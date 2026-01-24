Expertiză medico-legală pentru suspecții minori

Cei doi adolescenți reținuți au fost transportați joi la Institutul de Medicină Legală Timișoara pentru efectuarea unei expertize psihiatrice. În cadrul investigației, s-a stabilit că toți cei implicați, inclusiv un alt copil de 13 ani care a participat la atac și este cercetat în libertate, vor fi evaluați psihiatric.

„Procedura de evaluare a minorilor care au comis fapte penale se face raportat la art. 113 din Codul Penal. Minorii sub 14 ani nu răspund penal. Cei între 14 şi 16 ani trebuie neapărat evaluați pentru a determina prezenţa discernământului, în funcție de gravitatea faptei comise. În astfel de cazuri grave, cum este omorul, expertiza medico-legală psihiatrică este obligatorie, chiar şi pentru adulţi“, a explicat dr. Maria Coani, medic primar de medicină legală, citată de Știrile Pro TV.

Invidia, motivul crimei din Timiș

Băiatul de 13 ani, care nu poate răspunde penal din cauza vârstei, le-a povestit anchetatorilor că el și ceilalți doi adolescenți l-au atacat pe Alin Mario Berinde din cauza invidiei.

Cei trei ar fi fost deranjați de faptul că Mario poseda bunuri pe care ei nu și le puteau permite. Suspecții au mai declarat că victima i-ar fi amenințat și agresat în trecut.

Luni seara, Mario a fost chemat în casa copilului de 13 ani sub pretextul de a i se arăta un ATV nou. În jurul orei 21.30, Mario a ajuns la întâlnire, când unul dintre adolescenții de 15 ani l-a lovit cu un topor, iar copilul de 13 ani l-a rănit cu un cuțit.

Ulterior, cei doi l-au chemat pe celălalt adolescent să le ofere ajutor pentru a scăpa de cadavru.

Băiatul de 13 ani care a participat la uciderea lui Mario ar fi consumat droguri. DIICOT a deschis dosar penal

În urma unor analize făcute la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timişoara, ar fi reieşit că băiatul de 13 ani, care a participat la uciderea prietentului său de 15 ani, ar fi consumat marijuana.

Procurorii DIICOT au anunţat că au deschis un dosar penal, in rem, în acest caz. „La nivelul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara a fost înregistrat un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem cu privire la săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi deţinere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept. Activităţile de urmărire penală sunt desfăşurate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara”, a transmis DIICOT, într-un comunicat de presă, vineri seară.

Băiatul de 13 ani nu răspunde penal pentru fapta sa, astfel că acesta este liber. El nu participă, în această perioadă, la cursurile şcolare, însă urmează cursuri online.

