Avem „la pachet” și Inteligență Artificială”, o mișcare reușită pe care o vedem din ce în ce mai des și pe telefoanele mai prietenoase cu bugetul, care pune umărul serios pentru democratizarea acestor funcții care nu numai că sunt noi, dar care apăreau doar pe vârfurile de gamă de anul trecut.

Reno13 F este un smartphone echilibrat, numai bun pentru conținut multimedia datorită ecranului ofertant din punct de vedere al dimensiunilor, 6,67 inci, dar mai ales al bateriei mari, de 5800 mAh. Însă, vom atinge și toate aceste subiecte în review-ul care urmează. Telefonul în cauză este o alegere destul de bună pentru cei care își doresc un telefon sub 2000 de lei care să nu facă chiar atât de multe compromisuri, deși ele, la fel ca la orice alt model mid-range, există.

Un display foarte reușit

Ei bine, și dacă tot vorbeam de compromisuri, trebuie să specific în mod clar de la început că ecranul nu este unul dintre acestea. Avem pe Reno13 F 5G un display AMOLED setat la o rezoluție de 1080 x 2400 de pixeli cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz care poate fi setată să fie fixă sau variabilă.

Dacă mi-ai mai citit review-uri de telefoane și înainte de acesta vei afla că acest lucru este destul de important pentru mine, pentru că te poți folosi de întreaga capacitate a ecranului, chiar și dacă va crește consumul de baterie. Cum spuneam la început, acumulatorul este destul de ofertant și poți alege să fixezi refresh rate-ul la 120Hz fără să te temi că acest lucru va afecta în vreun mod mai serios autonomia.

Reno13 F mi se pare un smartphone foarte bun pentru cei care consumă mult conținut pe Netflix, Max, Disney+, YouTube sau ce alte servicii video ai prefera. Eu l-am folosit foarte mult pe YouTube și pot să spun că nu am fost dezamăgit, mai ales că ecranul vine cu o luminozitate de 1.200 de niți, deci e numai bun de luat și afară, în parc, chiar și când avem de a face cu o zi ceva mai însorită.

Desigur, nu ajunge ca un telefon vârf de gamă la un peak brighntness de peste 3000-4000 de niți, dar nici nu e nevoie de așa ceva și nici nu ar trebui judecat ca un telefon care se încadrează într-un segment de preț care ar depăși o mie de euro.

Construcție rezistentă cu multe certificări IP

Nu știu ce se întâmplă cu mine de câteva luni însă au ajuns să îmi placă destul de tare telefoanele care vin în „straie de gală” dar care, de fapt, vin cu rezistență sporită la mai tot ce înseamnă apă sau praf. Evident, acest lucru nu este ceva palpabil și nici nu poate fi cuantificat cu ușurință, însă este cu siguranță unul dintre punctele forte ale acestui telefon.

El nu vine doar cu certificare IP68, care înseamnă că e sigur pentru a fi scufundat în apă dulce de până la un metru, vreme de 30 de minute, dar se poate lăuda și cu atingerea standardului IP69, cel care implică faptul că smartphone-ul e în siguranță chiar și dacă ar fi curățat cu un jet de apă sub presiune, scenariu care e, desigur, improbabil.

De aici și ideea celor de la OPPO care mi-au pus la dispoziție și un veritabil acvariu de testat odată cu acest telefon, pentru a vedea că nu e nici un pericol atunci când vrei să-l scufunzi, sau chiar și dacă îl scapi accidental în apă.

Atenție mare, însă, nu e deloc recomandat să ai parte de vreun accident sau chiar de vreun experiment intenționat cu apa sărată. Aceasta este extrem de corozivă și poate duce la stricăciuni serioase pe termen scurt și lung asupra telefonului, sau a oricărui device folosești, chiar dacă ele sunt „waterproof”.

Desigur, telefonul nu a avut nici un fel de problemă cu scufundarea, ba chiar am reușit să fac niște poze interesante cu el scufundat în apă, ceea ce înseamnă că ar putea fi numai bun de luat la piscină pentru câteva instantanee ceva mai inedite, instagramabile. Bineînțeles, nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, așa că îți las mai jos câteva exemple.

