.200 de lei.

Google Pixel 2 și Pixel 2 XL, design plictisitor

Nici Google nu a ratat ocazia de a-și prezenta noua gamă Pixel, respectiv Pixel 2 și Pixel 2 XL.

Designul acestora este plictisitor, chiar urât, cu nimic deosebit, însă Google pariază masiv pe inteligența artificială adusă de către Google Assistant și de algoritmii săi puternici.

Prețul este cu câteva sute de dolari sub cel al iPhone.

Marea noutate a Google în domeniu a fost, însă, achiziția unei părți din producătorul taiwanez HTC cu 1,1 miliarde de dolari, ceea ce arată că Google este foarte decisă în privința producției de electronice.

Huawei aduce inteligența artificială în procesor

Ulterior, Huawei și-a expus propriul său model de top, numit Mate 10, care aduce inteligență artificială integrată direct în procesor.

Acesta vine în patru variante, dintre care una Light, ieftină (circa 1.600 de lei), una normală numită Mate 10, o alta botezată Mate 10 Pro, dar și una de super-lux. Aceasta este Huawei Mate 10 Porsche Design, iar prețul de pornire este chiar peste cel al iPhone X: 1.400 de euro.

Huawei este al treilea producător mondial, iar pentru o scurtă perioadă a depășit chiar Apple și a fost pe locul al doilea, după Samsung.

HTC și OnePlus

În fine, că tot am vorbit de HTC, și aceasta și-a prezentat un nou model de top în perioada cumpărăturilor de sărbători. Este vorba de HTC U11+, primul său model de smartphone cu ecran în format de 18:9 în locul clasicului 16:9 de până acum.

Din cauza noului format de ecran, senzorul de amprentă a fost mutat în spate.

Producătorul chinez OnePlus, cunoscut printre fani pentru specificațiile de top pe care le înglobează în telefoane cu preț foarte mic, a venit la rândul său cu modelul OnePlus 5T. La rândul său, acesta are ecran pe întreaga suprafață frontală, în format 18:9, senzorul de amprentă fiind mutat în spate.

Are tot procesor Qualcomm Snapdragon 835, 6 GB de memorie RAM, 64 GB de stocare, ecran AMOLED de 6 inchi și cameră duală în spate, cu senzori de 20 și 16 megapixeli. Costă în jur de 2.900 de lei. Prețul este mult sub cel al celorlalte modele care sunt vârf de gamă, dar și mult peste ce prețuri practica OnePlus în urmă cu câțiva ani.

Producătorul OnePlus este deținut de către holdingul BBK Electronics, care deține și OPPO și Vivo, al patrulea și al șaselea producător mondial de smartphone-uri în funcție de numărul de unități vândute. De altfel, Vivo va fi primul producător de smartphone-uri care va lansa un telefon cu senzor de amprentă integrat în ecran.

Razer și Essential, nou-veniții din arenă

Anul 2017 a cunoscut și intrarea în domeniul smartphone-urile a altor doi jucători. Este vorba de producătorul de accesorii de gaming Razer, cunoscut printre fanii jocurilor video. Acesta a lansat Razer Phone, un telefon axat pe gaming, dar care are și un display de 120 Hz realizat de Sharp, o baterie foarte mare, de 4.000 mAh și sunet certificat THX. Designul este cam pătrățos, iar prețul de 750 de euro, cu 250 de euro sub cel al iPhone X.

De asemenea, tot în 2017 și-a făcut apariția și Essential Phone, realizat de către compania lui Andy Rubin, inginerul care a dezvoltat sistemul de operare Android. Rubin și-a înființat propria companie, iar aceasta are ca investitori Amazon – unul dintre rivalii de seamă ai Google, gigantul chinez Tencent – cunoscut sub supranumele de ”Facebook-ul Chinei”, dar și concernul taiwanez Foxconn – care asamblează cea mai mare parte a iPhone-urilor pentru Apple în vastele sale uzine din China.

Essential Phone are spate din ceramică, un cadru lateral metalic, iar partea din față este acoperită aproape total de ecran, un singur cerculeț fiind ocupat de camera frontală. Comparativ cu iPhone X, sistemul de senzori este mult mai mic. Essential Phone are și o serie de accesorii care să fie conectate la acesta.

Din cauza cererii slabe, Essential Phone a fost ieftinit de la 700 de dolari la 500 de dolari.

Nokia, Motorola și BlackBerry

Dacă societăți precum Razer și Essential sunt nou-veniți în arenă, nu se poate să terminăm fără a prezenta și re-lansatele Nokia, Motorola și BlackBerry.

Cândva niște giganți și nume de referință în domeniu, aceștia au întâmpinat numeroase probleme. Nokia și-a vândut divizia de smartphone-uri către Microsoft, care ulterior a abandonat producția. Ulterior, HMD Global a licențiat brandul Nokia de la compania finlandeză și a lansat în acest an mai multe modele.

HMD a relansat iconicul Nokia 3310, celebru în urmă cu 15 ani. Compania a lansat mai multe modele ieftine, de la Nokia 2 – care costă 100 de euro și până la Nokia 5 și Nokia 6, dar și un nou vârf de gamă, numit Nokia 8.

Motorola cunoaște, la rândul său, o renaștere după ce compania a fost cumpărată în 2014 de către producătorul chinez de calculatoare Lenovo. Aceasta vinde acum smartphone-urile sub brandul Moto, dar compania se concentrează mai mult pe segmentele de preț mic și mediu. De altfel, Motorola este cunoscută pentru calitatea și prețul mic al produselor sale încă de când se afla sub oblăduirea Google. În acest an, compania a lansat Moto X4 – care este foarte ieftin față de cât oferă, dar și Moto G5 – un alt campion al prețului mic.

De asemenea, Lenovo a lansat în această toamnă Moto Z2 Play, care utilizează în continuare accesoriile Moto Mods, prin care compania vrea să se diferențieze de concurență. Acestea permit transformarea unui smartphone în mini-proiector, pot asigura o baterie suplimentară sau un sunet mai bogat.

În fine, compania canadiană BlackBerry a renunțat să mai producă direct smartphone-uri, iar acum se concentrează pe software, servicii și industria auto. Aceasta a licențiat brandul său către gigantul chinez TCL Corp, iar grupul a lansat în acest an mai multe smartphone-uri BlackBerry cu Android. TCL Corp este unul dintre cei mai mari producători chinezi de electronice, fiind al treilea producător de televizoare din lume, după Samsung și LG.

BlackBerry a câștigat în acest an și un proces de 800 de milioane de dolari cu producătorul de semiconductori Qualcomm.

