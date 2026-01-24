Conform anchetatorilor, pe 19 ianuarie 2026, Mario Berinde a fost atras acasă la un băiat de 13 ani din Cenei, sub pretextul de a-i arăta un ATV. Potrivit declarațiilor, în jurul orei 21.30, Mario a plecat de acasă cu trotineta, dar odată ajuns la locul respectiv, a fost atacat de cei doi băieți de 15 ani și de copilul de 13 ani. Unul dintre adolescenți l-a lovit cu un topor, iar cel de 13 ani cu un cuțit. Ulterior, cei trei au încercat să scape de cadavru, inițial prin incendiere, dar în final l-au îngropat într-o groapă pregătită dinainte, în grădina casei copilului mai mic. Potrivit anchetei, planul crimei ar fi fost pus la punct cu o lună înainte.

Ancheta a scos la iveală faptul că cei doi adolescenți au consumat marijuana după comiterea faptei, iar analizele indică faptul că și copilul de 13 ani ar fi consumat droguri. „Continuăm cercetările pentru a afla sursa stupefiantelor”, au declarat reprezentanții DIICOT.

În aceeași zi cu perchezițiile, Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum. La ceremonia funerară au participat numeroși oameni din comunitate, inclusiv motocicliști care au dorit să-i aducă un ultim omagiu tânărului pasionat de motociclete. Tatăl victimei, aflat în detenție, a fost prezent sub escorta autorităților pentru a-și lua rămas bun de la fiul său.

Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal în acest caz, investigând atât crima, cât și proveniența drogurilor consumate de minori.

Băiatul de 13 ani, care nu poate răspunde penal din cauza vârstei, le-a povestit anchetatorilor că el și ceilalți doi adolescenți l-au atacat pe Alin Mario Berinde din cauza invidiei.

Conform celor mai recente informații, se pare că motivul crimei ar fi fost invidia față de bunurile pe care victima le deținea, precum o trotinetă electrică și un ATV.