Iar la capitolul design, Reno13 F 5G este un telefon cât se poate de elegant, care poate fi destul de ușor confundat cu unul care face parte dintr-o gamă de preț superioară. De asemenea, avem parte și de culori frumoase un gri închis, și un albastru luminos, dar și de un spate care nu prea strânge amprente, ceea ce sunt sigur că poate fi o veste bună pentru cei cărora le transpiră mâinile destul de des. Asta, desigur, dacă alegi să folosești acest telefon fără o husă.

AI & Performanță

OPPO Reno13 F 5G vine dotat cu un procesor care nu e neapărat lansat recent, dar care își face treaba cu brio chiar și în 2025, și anume un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Acesta e și destul de eficient din punct de vedere energetic și manageriază destul de bine capacitatea bateriei astfel încât autonomia să treacă fără probleme de o zi de utilizare.

Am încercat Reno13 F 5G și în câteva jocuri și mi s-a părut că s-a descurcat decent, mai ales în cele care nu sunt atât de „demanding” din punct de vedere al specificațiilor.

Rezultatele OPPO Reno13 F 5G în testele benchmark

Antutu 591.211 PCMark 2.677 (Multi-Core) GeekBench 10.590 3DMark Wild Life 2.578 3DMark Steel Nomad Light 243 3D Mark Sling Shot 5.597

Desigur, te poți juca mai orice, dar trebuie să ai grijă câteodată ce pachete grafice suplimentare ar trebui sau nu ar trebui să descarci. Per total, însă, nu am avut nici un fel de probleme, iar device-ul s-a achitat cu brio de sarcinile pe care i le-am aruncat în față. Trebuie să mai menționez aici că avem parte de 8GB de memorie RAM, care poate fi crescută până la 16GB, dar și de 256Gb spațiu de stocare.

De altfel, pe piața din Romania putem găsi și varianta de 12GB RAM+ 512 GB sub denumirea de OPPO Reno13 FS 5G, aceasta fiind singura diferență dintre cele două modele.

Desigur, spuneam că avem parte și de Inteligență Artificială pe acest device, și, deși funcțiile nu sunt atât de diverse precum în cazul unui flagship, dispunem de asistentul Gemini de la Google și de câteva gimmick-uri utile, precum AI Eraser, care șterge obiectele nedorite din poze, dar și funcția de a „șterge” anumite persoane din instantaneele tale, persoane care poate nu aveau ce căuta în poza pe care tu ți-o doreai.

Cum am spus și înainte, cu riscul de a mă repeta, îmi place să văd astfel de funcții utile aduse și pe telefoanele mid-range, așa cum este cazul aici.

Camera Foto

Și iată că ajungem și la compromis, așa cum spuneam la începutul review-ului. Toți, dar absolut toți producătorii sunt nevoiți să facă astfel de compromisuri pentru a păstra prețul unui telefon sub un anume prag, iar în acest caz OPPO a ales să folosească un ansamblu foto cu trei senzori, după cum urmează: unul principal de 50Mp cu f/1.8, un ultrawide de 8MP cu f/2.2 și un macro de 2MP cu f/2.4.

Sistemul de camere se încadrează, așa cum am spus anterior, în zona mid-range, fiind gândit mai degrabă pentru utilizarea de zi cu zi. Setup-ul ajută la obținerea unor imagini destul de clare și stabile, în mod special atunci când vorbim despre condiții de lumină naturală. Fotografiile ies destul de detaliate, cu culori echilibrate decent, fără să fie exagerat de saturate. În plus, modul portret oferă un bokeh plăcut, fără să taie în mod artificial conturul subiectului, ceea ce ar putea fi considerat un bonus pentru pasionații de poze mai artistice.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Camera ultrawide de 8 MP nu impresionează prin rezoluție, dar este utilă în peisaje sau fotografii de grup, oferind un unghi destul de generos, de 112 grade. Ce trebuie adăugat aici este și includerea unui mod de fotografie subacvatică, posibil datorită certificării IP69 despre care povesteam anterior. Nu vorbim aici de scufundări serioase, dar pozele din piscină sunt sigure și chiar încurajate de către producător.

