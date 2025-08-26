Conform datelor oficiale, rata de promovare a crescut semnificativ. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, 8.202 candidați au promovat în această sesiune, cu 896 mai mulți față de prima afișare. Astfel, rata de succes pentru toate promoțiile a ajuns la 31,9%, în creștere cu 3,5% față de rezultatele inițiale.

Creșterea se reflectă în rezultatele tuturor categoriilor de candidați. Pentru promoția curentă, rata de reușită a ajuns la 31,9%, cu 5.058 de promovați. Promoțiile anterioare au înregistrat o rată similară de 31,8%, cu 3.144 de candidați care au trecut examenul.

Au fost depuse 10.987 de contestații, distribuite astfel: 3.450 la proba E)a), 91 la E)b), 3.929 la E)c) și 3.517 la E)d). În urma reevaluării, notele au fost modificate pentru un număr semnificativ de lucrări la fiecare probă, cu variații între 0,5 și 1,5 puncte.

Rata de participare în această sesiune a fost de 84,9%, cu 25.710 candidați prezenți din cei 30.279 înscriși. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, 69 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Notele finale ale Bacalaureatului 2025, sesiunea de toamnă, rezultate după soluționarea contestațiilor, au fost afișate astăzi, 26 august, până la ora 12:00, pe site-ul bacalaureat.edu.ro. La fel ca și primele rezultate, acestea au fost publicate în format anonimizat, fiecare absolvent având un cod unic pe care l-a introdus pe platforma online pentru a-și verifica notele. Rezultatele au fost afișate și la avizierele școlilor.

