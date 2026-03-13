Președintele american Donald Trump a spus joi seară, într-o declarație de presă, că „situația cu Iranul avansează foarte repede” și că SUA acționează cu o forță militară de neegalat, făcând ceea ce alți lideri au evitat timp de aproape cinci decenii.
SUA și aliații săi occidentali s-au confruntat cu Rusia și China în legătură cu intențiile nucleare ale Iranului în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU joi.
Rusia și China au încercat fără succes să blocheze o discuție despre un comitet înființat pentru a supraveghea și aplica sancțiunile ONU împotriva Iranului. Au fost respinse cu 11 voturi la 2 și două abțineri.
Trimisul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a acuzat Moscova și Beijingul că încearcă să protejeze Teheranul blocând activitatea așa-numitului Comitet 1737.
„Toate statele membre ale Națiunilor Unite ar trebui să aplice un embargo asupra armelor împotriva Iranului, să interzică transferul și comerțul cu tehnologie pentru rachete și să înghețe activele financiare relevante”, a declarat Waltz.
Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a acuzat SUA și aliații săi că au stârnit „isteria în jurul presupuselor planuri ale Iranului de a obține o armă nucleară”, care nu au fost niciodată confirmate de rapoartele AIEA.
Reprezentantul Chinei, Fu Cong, a numit Washingtonul „instigatorul” crizei nucleare iraniene și a afirmat că acesta „a recurs la utilizarea flagrantă a forței împotriva Iranului în timpul procesului de negociere, ceea ce a făcut ca eforturile diplomatice să fie inutile”.
Un avion american s-a prăbuși în Irak
Un avion de realimentare american de tip KC-135 Stratotanker s-a prăbușit joi în vestul Irakului în timpul Operațiunii Epic Fury, conform unui comunicat emis de Comandamentul Central al SUA, care a precizat că incidentul nu a fost cauzat de foc inamic sau aliat.
Deși eforturile de recuperare sunt în desfășurare, autoritățile nu au oferit încă detalii despre starea echipajului — format de regulă din trei sau patru membri — solicitând răbdare în timp ce situația este investigată pentru a informa corect familiile celor implicați, potrivit CNN.
Iranul afirmă că blochează doar navele legate de SUA și Israel din Strâmtoarea Hormuz
Trimisul iranian la Națiunile Unite afirmă că Strâmtoarea Ormuz nu este închisă, ca atare, ci că Iranul o controlează.
Acesta spune că oricine dorește să treacă prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să se coordoneze cu armata Republicii Islamice Iran și cu IRGC în legătură cu această situație.
Iranul spune însă categoric că navele americane și israeliene nu pot trece pe acolo.