Pe timp de noapte, OPPO Reno13 F 5G se descurcă rezonabil pentru gama din care face parte. Datorită OIS-ului (stabilizare optică a imaginii) și a diafragmei largi, camera principală captează ceva mai multă lumină decât multe alte telefoane din aceeași categorie. Desigur, modul „Night” dedicat folosește algoritmi AI pentru a clarifica imaginea și reduce zgomotul. Totuși, nu ar trebui să te aștepți la nivelul telefoanelor high-end: dacă scena e prea întunecată sau sursele de lumină sunt haotice (ex. iluminat stradal puternic pe fundal), imaginea poate părea puțin spălăcită sau cu zone arse. E un rezultat decent, dar nu spectaculos.

Camera frontală de 32 MP este, sincer, peste medie pentru selfie-uri. Imaginile sunt clare, bine iluminate, iar algoritmii AI nu exagerează prea tare cu înfrumusețarea subiectului, deși, ca de obicei, poți ajusta intensitatea acestor efecte. Pe partea de video, ai suport pentru filmare 4K, cu rezultate bune datorită stabilizării optice. Nu e un telefon gândit pentru vlogging profesionist, dar pentru clipuri de vacanță, Instagram sau TikTok, se descurcă bine.

Camera lui OPPO Reno13 F 5G este una destul de echilibrată și versatilă. Nu este un flagship killer, dar îți oferă suficientă calitate pentru fotografii de zi cu zi, inclusiv în condiții mai dificile. Dacă nu cauți performanțe de top, dar vrei un telefon care să se descurce bine în majoritatea scenariilor, inclusiv noaptea sau sub apă, Reno13 F 5G este o opțiune destul de solidă.

Sistemul de operare & Baterie

Bun, să încep aici prin a spune că OPPO promite cinci ani de update-uri pentru sistemul său de operare Color OS, dar și șase ani de patch-uri de securitate, ceea ce înseamnă că poți fi în siguranță cu acest telefon pe o perioadă mai lungă de timp, așa cum vedem, de altfel, că procedează din ce în ce mai mulți producători.

OS-ul OPPO este aerisit și fluid, însă vine la pachet, din păcate, cu destul de mult bloatware, adică aplicații și jocuri pe care nu ți le-ai dori neapărat și pe care ai putea dori să le ștergi încă de la prima utilizare. În fine, nu e o problemă majoră, nicidecum, însă e un pas în plus pe care, poate, ți-ai dori să-l faci după ce ai terminat cu setup-ul inițial al telefonului. În rest, experiența mea a fost bună spre foarte bună cu Color OS 15, o interfață de utilizare aplicată peste Android 15, care s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani în care am tot testat telefoane de la producătorul chinez.

În ceea ce privește bateria lui OPPO Reno13 F 5G, acumulatorul va rezista cu brio la două zile de utilizare normală, grație capacității sale de 5800 mAh, iar pe partea de încărcare rapidă avem fast charge la 45W care permite telefonului să se încarce de la 0% la aproape 50% în aproximativ 30 de minute. Aceste 50 de procente ar trebui să-ți ofere mai mult sau mai puțin de o zi întreagă de utilizare în condiții normale, adică fără gaming sau streaming intensiv de clipuri video pe YouTube.

Concluzie

OPPO Reno13 F 5G este un telefon frumos, construit bine, care vine la pachet cu certificări importante IP68 și IP69, ceea ce înseamnă că va fi în siguranță în fața accidentelor. Are un mod de fotografiere subacvatică destul de interesant, dar și o baterie care este cu siguranță unul dintre cele mai importante puncte forte ale acestui device.

Stă foarte bine și la capitolul ecran, și-ți e mai mare dragul să urmărești filmele sau serialele preferate atunci când ești în metrou sau în pat. Per total, Reno13 F 5G este un mid-range echilibrat, cu o cameră foto la care s-a făcut rabat dar care este încă ok pentru segmentul de preț al device-ului, un telefon care arată bine și care are aspect premium.

