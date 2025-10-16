Noi metode de colectare pentru ambalajele reciclabile în mediul rural

Anca Marinescu, Corporate Affairs şi Communication Manager la RetuRO SGR, a prezentat joi această iniţiativă în cadrul unei dezbateri de specialitate.

„Atenţia noastră se îndreaptă spre accesibilizarea sistemului şi în mediul rural, unde nu există mari retaileri, nu există aparatele automate de colectare şi unde, în mod ideal, colectarea ar trebui să se facă la micile magazine, manual. Acesta este şi motivul pentru care, începând cu luna august, colegii mei din zona comercială au identificat o soluţie care funcţionează în Ungaria, şi anume un camion de mari dimensiuni care colectează ambalajele de la micii comercianţi din mediul rural, itinerant”, a explicat Anca Marinescu.

Cum funcționează noul sistem de colectare pentru comercianții mici

Această soluţie, implementată experimental în nouă judeţe, presupune utilizarea unor camioane speciale, asemănătoare automatelor de colectare (RVM-uri), dar destinate comercianţilor.

Marinescu a subliniat că până la sfârşitul anului, sistemul va fi extins pentru a include şi un al zecelea judeţ.

Ea a precizat că magazinele din mediul rural vor primi contravaloarea garanţiilor şi a tarifelor de gestionare în termen de o săptămână, eliminând astfel problemele legate de fluxul financiar.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

„Aceasta a fost soluţia pe care am gândit-o pentru acest an. La sfârşitul anului, vom trage linie, vom vedea cât de bine a funcţionat, cât de mulţi mici retaileri s-au alăturat sistemului de garanţie-returnare ca urmare a implementării soluţiei şi vom vedea dacă soluţia ar putea fi extinsă la nivelul întregii ţări”, a adăugat Marinescu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE