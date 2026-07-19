Discuțiile despre viitorul sălilor de jocuri de noroc din Timișoara continuă. După ce Primăria condusă de Dominic Fritz a propus ca acestea să funcționeze doar într-o zonă de pe strada Sulina, idee care a stârnit mai degrabă critici decât aprecieri, consiliera locală PSD Roxana Iliescu vine cu o altă propunere: organizarea unui referendum local, scrie tion.ro.

Iliescu spune că decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc nu ar trebui luată de administrația locală, ci de timișoreni. Potrivit acesteia, proiectul care mută toate sălile într-o singură zonă, pe strada Sulina, a nemulțumit locuitorii din Freidorf și din alte cartiere.

„Proiectul de hotărâre inițiat de primarul Fritz referitor la limitarea activităților jocurilor de noroc la o singură zonă din oraș, pe strada Sulina, a generat revoltă din partea timișorenilor din cartierul Freidorf și nu numai, pe bună dreptate! În cadrul dezbaterii publice organizate de primărie pe marginea acestui proiect de hotărâre, toți timișorenii prezenți (evident, cu excepția reprezentanților firmelor de profil) s-au exprimat fără echivoc împotriva desfășurării activității jocurilor de noroc în orașul nostru”, a scris ea.