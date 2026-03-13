Președintele american Donald Trump a spus joi seară, într-o declarație de presă, că „situația cu Iranul avansează foarte repede” și că SUA acționează cu o forță militară de neegalat, făcând ceea ce alți lideri au evitat timp de aproape cinci decenii.

01:30 - Acum 26 minute SUA și aliații săi occidentali s-au confruntat cu Rusia și China în legătură cu intențiile nucleare ale Iranului în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU joi.

Rusia și China au încercat fără succes să blocheze o discuție despre un comitet înființat pentru a supraveghea și aplica sancțiunile ONU împotriva Iranului. Au fost respinse cu 11 voturi la 2 și două abțineri.

Trimisul SUA la Națiunile Unite, Mike Waltz, a acuzat Moscova și Beijingul că încearcă să protejeze Teheranul blocând activitatea așa-numitului Comitet 1737.

„Toate statele membre ale Națiunilor Unite ar trebui să aplice un embargo asupra armelor împotriva Iranului, să interzică transferul și comerțul cu tehnologie pentru rachete și să înghețe activele financiare relevante”, a declarat Waltz.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a acuzat SUA și aliații săi că au stârnit „isteria în jurul presupuselor planuri ale Iranului de a obține o armă nucleară”, care nu au fost niciodată confirmate de rapoartele AIEA.

Reprezentantul Chinei, Fu Cong, a numit Washingtonul „instigatorul” crizei nucleare iraniene și a afirmat că acesta „a recurs la utilizarea flagrantă a forței împotriva Iranului în timpul procesului de negociere, ceea ce a făcut ca eforturile diplomatice să fie inutile”.