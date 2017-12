REVELION 2018 în lume. Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja în 2018. La ora 12.00 (ora României) focurile de artificii au marcat intrarea în Noul An în aceste insule, cunoscute în întreaga lumee și sub denumirea de Insula Crăciunului. Insula este situată pe fusul orar UTC+14, astfel că este prima suprafaţă de uscat locuită care serbează noul an.

Insulele Kiribati sunt formate dintr-un amestec de 32 de atoli şi insuliţe de corali, pe care locuiesc aproximativ 100.000 de persoane. Kiribati se află la jumătatea distanţei dintre Hawaii şi Australia şi este situată chiar pe meridianul luat ca punct de referinţă pentru calcularea fusului orar.

La ora 12.00 (ora României), au intrat în anul 2017 locuitorii din statul Independent Samoa. După doar 15 minute, focurile de artificii s-au auzit și în insulele Chatham din Noua Zeelandă.

În jurul orei 13.00 (ora Românei), au sărbătorit intrarea în 2017 neo-zeelandezii şi australienii, focurile de artificii de la Sydney, Auckland şi Wellington fiind deja celebre. Odată cu Auckland și oamenii din Suva, Fiji, sărbătoresc deja trecerea în Noul An.

Vor fi urmați de locuitorii din orașul port Anadîr, capitala istrictului Autonom Ciukotka, din Rusia, care sărbătoresc trecerea în Noul An la ora 14.00, ora României.

La ora 15:00, ora României, și orașul Sydney va trece în 2018.

