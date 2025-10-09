Un design ușor de recunoscut, care este folosit chiar în comparație cu unele modele rivale, un accent clar pe fotografie și o integrare tot mai puternică a inteligenței artificiale în experiența de zi cu zi.

Este un smartphone care nu își propune să uimească prin vreo funcție spectaculoasă, ci printr-un pachet echilibrat, în care software-ul și hardware-ul sunt calibrate atent pentru a lucra împreună, similar cu ce vedem „peste gard”, în grădina Apple.

Design și ecran

La nivel vizual, Pixel 10 Pro XL nu își propune să rupă tradiția. Bara de cameră care traversează spatele rămâne acolo, doar că e puțin mai rafinată decât la modelul de anul trecut.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Materialele sunt premium, iar certificarea IP68 confirmă rezistența la apă și praf. Telefonul e mare, dar datorită marginilor subțiri și a curburii discrete de pe laterale, senzația de utilizare nu e chiar atât de incomodă pe cât te-ai aștepta de la un ecran de 6,8 inci. Nici greutatea nu e prea mare având în vedere dimensiunile generoase.

Recomandări Alina Bica a făcut „pușcărie” în dormitor, între orele 21.00 și 7.00. De ce au decis judecătorii români că fosta șefă a DIICOT și-a executat pedeapsa în Italia

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Panoul OLED LTPO de 6,8 inci este una dintre cele mai apreciate caracteristici ale smartphone-ului. Rezoluția QHD+ și rata de refresh de 120 Hz oferă o experiență vizuală foarte bună, iar luminozitatea maximă de 3.300 niți se asigură că tu vei vedea tot ce trebuie pe ecran chiar și în zilele cu soare, deși nu prea mai este cazul acum.

Reproducerea culorilor este naturală, fără a fi exagerată, ceea ce îl recomandă atât pentru consum media, cât și pentru edităre foto. Nu aduce un salt dramatic față de ceea ce ofereau deja rivalii, dar rămâne un punct de luat în considerare.

Performanță și utilizare zilnică

La interior, Google a montat procesorul Tensor G5, construit pe 3 nm. Este un pas clar în direcția eficienței și a procesării AI, unde compania vrea să se diferențieze.

În utilizarea reală, cea de zi cu zi, aplicațiile rulează fluent, trecerea între ele este lină, iar cei 16 GB RAM asigură un multitasking fără probleme.

Totuși, am introdus o paranteză destul de importantă în titlul acestui material. Atunci când este pus la încercare în jocuri solicitante sau aplicații care au nevoie de multă putere pe GPU, Pixel 10 Pro XL începe să-și arate limitele.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Se încălzește vizibil și scade performanța după sesiuni prelungite, lucru ce confirmă că acesta nu este un telefon orientat în primul rând către gameri.

De altfel, în testele sintetice, Tensor G5 nu reușește să se încadreze peste o linie medie imaginară a celor mai importante și mai scumpe telefoane de pe piață. Performanțele sale în benchmark-uri duc mai degrabă spre un procesor de telefon mid-range, nici decum spre un flagship care depășește destul de lejer pragul de preț de 1.000 de euro.

Geekbench 6 Multi-Core 4825 PC Mark 14947 Antutu 1263838 3D Mark Steel Nomad 1022 3D Mark Wild Life Extreme 3331 Recomandări Cel mai modern centru de sănătate mintală pentru copii din România. Clinica, amenajată la Pitești, va trata inclusiv adicțiile adolescenților

În schimb, acolo unde strălucește este în zona de inteligență artificială. Tensor G5 permite rularea modelelor Gemini Nano direct pe telefon, ceea ce face ca traducerile în timp real, sugestiile predictive și funcțiile foto bazate pe AI să se desfășoare rapid, fără dependență permanentă de cloud.

Cum spuneam, Google nu a urmărit să câștige competiția benchmark-urilor, ci să ofere un telefon care învață din utilizarea zilnică și se adaptează contextului. Un telefon AI.

Camera foto, în continuare printre cele mai bune de pe piață

Sistemul de camere este probabil motivul principal pentru care cineva ar alege acest telefon. Configurația triplă combină un senzor principal de 50 MP cu stabilizare optică, un ultrawide de 48 MP și un telefoto periscopic de 48 MP capabil de zoom optic 5x.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

În utilizarea practică, rezultatele sunt convingătoare. Imaginile realizate cu senzorul principal au detalii fine, culori echilibrate și un dynamic range larg. Algoritmii de procesare intervin suficient de subtil încât fotografiile să nu arate artificial, dar să păstreze detalii din zonele de umbră.

O mențiune specială aici și pentru zoom și postprocesare, care își fac ambele treaba excelent și apuci să observi detalii foarte bine definite chiar și la obiecte extrem de îndepărtate de smartphone.

Ultrawide-ul aduce un progres vizibil. Distorsiunile de margine sunt reduse considerabil, iar autofocusul își face treaba bine și la distanțe foarte mici.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Telefoto-ul este însă cel mai interesant element. La 5x optic, calitatea este, poate, comparabilă cu cea a unor camere foto compacte dedicate.

