Lucrările au întârziat din cauza unor probleme tehnice. Rezervația, situată pe un teren de aproximativ 70 de hectare la poalele masivului Postăvaru, este destinată urșilor care intră frecvent în zone locuite.

Diana Buzoianu a explicat: „Au fost identificate câteva probleme tehnice, dar o să fie finalizat cel mai probabil în prima jumătate a anului viitor”. Inițial, proiectul trebuia finalizat până la sfârșitul acestui an, însă contractul cu un constructor a fost reziliat din cauza întârzierilor.

În prezent, autoritățile se bazează pe rezervația privată de la Zărnești, finanțată prin donații, care este deja supraaglomerată.

În paralel, se așteaptă finalizarea unui studiu amplu privind populația de urși din România. Șerban Davidescu, director general INCDS, a menționat că acest studiu este o premieră mondială: „Sigur că apar impedimente pe parcurs. Îţi dai seama la un moment dat că poate o procedură trebuie îmbunătăţită”.

Rezultatele acestui recensământ, bazat pe probe genetice, sunt așteptate de doi ani. Raportul final, care va oferi atât numărul de urși, cât și informații despre distribuția lor geografică, va fi publicat la sfârșitul lunii noiembrie, conform Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Pentru aceste proiecte, România a primit peste 40 de milioane de lei de la Uniunea Europeană.

România are între 10.419 și 12.770 de urși bruni, conform primelor rezultate ale celui mai amplu studiu genetic realizat vreodată asupra acestei specii la nivel mondial. Numărul este de aproape trei ori mai mare decât capacitatea estimată a pădurilor din țară, potrivit lui Ovidiu Ionescu, președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din România, pentru Libertatea.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE