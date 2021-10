Proprietarii câinilor, un cuplu, au părăsit pe motocicletă, împreună cu cei 13 câini, provincia Long An către provincia Ca Mau pentru a se pune la adăpost în cea mai rea perioadă a pandemiei.

Când au ajuns sâmbătă la un post de control, cuplul a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Atunci, autorităţile sanitare locale au decis uciderea celor 13 câini, de teamă că ar putea fi purtători ai virusului.

Imaginile cu cei 13 câini pe care cuplul îi transporta pe motocicletă în călătoria lor de 300 de kilometri au fost intens distribuite în mass-media vietnameze.