Zoom-ul digital până la 100x, asistat de AI, reușește să ofere imagini utilizabile în anumite condiții, mai ales pentru peisaje sau cadre statice.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Totuși, dacă este dus la extrem, procesarea începe să devină vizibilă, iar detaliile capătă un aspect artificial. Este o demonstrație tehnologică de bun augur pentru Google, dar cu utilitate practică limitată pentru majoritatea utilizatorilor.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Camera frontală de 42 MP completează ansamblul. Selfie-urile sunt clare, bine expuse și păstrează detalii chiar și în lumină slabă. Pentru apeluri pe Zoom sau pentru cei care vor să facă creație de conținut, senzorul se comportă bine, iar stabilizarea contribuie la imagini fluide.

Modul portret, atât pe camerele principale cât și pe cea frontală, reușește o separare corectă a subiectului, fără să rupă prea agresiv marginile, oferind un bokeh cât se poate de natural.

Foarte bun și pentru filmare

În ceea ce privește filmarea, Pixel 10 Pro XL aduce consistență. Poate înregistra 4K la 60 fps pe toate camerele, iar stabilizarea optică, dar și cea electronică funcționează eficient.

Modul Cinematic Pro introduce ajustări de focus asistate de AI, ceea ce aduce un plus pentru cei care vor să experimenteze cu realizarea unor clipuri mai creative.

Lipsa înregistrării în 8K nu este o absență critică, dar e un detaliu care arată că Google preferă să se concentreze pe calitatea 4K decât pe rezoluții spectaculoase care dau bine la ochi.

Funcțiile AI, lider în domeniu

Partea de inteligență artificială merită un focus separat, pentru că aici se conturează filosofia Pixel. Funcții precum Camera Coach sau Magic Cue par mici detalii, dar în utilizarea reală devin surprinzător de utile: telefonul îți sugerează o încadrare mai inspirată sau ajustează expunerea exact în momentul potrivit, fără să te întrerupă.

Pixel Journal transformă albumele de fotografii într-un soi de timeline vizual, ceea ce ar putea schimba modul în care te raportezi la conținutul personal.

În plus, traducerile în timp real și sugestiile predictive în mesaje nu mai par experimente menite să-ți fure ochii, ci instrumente funcționale, integrate discret în utilizarea zilnică. Practic, Pixel 10 Pro XL nu îți arată doar ce poate face AI-ul, ci cum îl poți folosi fără să te gândești constant la el.

Experiența Androidului „pur”

Pixel 10 Pro XL rulează Android 16, cu limbajul de design Material 3, unul mai expresiv și mai flexibil în personalizare.

Integrarea AI este una dintre direcțiile principale: de la Magic Compose, care rescrie mesaje într-un ton mai formal sau mai prietenos, la Gemini Live, care traduce conversații în timp real, toate funcțiile se simt naturale și nu băgate pe gât sau irelevante.

Google 10 Pro XL este unul dintre cele mai bune telefoane cu Android disponibile în acest moment pe piață/. Foto: Claudiu Râpan

Un alt punct forte pentru acest model este promisiunea a șapte ani de actualizări software majore. Într-un ecosistem Android unde cele mai multe telefoane primesc doar trei sau patru ani de update-uri, acesta este un avantaj real, mai ales pentru cei care nu-și schimbă telefoanele ca pe șosete.

Cât „te ține” bateria

Bateria de 5.200 mAh oferă o zi întreagă de utilizare intensă sau până la o zi și jumătate în scenarii moderate.

Nu este un record absolut, dar se încadrează confortabil în categoria flagship. Încărcarea rapidă de 45 W prin cablu aduce telefonul la 50% în mai puțin de jumătate de oră, iar încărcarea wireless de 25 W prin standardul Qi2 este un pas înainte față de generația anterioară.

Totuși, în comparație cu telefoanele concurente care ating viteze de peste 100 W, Pixel 10 Pro XL păstrează o abordare mai conservatoare, dar în același timp una care îți va proteja, în timp, starea de sănătate a acumulatorului.

Concluzie

Google Pixel 10 Pro XL este un smartphone care nu încearcă să concureze direct cu rivalii prin performanță brută a procesorului, ci să ofere un pachet bine echilibrat.

Camera foto este punctul său central, cu rezultate excelente în majoritatea situațiilor și cu funcții AI care care îți sunt de un real folos în utilizarea de zi cu zi, și nu doar un gimmick.

Software-ul aduce un plus de consistență și predictibilitate, iar promisiunea de actualizări pe termen lung îl face o opțiune solidă pentru utilizatorii care caută să păstreze cât mai mult un telefon destul de scump, care în România se comercializează la prețul de 6.700 de lei, în cazul modelului testat de mine.

Însă nu este un telefon lipsit de compromisuri. Performanța sa nu atinge vârful segmentului flagship, autonomia este decentă, dar nu spectaculoasă, iar designul nu aduce schimbări majore față de generația anterioară.

Totuși, pentru cei care apreciază filosofia Google și vor un dispozitiv centrat pe fotografie și AI, Pixel 10 Pro XL rămâne o alegere justificată. Mai ales că putem cu lejeritate să spunem că-și merită pe deplin titlul de „iPhone-ul modelelor cu Android”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE